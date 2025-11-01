México Deportes

Así fue el brutal pelotazo que recibió Alejandro Kirk: ¿Jugará el séptimo juego de la Serie Mundial 2025?

El pelotero mexicano recibió un golpe a 84 mph en el Juego 6 entre los Blue Jays y los Dodgers

Oct 31, 2025; Toronto, Ontario,
Oct 31, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Toronto Blue Jays catcher Alejandro Kirk (30) walks to first after being hit by a pitch against the Los Angeles Dodgers in the ninth during game six of the 2025 MLB World Series at Rogers Centre. Mandatory Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images

Este sábado 1 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de los Muertos, Alejandro Kirk, el pelotero mexicano de los Toronto Blue Jays, se prepara para disputar el decisivo Juego 7 de la Serie Mundial 2025. Sin embargo, durante el Juego 6, Kirk vivió un momento que encendió las alarmas: recibió un fuerte pelotazo que viajaba a 84 millas por hora, generando preocupación entre sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados.

El impacto ocurrió mientras Kirk se encontraba detrás del plato, ejerciendo su papel de catcher en un partido lleno de tensión y emociones. La jugada provocó susto inmediato, y los aficionados mexicanos se mantuvieron atentos a cualquier noticia sobre la condición del tapatío, conscientes de que su desempeño es clave para las aspiraciones de los Blue Jays en la postemporada.

Oct 31, 2025; Toronto, Ontario,
Oct 31, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Toronto Blue Jays catcher Alejandro Kirk (30) is hit by a pitch in the ninth inning against the Los Angeles Dodgers during game six of the 2025 MLB World Series at Rogers Centre. Mandatory Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images

Afortunadamente, los estudios médicos realizados tras el golpe arrojaron resultados positivos: no se encontraron fracturas ni lesiones graves. Kirk confirmó su disponibilidad para el Juego 7 con un mensaje tranquilizador.

“Todo bien, salieron negativos los rayos X y vamos a estar listos para mañana. Siempre pensé que no era de gravedad”, aseguró el pelotero, transmitiendo confianza tanto a su equipo como a la afición.

El impacto del pelotazo no opaca la destacada labor de Kirk a lo largo de la postemporada. El jugador de Tijuana ha sido pieza clave para Toronto, aportando seguridad defensiva, coordinación en el montículo y liderazgo en momentos cruciales del torneo. Su participación en el encuentro decisivo es vital para que los Blue Jays puedan aspirar a poner fin a una sequía de títulos que se remonta a 1993.

Para los aficionados mexicanos, la presencia de Kirk en el diamante significa la oportunidad de seguir a un compatriota en un momento histórico de la MLB. El Juego 7, que definirá al campeón de la Serie Mundial 2025, se podrá disfrutar este sábado a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, por ESPN, Fox Sports, Disney + e Imagen TV. La expectativa es alta, y la atención se centra en que el pelotero se recupere por completo del susto sufrido en el partido anterior.

Oct 31, 2025; Toronto, Ontario,
Oct 31, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Toronto Blue Jays catcher Alejandro Kirk (30) gets hit by a pitch against the Los Angeles Dodgers in the ninth inning for game six of the 2025 MLB World Series at Rogers Centre. Mandatory Credit: Nick Turchiaro-Imagn Images

El séptimo juego promete ser un enfrentamiento de máxima tensión, donde cada lanzamiento y cada jugada defensiva será determinante. La actuación de Kirk podría inclinar la balanza a favor de los Blue Jays, ya que su experiencia, reflejos y liderazgo son un factor estratégico que podría marcar la diferencia ante los Dodgers, equipo que busca un bicampeonato histórico en la MLB.

El golpe recibido resalta la intensidad y el riesgo que enfrentan los jugadores de Grandes Ligas en cada partido, recordando a los aficionados que detrás de cada jugada hay esfuerzo, preparación y valentía. Con Kirk listo para salir al campo, Toronto y sus seguidores confían en que el mexicano pueda contribuir a cerrar la Serie Mundial con un triunfo histórico, consolidando su nombre entre los peloteros aztecas que dejaron huella en las Grandes Ligas.

