Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

Raúl Jiménez anota el gol decisivo para el Fulham y rompe su sequía en la Premier League ante el Sunderland. Images via Reuters/Paul Childs

El Fulham consiguió un triunfo vital en la Premier League al imponerse 1-0 al Sunderland en Craven Cottage. El protagonista fue Raúl Jiménez, quien marcó el gol decisivo y volvió a ser noticia en Inglaterra tras varias jornadas sin anotar.

El encuentro se mantuvo cerrado durante gran parte del tiempo, con pocas oportunidades claras para ambos equipos. Sunderland, que llegaba como uno de los conjuntos más sólidos de la temporada, intentó imponer su ritmo, pero la defensa londinense resistió.

En el tramo final apareció el delantero mexicano, que aprovechó un centro preciso para definir con autoridad y darle a su equipo tres puntos que significan oxígeno en la clasificación. La anotación fue celebrada con intensidad por la afición, consciente de la importancia de recuperar confianza en casa.

Este resultado no solo refuerza la posición del Fulham en la tabla, sino que también devuelve protagonismo a Jiménez, quien sigue siendo referente para el futbol mexicano en Europa.

Raúl Jiménez rompe su sequía en la Premier League

El mexicano Raúl Jiménez habló después de meter el gol de la victoria del Fulham Crédito: Cuenta de x @FulhamFC

El gol de Jiménez llegó al minuto 85, cuando el partido parecía destinado a terminar sin anotaciones. El atacante se anticipó a su marcador y conectó un remate que venció al portero rival.

Fue su segundo tanto en la temporada 2025-26 , después de haber anotado frente al Aston Villa.

Con esta acción, el mexicano cortó una racha de seis jornadas sin marcar .

La anotación confirma que sigue siendo un recurso ofensivo clave para el técnico del Fulham.

La celebración reflejó el alivio del jugador y del equipo, que necesitaba un golpe anímico tras semanas complicadas. La afición reconoció el esfuerzo del delantero, quien disputó los 90 minutos como titular.

Impacto en la clasificación y confianza del Fulham

El gol de Raúl Jiménez al minuto 85 otorga tres puntos vitales y un impulso anímico al vestuario londinense. REUTERS/Isabel Infantes

El triunfo permitió al Fulham sumar tres unidades fundamentales para alejarse de la zona baja de la tabla. El equipo venía de tres derrotas consecutivas y necesitaba un resultado positivo para recuperar credibilidad.

La victoria también refuerza la idea de que el conjunto londinense puede competir contra rivales con aspiraciones europeas. El gol de Jiménez fue más que un tanto: significó un impulso emocional para el vestuario y un mensaje de resiliencia.

Además, el resultado devuelve confianza al cuerpo técnico, que apostó por mantener al mexicano como titular pese a las críticas recientes.

Relevancia para México y próximos retos

Cada gol de Raúl Jiménez en Inglaterra es seguido de cerca en México, donde es figura clave de la Selección Mexicana. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

Cada gol de Raúl Jiménez en Inglaterra es seguido de cerca en México, donde se le considera uno de los delanteros más importantes de la última década. Su anotación frente al Sunderland llega en un momento clave, pues también ha sido protagonista con la Selección Mexicana en fechas recientes.

El atacante suma ya dos goles en la campaña y su rendimiento será determinante para mantener al Fulham fuera de la zona de descenso. La expectativa ahora se centra en si podrá consolidar una racha positiva y recuperar la regularidad que lo caracterizó en sus mejores años con Wolverhampton.

De cara a los próximos partidos, el equipo londinense buscará aprovechar el impulso de esta victoria para escalar posiciones. Para Jiménez, la misión será mantener la confianza y seguir aportando goles que respalden su papel como líder ofensivo.