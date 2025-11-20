México Deportes

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

El “Brody” fue reconocido durante el partido de México vs Uruguay y le obsequiaron el jersey inspirado en sus coloridos uniformes

Jorge Campos recibió un homenaje
Jorge Campos recibió un homenaje por parte de la FMF (Cortesía FMF)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) rindió un homenaje a Jorge Campos, una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano, con el propósito de destacar su trayectoria y mantener vigente su legado en la memoria colectiva del deporte nacional.

Durante el partido de México vs Paraguay, Ivar Sisniega le entregó un reconocimiento al ex delantero, además, le regaló el jersey que usará el Tri en el Mundial 2026, el cual está inspirado en los coloridos uniformes que usó a lo largo de su carrera.

Este reconocimiento, impulsado por la FMF, resalta la importancia del Brody como uno de los jugadores más carismáticos y versátiles que ha vestido la camiseta de la Selección Nacional de México, y busca inspirar a nuevas generaciones de futbolistas y aficionados.

Jorge Campos fue homenajeado por
Jorge Campos fue homenajeado por la FMF (X/ @FMF)

El homenaje forma parte de una iniciativa más amplia para reconocer a las grandes figuras que han marcado la historia del balompié nacional. En esta ocasión, la federación centró su atención en la carrera del canterano universitario, subrayando tanto sus logros deportivos como su impacto cultural y su capacidad para innovar dentro y fuera de la cancha. La FMF enfatizó que este tributo pretende mantener viva la memoria y los valores de quienes han forjado el futbol nacional.

La trayectoria de Jorge Campos con la Selección Nacional de México se distingue por su debut el 20 de noviembre de 1991 en un partido ante Uruguay en Veracruz, donde fue titular. Desde entonces, Campos disputó 146 partidos con la selección, incluyendo duelos contra clubes, y 66 partidos oficiales, en los que logró mantener su portería invicta en 23 ocasiones. Su versatilidad quedó demostrada al participar en tres partidos únicamente como jugador de campo y en siete ocasiones iniciar como portero y terminar como delantero. Además, completó 39 partidos sin recibir gol cuando jugó los 90 minutos como guardameta.

Estos son los logros de Jorge Campos como futbolista

Este homenaje se enmarca en
Este homenaje se enmarca en la estrategia de la FMF de reconocer a las figuras históricas que han contribuido al desarrollo y la identidad del futbol nacional ( Daniel Jefferson-Imagn Images)

En el palmarés del acapulqueño destacan tres títulos con la Selección Nacional de México, la Copa Oro en 1993 y 1996, y la Copa Confederaciones en 1999. Participó en tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: Estados Unidos 1994 y Francia 1998, donde disputó cuatro partidos en cada torneo, y Corea-Japón 2002, donde integró la plantilla como suplente. También sumó 16 partidos en la Copa América, incluyendo el subcampeonato alcanzado en 1993. Su último partido con la selección fue el 19 de noviembre de 2003 frente a Islandia, ocasión en la que jugó como delantero.

El impacto de Jorge Campos trasciende las estadísticas. Su estilo inconfundible bajo los tres postes, los uniformes coloridos y su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones lo convirtieron en un referente tanto en México como en el futbol internacional. La FMF subrayó que su legado sigue vigente, inspirando a jóvenes futbolistas y aficionados, y consolidando su lugar como uno de los íconos más reconocidos del futbol mexicano.

Este homenaje se enmarca en la estrategia de la FMF de reconocer a las figuras históricas que han contribuido al desarrollo y la identidad del futbol nacional. La federación reafirmó su compromiso de honrar la memoria, los valores y la entrega de quienes han dejado una huella en la historia del deporte en México, sumando a Campos a una lista de personalidades distinguidas por su aporte al balompié.

