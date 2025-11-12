Mikel Arriola confirma inversión en fuera de lugar semiautomático y definiciones clave sobre el ascenso

Mikel Arriola anuncia avances en la reestructuración deportiva y tecnológica de la Liga MX durante la ceremonia del Salón de la Fama 2025. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama 2025, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, abordó temas estratégicos que marcarán el cierre del año futbolístico y el inicio de una nueva etapa para el balompié mexicano.

En un contexto de reestructuración deportiva y modernización tecnológica, el dirigente compartió avances relevantes sobre el sistema de competencia, la inversión en herramientas arbitrales y la planificación de partidos internacionales para la Selección Nacional.

Las declaraciones de Arriola se dieron en un momento clave, cuando la expectativa por el regreso del ascenso y descenso se ha intensificado entre clubes, jugadores y aficionados.

La pausa en este mecanismo desde 2020 ha generado debates sobre la competitividad, la formación de talento y la viabilidad financiera de los equipos de la Liga de Expansión. En ese sentido, el anuncio de definiciones próximas representa un paso importante hacia la reactivación del modelo piramidal del futbol mexicano.

Diciembre, mes decisivo para el ascenso

La asamblea de dueños de diciembre será clave para definir el futuro del sistema de competencia y el modelo piramidal del futbol nacional. (Ilustración: Jesús Aviles)

Arriola señaló que la próxima asamblea de dueños, programada para diciembre, será determinante para conocer el rumbo del sistema de competencia. En ese encuentro, se revelará información estratégica sobre las operaciones que permitirían reactivar el ascenso y descenso, suspendido desde hace cinco años.

El dirigente subrayó que este proceso forma parte de una reestructuración iniciada con éxito durante el año, tras la venta de clubes y ajustes en la Liga de Expansión.

La expectativa sobre el regreso del ascenso ha generado interés entre aficionados, directivos y jugadores, quienes ven en esta medida una oportunidad para fortalecer la competitividad y la estructura piramidal del futbol nacional. Arriola reiteró el compromiso de la Liga MX con la evolución del modelo deportivo y financiero, en línea con estándares internacionales.

Tecnología arbitral de nivel internacional

El nuevo sistema de fuera de lugar semiautomático busca mejorar la precisión y transparencia en las decisiones del VAR en la Liga MX. Foto: X/@FMF

Otro de los anuncios relevantes fue la inversión en tecnología arbitral, enfocada en incorporar el sistema de fuera de lugar semiautomático. Arriola explicó que el proyecto está en su fase final y que en las próximas semanas se concluirá la implementación, con el objetivo de contar con herramientas similares a las utilizadas en ligas europeas como la Premier League.

La incorporación de esta tecnología busca mejorar la precisión en las decisiones arbitrales, reducir los tiempos de revisión en el VAR y elevar la transparencia en las jugadas clave. Según el presidente de la Liga MX, se trata de una inversión significativa que responde a la necesidad de modernizar el futbol mexicano y brindar mayor certeza a los protagonistas del juego.

Se espera que el sistema esté listo para debutar en la liguilla del Apertura 2025, siempre que se apruebe en la junta de dueños de diciembre. La propuesta será presentada junto con otros ajustes estructurales, incluyendo el modelo de ascenso y descenso. De aprobarse, marcaría un precedente en la modernización del arbitraje mexicano, alineándolo con estándares internacionales.

Además de estos temas, Arriola mencionó que la gira del técnico Javier Aguirre por Centroamérica dependerá de los resultados de la eliminatoria de CONCACAF, y que el sorteo del Mundial 2026, programado para el 5 de diciembre, será clave para definir los próximos rivales de la Selección Nacional.