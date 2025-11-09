México Deportes

The Warning en la NFL: la banda mexicana hará historia en el show de medio tiempo

Las tres hermanas originarias de México protagonizarán uno de los espectáculos más vistos en el mundo marcando un avance para la música latina en el deporte estadounidense

The Warning, banda mexicana
The Warning, banda mexicana

El anuncio de que The Warning, la banda mexicana de rock integrada por tres hermanas, encabezará el espectáculo de medio tiempo en un partido durante la semana 11 de la NFL lo que ha generado un entusiasmo notable entre los aficionados de esta disciplina y sus fanáticos mexicanos.

La noticia, difundida a través de las redes sociales oficiales de la liga, captó la atención de los seguidores del fútbol americano y ha puesto en primer plano la creciente presencia de artistas mexicanos en escenarios internacionales de alto perfil.

La confirmación de la participación de The Warning en este evento fue recibida con miles de reacciones positivas en las primeras horas tras su publicación. El mensaje oficial destacaba la magnitud del espectáculo preparado para el medio tiempo, anticipando una actuación que, según la organización, sorprenderá por la calidad de su producción. La expectativa generada desplazó el foco de atención del propio partido hacia la actuación del trío, considerado por muchos como una de las propuestas más destacadas del rock mexicano actual.

La banda de rock mexicana
La banda de rock mexicana tuvo un momento en el escenario de los VMA´s. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿El rock mexicano sobre el reggaetón?

En los comentarios al anuncio, numerosos seguidores expresaron su satisfacción por la elección de The Warning, valorando la apertura de la NFL a nuevos géneros musicales y celebrando la consolidación de la banda como referente con una base de fanáticos sólida. Entre las opiniones recogidas, se repitieron mensajes de apoyo como “Show de lujo, debería estar en el SB” y “Esperemos verlas en algunos años en el Super Bowl”, reflejando el deseo de ver a la agrupación en escenarios aún más grandes.

El debate se intensificó cuando algunos aficionados aprovecharon la ocasión para manifestar su preferencia por las mexicanas como protagonistas del espectáculo de medio tiempo, en lugar de la ya confirmada participación de Bad Bunny.

Lo anterior se da pues la elección del artista puertorriqueño, representante del género urbano, ha generado opiniones divididas, especialmente entre quienes consideran que el evento debería mantener una identidad más ligada a la tradición estadounidense. A pesar de ello, la petición de que la banda mexicana ocupe ese espacio evidencia el impacto que su presencia ha tenido en la audiencia y la importancia que los seguidores otorgan a la representación musical en eventos deportivos de gran alcance.

Para muchos el género urbano
Para muchos el género urbano no es bienvenido en este evento. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

La inclusión de artistas latinos en espectáculos de la NFL refleja una tendencia creciente hacia la diversidad y la apertura a nuevas propuestas musicales en el deporte estadounidense. Este fenómeno amplía la oferta cultural de los eventos y alimenta el debate sobre la identidad y la representación en escenarios de gran visibilidad internacional.

Mientras la expectativa por la actuación de The Warning en el medio tiempo del partido Jaguars vs. Cardinals el próximo 23 de noviembre a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) sigue en aumento, muchos aficionados ya visualizan a la banda en el escenario principal del Super Bowl, convencidos de que su propuesta podría ofrecer una alternativa atractiva a las opciones tradicionales.

