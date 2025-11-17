México Deportes

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

El piloto tapatío ya se prepara para competir en el máximo circuito de F1 y aseguró que desde el inicio marcará la diferencia

Checo Pérez amenaza con “sorprender a mucha gente” en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez alista su regreso a la Fórmula 1 ahora con la escudería Cadillac. Tras su abrupta salida de Red Bull Racing en 2024, el tapatío se mostró entusiasmado de volver al Paddock y reencontrarse con viejos conocidos en la pista.

Su salida de Red Bull generó una ola de reacciones, principalmente contra Helmut Marko por las preferencias que Max Verstappen habría recibido como primer piloto del equipo. Pese a que Checo ha evitado el conflicto y la polémica de la situación, lanzó una advertencia en su regreso a la Fórmula 1.

En una reciente entrevista con Lawrence Barretto para la F1, Checo aseguró que “sorprenderá a mucha gente” en su retorno al máximo circuito de velocidad. Cabe apuntar que el Ministro de defensa ya inició su preparación con Cadillac para empezar la actividad de F1 en 2026.

Checo Pérez lanza advertencia en su regreso a la Fórmula 1

Su etapa con Cadillac será la última en el gran circo, explicó Checo Pérez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

De acuerdo con lo que explicó el piloto de 35 años, su etapa con Cadillac será la última en el gran circo, por lo que mostró entusiasmo de iniciar la temporada 2026 en la F1, incluso reconoció que su año sin actividad le dio la posibilidad de recuperar energía para afrontar los retos con Cadillac.

“Tras unos 15 años en Fórmula 1, necesitaba un respiro y recuperar la energía para lo que considero mi última etapa en este deporte... Ahora tengo todas las ganas de volver, de trabajar con el equipo, de impulsarlo en todos los aspectos”, precisó.

En cuanto a los objetivos y expectativas que genera el regreso de Sergio Pérez, expresó que no considera relevante el punto de partida en su nueva etapa dentro de la Fórmula 1, pero sí enfatizó en las reacciones que generará. “Para mí, el punto de partida es un tanto irrelevante”, expresó.

Pero, el tapatío precisó que lo más importante es tener un impacto desde el inicio, pues la escudería sumará desde cero en su aparición en Fórmula 1, así lo explicó Checo Pérez:

“Lo más importante es la rapidez con la que podamos progresar. Quiero impulsar al equipo desde el primer día, creo que podremos sorprender a mucha gente. Ese es nuestro objetivo, tener un gran impacto en la Fórmula 1 desde el principio”, compartió.

Aunque no se refirió directamente a su ex escudería, sí insistió que buscarán hacer la diferencia desde el principio para “sorprender”. El corredor señaló que desea despedirse bajo sus propios términos, considerando este reto como su proyecto principal y la culminación de su trayectoria en el deporte. “Considero este mi proyecto principal, mi gran proyecto final en este deporte y quiero asegurarme de que sea un regreso triunfal”, declaró, subrayando sus expectativas y metas antes del desenlace de su carrera profesional en la Fórmula 1.

