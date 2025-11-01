México Deportes

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

El joven jugador fue intervenido quirúrgicamente tras una lesión sufrida en práctica reciente, el club informó que el procedimiento fue exitoso

Gilberto Mora, defensor de Club
Gilberto Mora, defensor de Club Tijuana, sufre fractura del tercer metacarpiano durante entrenamiento y es operado con éxito. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El Club Tijuana informó que Gilberto Mora sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda durante el entrenamiento del jueves.

El joven defensor, considerado una de las promesas más sólidas del futbol mexicano, fue sometido a una intervención quirúrgica exitosa, según el comunicado oficial difundido por la institución.

Aunque no se precisó un tiempo estimado para su regreso, la lesión encendió las alarmas tanto en el entorno del equipo fronterizo como en la selección nacional, donde Mora ha sido convocado de forma recurrente en categorías juveniles.

El percance ocurre en un momento clave para el jugador, quien ha ganado protagonismo en el primer equipo y se perfilaba como una opción para los próximos compromisos internacionales.

Su evolución será determinante para conocer si podrá reincorporarse antes del cierre del torneo Apertura 2025 o si su ausencia se extenderá hasta el arranque del siguiente certamen.

Tiempo estimado de recuperación

La lesión de Gilberto Mora
La lesión de Gilberto Mora preocupa tanto a Xolos como a la selección mexicana, donde el jugador es habitual en categorías juveniles. Imagen Cuenta de X @Xolos

La fractura del tercer metacarpiano es una lesión común en deportes de contacto. En futbolistas profesionales, el periodo de recuperación puede variar entre 4 y 6 semanas para volver a entrenamientos con balón, y hasta 8 semanas para estar en condiciones de competir oficialmente. Todo depende del seguimiento médico, la respuesta al tratamiento y la carga física progresiva.

Durante este proceso, el cuerpo médico de Xolos evaluará factores como movilidad, dolor residual y riesgo de recaída antes de autorizar su reincorporación. Aunque el club no ha ofrecido una proyección específica, se espera que Mora permanezca bajo supervisión clínica constante, con trabajo físico adaptado a su evolución.

Partidos que podría perderse

Mora podría perderse el cierre
Mora podría perderse el cierre del torneo Apertura 2025 y la convocatoria de la selección mexicana para la Fecha FIFA de noviembre. (AP Foto/Esteban Félix)

De confirmarse un periodo de baja de seis semanas, el defensor se perdería el cierre del torneo Apertura 2025, incluyendo las últimas dos jornadas de fase regular y una eventual participación en repechaje o liguilla, si el equipo logra clasificar.

Además, su estado físico lo dejaría fuera de la convocatoria de la selección mexicana para la Fecha FIFA de noviembre, donde se contemplaba su presencia en los amistosos previos al arranque del proceso rumbo al Mundial 2026.

Mora ha sido parte de los microciclos de la Sub-23 y su proyección lo colocaba como candidato a consolidarse en el esquema del nuevo cuerpo técnico nacional. Su ausencia representa un revés tanto para el club como para el proyecto tricolor.

Aunque no se ha informado si Xolos buscará un sustituto temporal, se prevé que el cuerpo técnico ajuste su rotación defensiva en las próximas jornadas. Si no hay complicaciones, el jugador podría reintegrarse a los entrenamientos antes de que finalice el año, aunque su regreso a la competencia dependerá del alta médica y del ritmo físico que logre recuperar.

Temas Relacionados

Gilberto MoraClub XolosSelección MexicanaLiga MXApertura 2025mexico-deportes

