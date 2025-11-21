México Deportes

Director Técnico de Tigres Femenil revela cuál fue el secreto para empatar al América

Pedro Martínez destacó el esfuerzo de sus jugadoras, quienes enfrentaron problemas de salud y aun así mostraron carácter en la segunda mitad del partido

El conjunto felino confía en cerrar el torneo ante su gente tras el 3-3 obtenido en la capital. (REUTERS/Daniel Becerril)

Tigres salió del Ciudad de los Deportes con un valioso empate 3-3 en la ida de la final del Apertura 2025, luego de un primer tiempo ampliamente dominado por el América.

De acuerdo con el director técnico Pedro Martínez Loza, la charla del medio tiempo fue determinante para que el equipo recuperara su nivel competitivo y evitara la derrota en la Ciudad de México.

El estratega subrayó que el rendimiento del plantel estuvo condicionado por la altura y problemas físicos de sus jugadoras, aunque resaltó que el equipo mantuvo la confianza para disputar una serie que se definirá en el Estadio Universitario.

La charla de medio tiempo que cambió el rumbo

(REUTERS/Daniel Becerril)

Tras un inicio complicado, Martínez Loza explicó que el desgaste físico y las condiciones del entorno influyeron en el desempeño de su equipo durante los primeros 45 minutos:

“Nos costó por el tema de altura, tenemos dificultades de salud de mis jugadoras y reconocer su esfuerzo extra humano, jugadoras que salen del hospital y juegan en dos días, creen a ciegas en lo que hacemos, la conversación fue digna de una película de que sacaríamos el partido, orgulloso”, señaló en conferencia de prensa.

El técnico destacó que las Águilas fueron superiores en la primera parte, pero insistió en que la serie se disputa en cuatro tiempos y que la reacción felina fue producto del carácter que históricamente ha distinguido al plantel.

“Es un partido de 180 min, América nos ganó en los primeros 45 min, pero ese carácter Tigres había que sacarlo, cada jugadora hizo su parte, unas no tuvieron su mejor actuación, pero somos un equipo unidos, el Cuerpo Técnico sacando resoluciones y creyendo que ganaríamos la segunda parte”, agregó.

El Volcán como factor para decidir el campeonato

Tigres Femenil se enfrentará a América en la final del Apertura 2025 (X/ @TigresFemenil)

Martínez Loza reconoció el impacto que tendrá jugar la vuelta en el Estadio Universitario, un recinto que suele presionar al rival desde el arranque. El técnico aseguró que el entorno y la afición serán factores clave en la búsqueda del campeonato.

“El Volcán estará lleno, alentarán desde el calentamiento y es una gran ventaja, nos quedan 90 min. De 22 juegos que solo hemos perdido uno con Pachuca. Las dificultades demuestran a los campeones, mostrar carácter ganador para sacar el título, espero un partido abierto, emocionante y un partido que hará vibrar a la afición”, sentenció.

¿Cuándo se jugará la final de vuelta de la Liga MX Femenil?

Las escuadras protagonizan un nuevo capítulo, con dos títulos para Tigres y uno para América en sus enfrentamientos previos por el campeonato. (Ilustración: Jesús Aviles)

La final de vuelta se disputará este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Universitario.

El encuentro definirá al campeón del Apertura 2025 y marcará otro capítulo en la rivalidad más fuerte de la Liga MX Femenil.

Tigres buscará concretar la remontada frente a su afición, mientras que América intentará conservar la ventaja que dejó escapar en la ida y enfrentar la presión del Volcán.

