Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado” (AP Foto/John Locher, archivo)

La reciente victoria de David Benavidez sobre Anthony Yarde por nocaut técnico en el séptimo asalto ha reavivado el debate sobre el futuro de Saúl Canelo Álvarez en el boxeo profesional. En entrevista con Fight Hub TV, José Benavidez, padre y entrenador del campeón mexicoamericano, fue contundente sobre lo que piensa de Canelo y aseguró que “está acabado”.

Desde la perspectiva del papá de Benavidez, la era de Canelo terminó desde que perdió los cinturones unificados de los supermedianos, y ahora que el Bandera Roja venció a Yarde superó al tapatío.

“Todos sabemos que Canelo está acabado; todos vimos cómo Crawford lo superó sin problemas. David lo mandaría al hospital, así de simple”, fueron las palabras que lanzó el papá de Benavidez en una reciente entrevista para Fight Hub TV.

Papá de Benavidez asegura que Canelo ya no seguirá en el boxeo

David Benavidez venció a Anthony Yarde (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El análisis de Benavidez sobre el estado actual de Canelo Álvarez no dejó lugar a dudas. “Todo el mundo sabe que Canelo está acabado. Todos vimos a Terence Crawford venciéndolo fácilmente. El tipo ha hecho mucho en el deporte del boxeo, pero su cuerpo no quiere seguir más”, agregó. Para el entrenador de Benavidez, la derrota ante Crawford en Las Vegas marcó un antes y un después en la carrera del púgil tapatío, quien, a su juicio, ha dejado de ser uno de los rivales más buscados en el circuito.

Al referirse a un posible enfrentamiento entre su hijo y Canelo Álvarez, José Benavidez fue categórico: “Así que David lo mandaría al hospital, para ser honesto contigo. Tiene que ser cuidadoso con quien pelea ahora...”. El entrenador incluso consideró que una revancha con Crawford sería menos riesgosa para el mexicano, al señalar: “Crawford es un tipo pequeño y no creo que pueda lastimarlo de verdad”.

Por su parte, David Benavidez no dudó en desafiar directamente a Álvarez y atribuir la falta de un combate entre ambos al temor del excampeón supermediano. “La única persona que me tiene miedo es Canelo, y eso te lo puedo asegurar”, afirmó el boxeador en declaraciones recogidas por Fight Hub TV. Benavidez, conocido como el “Monstruo Mexicano”, ha insistido en que el público desea ver un enfrentamiento entre él y Álvarez, más que una revancha con Crawford.

Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

El propio Benavidez amplió su postura sobre el interés de los aficionados: “Para ser honesto contigo, nadie quiere verlo contra Crawford, sin faltarle al respeto a ‘Bud’, pero la gente quiere verlo pelear contra Bivol, verlo pelear contra mí”. Así, el boxeador dejó claro que, en su opinión, los combates de mayor atractivo para Álvarez pasan por medirse ante rivales de élite en su categoría.

En la parte final de la entrevista con Fight Hub TV, Benavidez subrayó que, si Álvarez decide continuar en el boxeo, el camino lógico sería enfrentar a los mejores de la división, entre los que se incluye a Dmitry Bivol y a él mismo.