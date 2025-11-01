Así fue el brutal pelotazo que recibió Alejandro Kirk: ¿Jugará el séptimo juego de la Serie Mundial 2025?

Este sábado 1 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de los Muertos, Alejandro Kirk, el pelotero mexicano de los Toronto Blue Jays, se prepara para disputar el decisivo Juego 7 de la Serie Mundial 2025. Sin embargo, durante el Juego 6, Kirk vivió un momento que encendió las alarmas: recibió un fuerte pelotazo que viajaba a 84 millas por hora, generando preocupación entre sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados.
El impacto ocurrió mientras Kirk se encontraba detrás del plato, ejerciendo su papel de catcher en un partido lleno de tensión y emociones. La jugada provocó susto inmediato, y los aficionados mexicanos se mantuvieron atentos a cualquier noticia sobre la condición del tapatío, conscientes de que su desempeño es clave para las aspiraciones de los Blue Jays en la postemporada.
Afortunadamente, los estudios médicos realizados tras el golpe arrojaron resultados positivos: no se encontraron fracturas ni lesiones graves. Kirk confirmó su disponibilidad para el Juego 7 con un mensaje tranquilizador.
“Todo bien, salieron negativos los rayos X y vamos a estar listos para mañana. Siempre pensé que no era de gravedad”, aseguró el pelotero, transmitiendo confianza tanto a su equipo como a la afición.
El impacto del pelotazo no opaca la destacada labor de Kirk a lo largo de la postemporada. El jugador de Tijuana ha sido pieza clave para Toronto, aportando seguridad defensiva, coordinación en el montículo y liderazgo en momentos cruciales del torneo. Su participación en el encuentro decisivo es vital para que los Blue Jays puedan aspirar a poner fin a una sequía de títulos que se remonta a 1993.
Para los aficionados mexicanos, la presencia de Kirk en el diamante significa la oportunidad de seguir a un compatriota en un momento histórico de la MLB. El Juego 7, que definirá al campeón de la Serie Mundial 2025, se podrá disfrutar este sábado a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, por ESPN, Fox Sports, Disney + e Imagen TV. La expectativa es alta, y la atención se centra en que el pelotero se recupere por completo del susto sufrido en el partido anterior.
El séptimo juego promete ser un enfrentamiento de máxima tensión, donde cada lanzamiento y cada jugada defensiva será determinante. La actuación de Kirk podría inclinar la balanza a favor de los Blue Jays, ya que su experiencia, reflejos y liderazgo son un factor estratégico que podría marcar la diferencia ante los Dodgers, equipo que busca un bicampeonato histórico en la MLB.
El golpe recibido resalta la intensidad y el riesgo que enfrentan los jugadores de Grandes Ligas en cada partido, recordando a los aficionados que detrás de cada jugada hay esfuerzo, preparación y valentía. Con Kirk listo para salir al campo, Toronto y sus seguidores confían en que el mexicano pueda contribuir a cerrar la Serie Mundial con un triunfo histórico, consolidando su nombre entre los peloteros aztecas que dejaron huella en las Grandes Ligas.