Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

El joven luchador se impuso en combate relámpago durante NXT, arrebatando el cinturón en menos de cinco minutos

Jasper Troy conquista el campeonato
Jasper Troy conquista el campeonato WWE Speed tras vencer a El Grande Americano en un combate relámpago transmitido en NXT. Imagen cuenta de X @WWE

Jasper Troy se convirtió en el nuevo campeón WWE Speed tras derrotar a El Grande Americano en un combate relámpago transmitido durante NXT el 11 de noviembre de 2025.

La lucha, disputada bajo las reglas del formato Speed, marcó el fin de una etapa polémica y accidentada para el exmonarca, quien había ostentado el título durante 175 días.

El Grande Americano es un personaje que parodia los estereotipos del luchador patriótico, pero con un giro irónico: se presenta como un “luchador mexicano” que defiende los valores estadounidenses, con promos exageradas, atuendos tricolores y una actitud provocadora. Interpretado por Chad Gable, el personaje ha generado reacciones divididas entre el público, combinando humor, técnica y controversia.

El campeonato WWE Speed se disputa en enfrentamientos de corta duración, originalmente de tres minutos, aunque en combates titulares puede extenderse hasta cinco minutos.

El luchador Grande Americano perdió su campeonato Speed en WWE NXT Crédito: Cuenta de x @ShawnMichaels

Este formato fue diseñado para plataformas digitales, especialmente para su difusión en la red social X (antes Twitter), y privilegia la acción rápida, los movimientos explosivos y la definición inmediata. Las estipulaciones del título exigen que el retador derrote al campeón dentro del límite de tiempo, o de lo contrario el monarca retiene automáticamente.

El Grande Americano había ganado el título el 20 de mayo de 2025, en una controversial victoria sobre Dragon Lee, utilizando una placa metálica oculta para asegurar el triunfo.

Sin embargo, una lesión lo mantuvo fuera de acción durante semanas, y Ludwig Kaiser asumió las defensas en su nombre, generando críticas por la falta de transparencia y continuidad en las presentaciones del campeón.

Jasper Troy se convierte en
Jasper Troy se convierte en campeón WWE Speed tras superar un torneo clasificatorio y derrotar a Zachary Wentz y Axiom. Imagen cuenta de X @WWENXT

Jasper Troy, joven talento en ascenso, se ganó su oportunidad tras vencer a Zachary Wentz y Axiom en un torneo clasificatorio. Su estilo veloz y técnico lo convirtió en un contendiente ideal para el formato Speed.

En el combate titular, Troy y El Grande Americano intercambiaron ofensivas intensas desde el primer segundo. El retador logró conectar una secuencia de movimientos que desestabilizó al campeón, quien no pudo recuperarse a tiempo. A falta de menos de un minuto, Troy ejecutó su remate característico y logró la cuenta de tres, coronándose como nuevo campeón.

La derrota de El Grande Americano pone fin a una etapa marcada por ausencias, defensas delegadas y cuestionamientos sobre la legitimidad del reinado. Con esta victoria, Jasper Troy inicia una nueva era para el título Speed, que busca consolidarse como una plataforma para talentos emergentes y combates virales de alto impacto.

