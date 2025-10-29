México Deportes

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

El propietario del club Pachuca y León aseguró que está “para dar la cara” ante los reportes de una disputa legal en su contra

Por Luz CoelloyAlexander Ortiz

Guardar
Jesús Martínez rompió el silencio sobre la supuesta orden de aprehensión en su contra por conflictos con contratos de transmisión. (X/@Tuzos)

Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, apareció en un video para mandar un mensaje luego de que circularon reportes de una supuesta orden de aprehensión en su contra. La noche del 28 de octubre compartió una postura oficial luego de que trascendió el reporte de una disputa legal.

Poco antes de las 21:00 horas, el presidente deportivo destacó que está para “dar la cara” y aclarar la controversia que involucra al conjunto de los Tuzos y al club León. Aunque no mencionó directamente la orden de aprehensión que habrían girado en su contra —así como de Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal de Grupo Pachuca—, precisó que estos señalamientos han dañado la reputación de la institución.

Enfatizó que la institución deportiva ha cumplido con todos sus contratos, sin referirse a los conflictos que mantendrían con Grupo Lauman y Fox Sports, insistió que siempre han cumplido con sus acuerdos legales.

"Hola, soy Jesús Martínez Patiño, presidente del grupo Pachuca. Aquí estoy, como siempre, para dar la cara, porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y de Jesús Martínez. Nosotros, durante 30 años, hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos“.

Jesús Martínez Patiño mandó un
Jesús Martínez Patiño mandó un mensaje tras reportes de una orden de aprehensión en su contra (X/ @Tuzos)

Jesús Martínez defiende a Grupo Pachuca: “Hemos cumplido nuestros contratos”

En su mensaje, el presidente deportivo del club Pachuca explicó que sus patrocinadores y demás instituciones con las que mantienen acuerdos laborales pueden dar certeza de su trabajo, así que demeritó todos los señalamientos que surgieron al respecto.

"Dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos, que también somos muy puntuales en sus pagos y sobre todo en la creación de fuentes de empleo para la salud, para la educación y para el deporte", precisó.

Por último, agregó que “seguiremos confiando en México y seguiremos construyendo un México mejor para todos nuestros niños y para nuestros jóvenes y nuestras niñas. Mañana tendrán más información de toda esta situación. Muchas gracias”.

Conflicto legal entre Grupo Pachuca y Fox Sports México

Grupo Pachuca mencionó que su
Grupo Pachuca mencionó que su contrato con Grupo Lauman finalizó en 2024. Crédito: Jesús Avilés de Infobae México

Las diferencias legales entre Grupo Pachuca y Fox Sports México surgieron luego de que la institución cambió la transmisión de los partidos de los Tuzos y León, esto habría derivado un litigio mercantil.

A finales del 2024, Fox Sports México dejó de transmitir los partidos de los clubes propiedad de Grupo Pachuca debido a adeudos económicos, lo que desencadenó la batalla legal.

Entre 2024 y 2025, ante los problemas financieros de Grupo Lauman (administrador de Fox Sports), Grupo Pachuca buscó nuevas alternativas, firmando acuerdos con Fox Corporation y su plataforma Tubi, que transmitió gratuitamente los partidos como local de ambos equipos.

Sin embargo, Fox Sports alegó que esos acuerdos violaban su derecho de preferencia y presentó una demanda mercantil.

Temas Relacionados

Jesús MartínezGrupo PachucaPachucaLiga MXclub Leónmexico-deportes

Más Noticias

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

“El Dinamita” señaló que su compatriota no solo se debe concentrar en los golpes de poder

El consejo de Juan Manuel

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Se espera que el Tri estrene el nuevo uniforme antes de que termine el 2025 en su última fecha FIFA

Este sería el costo del

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva

Se reporta estable y en seguimiento clínico, su círculo cercano agradeció las muestras de cariño y pidió paciencia mientras continúa el proceso de sanación

Blue Demon Jr. sufre accidente

Por qué Chaco Giménez culpó al Turco Mohamed de la lesión de Alexis Vega

El analista deportivo cuestionó las decisiones técnicas del entrenador de Toluca y poner en riesgo a su delantero

Por qué Chaco Giménez culpó

Andrés Guardado cambia de cancha, inicia su carrera como DT en el Betis

Tras retirarse en León, el exmediocampista mexicano se une al cuerpo técnico del cuadro español para formarse como estratega juvenil

Andrés Guardado cambia de cancha,
MÁS NOTICIAS

NARCO

A esto se dedica Guerreros

A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

Policías investigados por robo de 180 kilos de cocaína promovieron amparos, asegura secretario de Seguridad de BC

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

Decomisan armas blancas y drogas tras cateo sorpresa en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Eugenia León cerrará Feria del

Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

Sofía Rivera Torres se sincera ante las críticas que recibe por su aspecto fisico en Las Estrellas Bailen en Hoy

Guillermo del Toro prefiere morir antes que usar Inteligencia Artificial: “Quiero sets reales”

Alejandro Sanz invita a fans a ir disfrazados por Día de Muertos para su último concierto en CDMX

Exnovia de Octavio Ocaña explica por qué no lo incluyó en su altar de Día de Muertos y desata críticas: “Cara de perro”

DEPORTES

El consejo de Juan Manuel

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva

Por qué Chaco Giménez culpó al Turco Mohamed de la lesión de Alexis Vega

Andrés Guardado cambia de cancha, inicia su carrera como DT en el Betis