Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos

La selección de Paraguay anuncia su lista de 28 convocados para los amistosos de la Fecha FIFA 2025 en Estados Unidos. Imagen cuenta de X @Albirroja

La selección de Paraguay presentó su lista oficial de 28 futbolistas convocados para disputar dos partidos amistosos en territorio estadounidense, como parte de la última Fecha FIFA de 2025.

El encuentro más esperado será ante México, programado para el martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas, donde se espera una gran presencia de aficionados latinos.

Con la clasificación asegurada para la Copa del Mundo 2026, el técnico Gustavo Alfaro aprovechará esta ventana internacional para consolidar su esquema y evaluar variantes tácticas. La convocatoria incluye figuras consolidadas en el fútbol internacional y jóvenes talentos que buscan afianzarse en el equipo nacional.

Entre los convocados destacan Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Estrasburgo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Diego Gómez (Brighton), Omar Alderete (Sunderland), Diego León (Manchester United) y Diego González, mediocampista del Atlas en la Liga MX.

Figuras como Miguel Almirón, Julio Enciso y Gustavo Gómez lideran la convocatoria paraguaya para los amistosos internacionales. - Crédito: EFE

La presencia de estos jugadores refuerza el perfil competitivo de la Albirroja, que también enfrentará a Estados Unidos antes de medirse al Tri.

Gustavo Alfaro, quien asumió el cargo en agosto de 2024, busca imprimir orden táctico y solidez defensiva, elementos que marcaron su paso por Ecuador.

El duelo ante México será una prueba clave para medir el nivel de sus dirigidos frente a una selección que también se encuentra en etapa de ajustes. Además, será una oportunidad para fortalecer el vínculo con la comunidad paraguaya en Estados Unidos.

México mezcla experiencia y juventud

Por su parte, la selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, presentó su última convocatoria del año con miras a los amistosos ante Uruguay y Paraguay.

El estratega apostó por una mezcla de experiencia y juventud, destacando los regresos de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, quienes superaron lesiones recientes.

Javier Aguirre presentó la convocatoria para la última Fecha FIFA del año antes de la Copa del Mundo 2026.

La lista también incluye a Kevin Álvarez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Fidel Ambriz, Orbelín Pineda, Obed Vargas y Marcel Ruiz, entre otros.

En contraste, se confirmaron las ausencias de Guillermo Ochoa, Alexis Vega, Santiago Giménez y César Huerta, por lesiones o decisiones técnicas.

El encuentro ante Paraguay será una oportunidad para que Aguirre observe el desempeño de nuevos elementos como Armando González, Gilberto Mora y Jorge Ruvalcaba, quienes buscan consolidarse en el esquema rumbo al Mundial. También será clave para evaluar la cohesión del grupo y el rendimiento en escenarios internacionales.

Ambas selecciones llegan con objetivos distintos: Paraguay busca afinar su plantilla mundialista, mientras que México continúa en fase de construcción. El duelo en San Antonio promete intensidad y será clave para evaluar el momento de dos equipos que aspiran a ser protagonistas en 2026.