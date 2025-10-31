México Deportes

Las estrellas internacionales que llegaron a Pumas, pero nunca brillaron en CU

Fueron presentados como refuerzos clave, no lograron consolidarse ni marcar diferencia en el torneo

Guardar
Aaron Ramsey llegó a Pumas
Aaron Ramsey llegó a Pumas como fichaje estelar para el Apertura 2025, pero solo jugó seis partidos y se despidió antes de tiempo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el Apertura 2025, Pumas apostó por un fichaje que parecía cambiar el rumbo del club. Aaron Ramsey, mediocampista galés con trayectoria en Arsenal, Juventus y la selección de Gales, fue presentado como refuerzo estelar.

Su llegada generó expectativa internacional, cobertura mediática y esperanza entre los aficionados universitarios. El club lo anunció como un jugador de jerarquía, capaz de liderar el medio campo y aportar experiencia en momentos clave.

Ramsey debutó con entusiasmo, marcó un gol ante Atlas y mostró destellos de calidad. Sin embargo, su paso por el equipo fue breve y accidentado.

Disputó apenas seis partidos, acumuló 235 minutos y no logró consolidarse como referente. La situación se tornó más compleja tras la pérdida de su perro Halo, un episodio personal que afectó su ánimo y conexión con el entorno.

La goleada ante América fue otro golpe duro. Ramsey decidió abandonar el equipo dos jornadas antes de concluir el torneo, dejando una sensación de vacío y oportunidad perdida.

Bernd Schuster, ex Real Madrid
Bernd Schuster, ex Real Madrid y Barcelona, solo disputó nueve partidos con Pumas antes de rescindir contrato por problemas de salud. (REUTERS/Jon Nazca)

Su caso no es aislado. Pumas ha repetido este patrón en otras etapas, apostando por figuras internacionales que no logran adaptarse al proyecto deportivo ni a la exigencia de Ciudad Universitaria. A continuación, repasamos otros fichajes que llegaron con fama y se fueron sin gloria.

Schuster, García Sanz y Dani Alves, nombres con historia y paso discreto

En 1997, el club sorprendió al contratar a Bernd Schuster, exjugador del Real Madrid y Barcelona. Su experiencia prometía elevar el nivel del equipo, pero solo disputó nueve partidos. Alegó problemas de salud y rescindió contrato antes de tiempo. Poco después, inició su carrera como entrenador.

Luis García Sanz, con pasado en Liverpool y Barcelona, también tuvo un paso breve por Pumas. Tras jugar en Puebla, llegó con la expectativa de aportar liderazgo. Sin embargo, diferencias con el técnico Mario Carrillo limitaron su participación. Su salida fue silenciosa y sin impacto deportivo.

Dani Alves, multicampeón con Brasil y el Barcelona, generó atención internacional al llegar a Pumas. Jugó 13 partidos y dio cinco asistencias, pero su carrera en México terminó abruptamente tras ser acusado de agresión sexual. El club lo separó del plantel y lo demandó por incumplimiento de contrato.

Dani Alves, multicampeón con Brasil
Dani Alves, multicampeón con Brasil y Barcelona, fue separado de Pumas tras una acusación de agresión sexual y una demanda por incumplimiento de contrato. (REUTERS/Henry Romero)

Fama sin resultados, una constante en el Pedregal

Los casos de Ramsey, Schuster, García Sanz y Alves reflejan una tendencia que Pumas no ha logrado revertir. La apuesta por nombres de peso no garantiza rendimiento en la cancha.

Ya sea por falta de adaptación, conflictos internos o escándalos extracancha, las figuras internacionales no han logrado consolidarse como referentes del equipo.

Pumas sigue siendo una institución con tradición y cantera sólida, pero su historial con fichajes estelares invita a revisar su estrategia de contrataciones. El éxito no depende solo del currículum, sino de una integración efectiva al proyecto deportivo y a la identidad universitaria.

Temas Relacionados

Club PumasAaron RamseyBernd SchusterLuis GarcíaDani AlvesLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Creatividad y espíritu festivo: Así celebró Chivas el Halloween con disfraces inolvidables

Personajes como Blanca Nieves, Ryu y un gato con sombrero protagonizaron la jornada más divertida del plantel, entre guiños pop y humor colectivo

Creatividad y espíritu festivo: Así

Cuáles son los números de Aaron Ramsey en Pumas, mediocampista que rescindió contrato con el cuadro mexicano

El mediocampista galés ya no jugará los compromisos contra Tijuana y Cruz Azul

Cuáles son los números de

Este era el salario de Aaron Ramsey en Pumas antes de rescindir su contrato

El mediocampista galés dejó el club tras una decisión personal, luego de disputar apenas seis encuentros en el torneo Apertura 2025

Este era el salario de

¿Cómo quedará el América vs León de acuerdo a la IA?

Con estilos contrastantes y urgencias distintas, ambos equipos se enfrentan en un duelo que podría definir posiciones clave rumbo al cierre del torneo

¿Cómo quedará el América vs

OMB revela si Terence Crawford tendrá rival mandatorio tras vencer a Canelo Álvarez

El estadounidense le arrebató el campeonato indiscutido de las 168 libras al mexicano

OMB revela si Terence Crawford
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis policías activos

Detienen a seis policías activos de Tabasco por presuntos vínculos con La Barredora

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaron ingresar a México desde EEUU

Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

Quién es Armando Nava “El Charro”, jefe de plaza del CJNG relacionado con “El Mencho”

Sicarios de Los Mayos atacan a marinos en Navolato, Sinaloa: detienen a 13 con armamento y un sombrero

ENTRETENIMIENTO

Belinda lanza mensaje de empoderamiento

Belinda lanza mensaje de empoderamiento mientras la disputa legal contra Lupillo Rivera continúa

La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori se alista para traicionar a uno de sus compañeros la tarde de hoy 31 de octubre

Cómo es la relación entre Bárbara Mori y Sergio Mayer a más de dos décadas de su separación, su hijo lo revela en La Granja VIP

Morrisey cancela sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 31 de octubre

DEPORTES

Creatividad y espíritu festivo: Así

Creatividad y espíritu festivo: Así celebró Chivas el Halloween con disfraces inolvidables

Cuáles son los números de Aaron Ramsey en Pumas, mediocampista que rescindió contrato con el cuadro mexicano

Este era el salario de Aaron Ramsey en Pumas antes de rescindir su contrato

¿Cómo quedará el América vs León de acuerdo a la IA?

OMB revela si Terence Crawford tendrá rival mandatorio tras vencer a Canelo Álvarez