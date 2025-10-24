México Deportes

¿Cómo quedará el León vs Pumas de acuerdo a la IA?

La inteligencia artificial anticipa un duelo parejo con goles, tensión y un resultado que podría sacudir la tabla del Apertura 2025

Por Gerardo Lezama

La inteligencia artificial predice un empate con goles entre León y Pumas para el duelo del 26 de octubre de 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La inteligencia artificial anticipa un empate con goles entre León y Pumas partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga MX.

Según el modelo predictivo de Copilot, el resultado más probable para el duelo del sábado 26 de octubre de 2025 es un 2-2, reflejo de la paridad entre ambos equipos y de sus recientes desempeños defensivos.

La IA asigna un 38% de probabilidad de victoria para León, un 33% para el empate y un 29% para Pumas.

Este pronóstico se basa en un análisis de datos que incluye estadísticas recientes, historial de enfrentamientos, rendimiento individual y colectivo, así como factores como la localía y las ausencias clave.

León llega al partido en el puesto 16, presionado por la ausencia de Funes Mori y la urgencia de clasificar al Play-In. - crédito @clubleonfc / X

Aunque León juega en casa, Pumas ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos, lo que equilibra las expectativas.

León llega al partido en el lugar 16 de la tabla con 12 puntos, tras caer 2-0 ante Atlas. Su ofensiva se verá mermada por la ausencia de Rogelio Funes Mori, una baja sensible para un equipo que ha tenido dificultades para generar peligro en el área rival. La presión es alta, ya que una nueva derrota podría dejarlos sin posibilidades reales de clasificar al Play-In.

Pumas, por su parte, ocupa el puesto 12 con 14 unidades. Aunque también perdió en su último compromiso (0-1 ante Atlético San Luis), aún tiene opciones matemáticas de avanzar. El equipo universitario ha mostrado altibajos, pero su capacidad para aprovechar errores del rival lo mantiene como un contendiente peligroso.

Pumas, en el lugar 12, mantiene opciones matemáticas de avanzar pese a su reciente derrota ante Atlético San Luis. REUTERS/Eloisa Sanchez

La IA considera que el partido será abierto y con oportunidades para ambos lados, debido a las debilidades defensivas que han mostrado los dos equipos a lo largo del torneo. La eficacia en el último tercio, las decisiones tácticas y el rendimiento de los porteros serán factores determinantes.

Además, el análisis de la inteligencia artificial destaca que el rendimiento en los primeros 20 minutos será clave para marcar tendencia. Ambos equipos suelen mostrar vulnerabilidad en los arranques, por lo que un gol tempranero podría modificar el planteamiento táctico.

La IA también señala que el juego por las bandas será determinante, especialmente para Pumas, que ha generado sus mejores oportunidades a través de centros desde los costados.

Este análisis no garantiza el marcador final, pero ofrece una proyección basada en datos objetivos y tendencias recientes. León y Pumas se juegan más que tres puntos: se juegan la permanencia en la pelea por la fase final del Apertura 2025.

