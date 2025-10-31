OMB revela si Terence Crawford tendrá rival mandatorio tras vencer a Canelo Álvarez

Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Terence Crawford escribió su nombre con letras de oro en los libros de la historia del boxeo al vencer a Saúl Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre y convertirse en el primer peleador campeón indiscutido en tres divisiones distintas en la era de los cuatro organismos (CMB, OMB, AMB y FIB).

El estadounidense se impuso de manera contundente ante el mexicano en el Allegiant Stadium de Las Vegas con más de 70 mil espectadores y al final de los 12 rounds los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, comenzó la era de "Bud" Crawford como campeón absoluto de división de los supermedianos y terminó la de Saúl Álvarez tras años de dominio.

Marco Antonio Barrera enalteció a Terence Crawford por vencer a Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

OMB confirma que Crawford no tendrá rival mandatorio por el momento tras vencer a Canelo

Durante la reunión de clasificaciones celebrada en Bogotá, Colombia, dentro de la 38 Convención de la OMB y presidida por Gustavo Olivieri, se abordó la situación de las 168 libras. Al tratar esa división, se confirmó que Canelo Álvarez permanecerá en la primera posición del listado.

Por su parte, el nuevo monarca de las 168 libras no contará, por el momento, con un rival mandatorio impuesto por el organismo. Olivieri precisó que, gracias a la trayectoria de Crawford, dispondrá de un “tiempo considerable” para decidir su futuro, ya sea continuar en los súper medianos para defender su título indiscutido o descender al peso medio y tratar de conquistar un nuevo cinturón.

Terence Crawford revela por qué peleó contra Canelo y no con Benavidez (X@Turki_alalshikh)

¿Quién podría ser el siguiente rival de Terence Crawford?

Aún no se sabe quién será el siguiente rival de Terence Crawford luego de vencer a Saúl Álvarez, sin embargo, dentro de la lista de sus posibles rivales está el nombre de Janibek Alimkhanuly, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que los aficionados al boxeo esperan la pelea de él y Bud , misma que podría suceder el próximo año.

Alimkhanuly ostenta el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división de peso mediano. Esta categoría es la única que le falta a Crawford para completar su recorrido de las 135 hasta las 168 libras.

Además, el norteamericano tampoco se cerró a realizar una segunda pelea contra Canelo Álvarez, aunque por el momento se encuentra de vacaciones. Y es que cabe recordar que hace algunas semanas decidió renunciar a su cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).