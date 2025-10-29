Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

Jesús Martínez rompió el silencio sobre la supuesta orden de aprehensión en su contra por conflictos con contratos de transmisión. (X/@Tuzos)

Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, apareció en un video para mandar un mensaje luego de que circularon reportes de una supuesta orden de aprehensión en su contra. La noche del 28 de octubre compartió una postura oficial luego de que trascendió el reporte de una disputa legal.

Poco antes de las 21:00 horas, el presidente deportivo destacó que está para “dar la cara” y aclarar la controversia que involucra al conjunto de los Tuzos y al club León. Aunque no mencionó directamente la orden de aprehensión que habrían girado en su contra —así como de Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal de Grupo Pachuca—, precisó que estos señalamientos han dañado la reputación de la institución.

Enfatizó que la institución deportiva ha cumplido con todos sus contratos, sin referirse a los conflictos que mantendrían con Grupo Lauman y Fox Sports, insistió que siempre han cumplido con sus acuerdos legales.

"Hola, soy Jesús Martínez Patiño, presidente del grupo Pachuca. Aquí estoy, como siempre, para dar la cara, porque a través del día han surgido informaciones que han dañado muchísimo la reputación del Grupo Pachuca y de Jesús Martínez. Nosotros, durante 30 años, hemos cumplido a cabalidad con todos y cada uno de nuestros contratos“.

Jesús Martínez Patiño mandó un mensaje tras reportes de una orden de aprehensión en su contra (X/ @Tuzos)

Jesús Martínez defiende a Grupo Pachuca: “Hemos cumplido nuestros contratos”

En su mensaje, el presidente deportivo del club Pachuca explicó que sus patrocinadores y demás instituciones con las que mantienen acuerdos laborales pueden dar certeza de su trabajo, así que demeritó todos los señalamientos que surgieron al respecto.

"Dan fe de ello nuestros patrocinadores, instituciones, impuestos, que también somos muy puntuales en sus pagos y sobre todo en la creación de fuentes de empleo para la salud, para la educación y para el deporte", precisó.

Por último, agregó que “seguiremos confiando en México y seguiremos construyendo un México mejor para todos nuestros niños y para nuestros jóvenes y nuestras niñas. Mañana tendrán más información de toda esta situación. Muchas gracias”.

Conflicto legal entre Grupo Pachuca y Fox Sports México

Grupo Pachuca mencionó que su contrato con Grupo Lauman finalizó en 2024. Crédito: Jesús Avilés de Infobae México

Las diferencias legales entre Grupo Pachuca y Fox Sports México surgieron luego de que la institución cambió la transmisión de los partidos de los Tuzos y León, esto habría derivado un litigio mercantil.

A finales del 2024, Fox Sports México dejó de transmitir los partidos de los clubes propiedad de Grupo Pachuca debido a adeudos económicos, lo que desencadenó la batalla legal.

Entre 2024 y 2025, ante los problemas financieros de Grupo Lauman (administrador de Fox Sports), Grupo Pachuca buscó nuevas alternativas, firmando acuerdos con Fox Corporation y su plataforma Tubi, que transmitió gratuitamente los partidos como local de ambos equipos.

Sin embargo, Fox Sports alegó que esos acuerdos violaban su derecho de preferencia y presentó una demanda mercantil.