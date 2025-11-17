Nancy Antonio confía conquistar su primer título con América Femenil ante Tigres, su ex equipo: " Hoy defiendo estos colores con orgullo"

La defensora subrayó que el equipo llega enfocado y con una mentalidad seria, dispuestas a enfrentar el reto más importante del torneo. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

La Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tendrá un ingrediente emocional inevitable: Nancy Antonio enfrentará a Tigres, el club con el que ganó cuatro títulos y donde consolidó la primera etapa más exitosa de su carrera.

Hoy, convertida en una pieza clave de la defensa azulcrema, la experimentada futbolista vivirá uno de los duelos más simbólicos de su trayectoria, en un momento en el que el América Femenil llega con impulso renovado, alta convicción y un sólido cierre de temporada.

Irene Guerrero presume su camiseta tras el gol que anotó y le dio el pase al América a la Final. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

El triunfo del América por 2-0 ante Chivas en la semifinal de vuelta —y el contundente 4-0 global— no solo marcó el pase a la final, sino también reforzó la confianza del plantel, que ha mostrado una evolución notable en su estructura mental y futbolística. Y entre las protagonistas de esta transformación aparece Nancy Antonio, quien no ocultó su felicidad por estar a las puertas de una nueva final, ahora defendiendo el escudo azulcrema.

“Me siento muy feliz, tenemos muchísima responsabilidad porque sabemos lo que es una final para América y entonces estamos con toda la responsabilidad, la convicción y con muchas ganas de seguir trabajando, de ir partido a partido y de que podamos responder y hablar dentro del campo”, señaló la defensora tras la victoria ante el acérrimo rival.

Irene Guerrero celebra con Kiana Palacios su gol que sentención la eliminatoria ante Chivas. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

El cruce contra Tigres agrega un capítulo emocional evidente. Nancy Antonio se formó, creció y levantó trofeos con el club regiomontano, y aunque su pasado está marcado por el éxito, hoy vive un presente que la motiva de otra manera: representar al América.

“Muy agradecida, muy feliz de estar hoy aquí. También siempre voy a estar agradecida con Tigres. Hoy me toca estar aquí, hoy me toca representar, y disputar para América, representar a este club y la verdad es que me siento muy agradecida también, porque al final ellos me abren las puertas, confían en mí y con mucha responsabilidad y orgullo de estar aquí”, expresó, consciente de que la final será un duelo entre su historia y su presente deportivo.

Nancy Antonio regala su playera a la afición que fue apoyar al América en la semifinal. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Al interior del plantel, la motivación ha sido una constante desde que comenzó la liguilla. Para Nancy, la clave que las tiene a un paso del título no es casualidad, sino fruto del aprendizaje acumulado y la madurez emocional del grupo.

“Creo que al final, la mentalidad en este grupo ha cambiado, es una final donde yo creo que hemos aprendido de todos los errores o de los baches, de las experiencias que hemos tenido y el hecho de hoy estar aquí, yo creo que mentalmente nos hemos fortalecido. Y yo creo que también hemos aprendido para ir paso a paso y con mucha humildad y con mucha seriedad”, destacó la defensora sobre el estado emocional con el que el equipo llega al cierre del torneo.

La afición americanista respondió ante el dueño con Chivas. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

El duelo ante Tigres, uno de los equipos más ganadores y dominantes de la Liga MX Femenil, representa el desafío más alto posible. La afición azulcrema lo sabe, y por ello ha respondido con apoyo total durante toda la liguilla, algo que Nancy no pasa por alto y que considera un factor clave para competir en la final.

“Que nos apoyen, que estén con nosotras, que para nosotras tenerlos aquí en la afición, tenerlos gritando, alentando, siempre es un plus, que vamos a dar todo por ustedes, por nosotras y obviamente por el club”, dijo, enviando un mensaje directo a los seguidores que se alistan para llenar el estadio en la ida.

Sarah Luebbert con Okeke agradecen el apoyo a la afición americanista. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Finalmente, sobre la posibilidad de levantar el título en el Volcán, el escenario más simbólico posible considerando su pasado, Nancy Antonio mantiene la fórmula que la ha guiado durante todo el torneo: calma, humildad y trabajo constante.

“Yo creo que es ir paso a paso, ir con mucha humildad, pero con mucha convicción, con mucha seriedad, porque cuando jugamos así, cuando hablamos dentro del campo, yo creo que no tenemos complicaciones y si las hay, podemos resolverlas. Pero es eso, yo creo que ir con humildad, con seriedad y con la convicción de que vamos paso a paso, pero obviamente vamos por ese título”, finalizó.