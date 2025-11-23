Inter vs Milán: a qué hora y dónde ver a Santi Gimenez en el Derbi de la Serie A

Los milaneses siguen esperando que el, delantero azteca se convierta en su goleador estrella. (AP Foto/Luca Bruno)

El Stadio Giuseppe Meazza será el escenario del esperado Derbi de Milán entre el Inter y el AC Milan. Este enfrentamiento, correspondiente a la Jornada 12 de la Serie A, concentra la atención por la histórica rivalidad entre ambos equipos y por la expectativa en torno al posible regreso del delantero mexicano Santiago Gimenez, quien apunta a reaparecer tras una lesión de tobillo.

Pese a que ha tenido problemas para alinear en las últimas fechas, Gimenez podría tener minutos en uno de los encuentros más complicados del calendario para los rojiblancos lo que, a su vez, ayudaría al mexicano a tener actividad y buscar retomar su nivel de cara a la Copa del Mundo 2026.

El partido representa un duelo directo por la cima del campeonato italiano. El Inter llega como líder de la Serie A después de imponerse a la Lazio, mientras que el Milan busca recuperarse tras empatar con el Parma y aprovechar la oportunidad de acercarse al primer puesto.

La afición local espera que el ambiente en San Siro impulse al conjunto nerazzurri en su objetivo de mantener el liderato, en un clásico que suele definirse por detalles mínimos e individualidades gracias a la calidad de jugadores que presenta cada conjunto.

El equipo de Santi quiere acercarse a la corona italiana con un triunfo. (REUTERS/Ciro De Luca)

¿Cómo llega Santi al partido?

En cuanto al estado físico de Santiago Gimenez, el delantero mexicano ha permanecido fuera de las canchas durante tres semanas debido a una lesión en el tobillo. Su posible regreso para el Derbi della Madonnina ha generado gran expectación, aunque se descarta por completo su inclusión en el once titular. La decisión final dependerá de si recibe el alta médica, pero existe la posibilidad de que dispute algunos minutos en el segundo tiempo, lo que podría influir en el desarrollo del partido.

El contexto deportivo favorece ligeramente al Inter, que cuenta con una plantilla en mejor forma y una defensa sólida, además de la recuperación de sus atacantes Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Por su parte, el Milan, dirigido por Massimiliano Allegri, confía en revertir la tendencia reciente y aprovechar cualquier oportunidad para escalar posiciones en la tabla, principalmente con el aporte del estadounidense Christian Pulisic; no obstante, el historial de los últimos derbis muestra una ligera ventaja para el Milan en partidos clave, aunque la imprevisibilidad sigue siendo una constante en este clásico italiano.

Es importante que el mexicano comience a registrar más minutos en su club si quiere llegar en buena forma al Mundial. (REUTERS/Daniele Mascolo)

A qué hora y dónde ver el partido

Las acciones en San Siro se llevarán a cabo este domingo, 23 de noviembre, en punto de las 13:45 horas (tiempo del centro de México) a través de la señal de Disney+. La expectativa por el regreso de Santiago Gimenez añade un matiz de incertidumbre al Derbi de Milán. El Inter parte con ventaja, pero la capacidad del Milan para potenciar su ataque con el delantero mexicano podría alterar el desenlace del clásico

Últimos enfrentamientos entre el Inter el Milan

El pronóstico previo al encuentro otorga un favoritismo moderado al Inter, sustentado en su condición de local y el momento actual del equipo, aunque la eventual participación de Giménez podría modificar el desarrollo del juego.

Inter 0-3 Milan | Semifinales de Copa Italia

Milan 1-1 Inter | Copa Italia

Milan 1-1 Inter | Serie A

Inter 2-3 Milan | Supercopa Italiana

Inter 1-2 Milan | Serie A