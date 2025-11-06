México Deportes

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

El campeón de boxeo aseguró que Julio César Chávez Jr. cedió ante la petición para salvarle la vida a la víctima

Guardar
Julio César Chávez salió a
Julio César Chávez salió a defender a su hijo Jr. (Captura de pantalla/Instagram)

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, reconoció en una entrevista reciente que su hijo, Julio César Chávez Jr., accedió en una ocasión a golpear a una persona por petición de integrantes del crimen organizado en Sinaloa.

El incidente, según relató el propio expugilista, no se derivó de una afiliación criminal, sino de la necesidad de proteger su integridad ante la petición que hicieron integrantes del Cártel de Sinaloa.

En una entrevista reciente con Adela Micha para el canal de La Saga, Chávez abordó a detalle los hechos que involucran a su hijo, actualmente bajo proceso judicial por acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que le señala supuestos vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de armas.

Fue un ganchito

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

Durante la entrevista, el campeón del boxeo explicó que el episodio se produjo cuando integrantes del Cártel de Sinaloa, presumiblemente Los Chapitos, le pidieron a su hijo que agrediera a una persona como castigo.

Según la versión narrada por el propio Chávez Jr. a su padre, la exigencia no era negociable y negarse habría significado un peligro para éste: “Si no vas, te llevan. ¿Qué quieres? ¿Que te maten? Prefiero ser amigo de ellos a que me maten los cabrones”, relató el exboxeador sobre la lógica que impera en ambientes dominados por grupos criminales en Culiacán.

Chávez Jr. habría accedido bajo presión y, de acuerdo con su padre, lo hizo de la forma menos lesiva posible: “Le dijeron: ‘Si le pegas unos chingazos, le perdonamos la vida’. Mi hijo no quería. Dijo ‘Le voy a pegar uno, uno nomás, pero ya le perdonan la vida’. Y le pegó un ganchito así, despacito”.

Julio César Chávez insistió durante la entrevista que esa acción se produjo en un contexto de presión y que no puede considerarse evidencia de un vínculo criminal continuo o profesional: “Amigo no quiere decir que estés dedicado a lo mismo. Todo se maneja de una forma diferente. Al contrario, mi hijo le salvó la vida con ese golpe”, sostuvo ante las preguntas de Micha sobre los señalamientos de que su hijo actuó como “ajustador de cuentas” de Los Chapitos.

Julio César Chávez Jr. sólo
Julio César Chávez Jr. sólo habría golpeado una vez a petición de narcos, según cuenta su padre. (AP Foto/Etienne Laurent, archivo)

Según contó, la persona a la que le habría pegado presuntamente era un ladrón al que estaban castigando: “Eran rateros o no sé quiénes eran, ¿me entiendes?... Se estaban divirtiendo (los narcos)... Y ahí sacan que mi hijo era golpeador".

En la misma conversación, Chávez explicó que las relaciones sociales en Culiacán muchas veces condicionan la cercanía con personas relacionadas con el narcotráfico. Reiteró que conocer o convivir con miembros de estos grupos es frecuente y, en muchos casos, resultado de la dinámica de la ciudad y de las amenazas implícitas a quienes rechazan convivir con esos círculos. “Todos los conocen en Culiacán. Es amigo mío, he convivido con ellos. ¿Eso me hace narcotraficante?”, enfatizó, subrayando que la familiaridad social no implica complicidad delictiva.

Aseguró que, si supiera que alguno de sus hijos participó como delincuente, sería el primero en acudir a las autoridades. “Si yo supiera que mi hijo fuera delincuente, yo mismo lo meto al bote”, afirmó.

Sobre el proceso judicial en curso contra Chávez Jr., Julio César Chávez detalló que las pruebas en su contra le han parecido endebles: “Son dos hojas donde lo mencionan. No hay nada más”, sostuvo.

¿Qué dice la FGR sobre Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. detenido
Julio César Chávez Jr. detenido en EEUU. ICE/Handout via REUTERS

La versión de la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Julio César Chávez Jr. fue utilizado por el Cártel de Sinaloa como “ajustador de cuentas” o golpeador dentro de la organización.

Según los documentos judiciales y los informes consignados por la FGR, Chávez Jr. habría participado en castigos físicos ordenados por líderes del grupo criminal, especialmente bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”, entonces jefe de seguridad de Los Chapitos.

Entre las pruebas citadas por la Fiscalía aparecen intervenciones telefónicas y testimonios, en los que presuntos miembros del cártel relatan que cuando alguien debía ser castigado, llamaban a Julio César Chávez Jr. para que actuara como agresor, “como si tomara a las víctimas por costal de box”.

Uno de los audios mencionados por la FGR describe cómo “El Nini” habría mandado “colgar” a un subordinado, y Chávez Jr. fue llamado para golpearlo. En estos relatos, se destaca la idea de que “si aguantan los golpes de ese bato los va a dejar, y si no, pues se van a morir”.

La Fiscalía señala que este tipo de colaboraciones demostraban cercanía operativa y una supuesta función de ajuste de cuentas, lo que sustenta parte de la imputación.

Además, la FGR utiliza como evidencia referencias a vínculos personales, objetos firmados por Chávez Jr. que fueron hallados en propiedades de integrantes del cártel, así como publicaciones en redes sociales y testimonios que lo vinculan socialmente con los líderes del grupo.

Temas Relacionados

Julio César ChávezJulio César Chávez Jr.Los ChapitosCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Revelan que Memo Ochoa no será convocado por Javier Aguirre con el Tri para la fecha FIFA de noviembre

la decisión de Aguirre abre la competencia por el puesto de arquero rumbo al Mundial 2026 y pone el foco en los nuevos aspirantes

Revelan que Memo Ochoa no

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

“Los Diablos Rojos” recibirán a las Águilas del América en el Estadio Nemesio Diez

Toluca vs América: quién será

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

La FMF reveló la nueva imagen del equipo de Javier Aguirre para la Copa Mundial en la que serán coanfitriones

Noche de gala de la

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

El comentarista confirmó su salida de la cadena deportiva tras recibir dos ofertas para volver a dirigir en el extranjero

Siguen las bajas en ESPN:

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

La silbante mexicana se ubicó en el sexto lugar del ranking mundial de árbitras 2024

Katia Itzel García es nominada
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿El Cuate es el asesino

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

Ellos son Los Malportados, presunta célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa que opera en la CDMX

Hay cinco detenidos por secuestro del líder transportista Fernando Galindo, uno estaría ligado a la Familia Michoacana

Procesan a hombre que transportaba metanfetamina líquida oculta en 119 garrafones de limpiadores en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Adame explota contra Lola Cortés:“Eres

Adame explota contra Lola Cortés:“Eres ridícula, ignorante y lamebotas”

La Granja VIP: así fue la discusión entre Alfredo Adame y “El Patrón”

Miss Universo 2025: Nawat Itsaragrisil cancela concurso para su cena exclusiva luego del conflicto con Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil acusa a Fátima Bosch de mentir sobre insulto

La Granja VIP: quiénes son los cinco nominados de la cuarta semana del reality

DEPORTES

Revelan que Memo Ochoa no

Revelan que Memo Ochoa no será convocado por Javier Aguirre con el Tri para la fecha FIFA de noviembre

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS