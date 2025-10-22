México Deportes

Hernán Cristante, provoca al público del América con polémico gesto: su auxiliar técnico aclara su expulsión

El técnico argentino del Puebla se encaró con la tribuna y salió del campo entre abucheos tras fuertes reclamos al árbitro

Por Jesús F.Beltrán

Cristante fue el protagonista del encuentro en los últimos minutos tras el gol del triunfo del América. (Captura de pantalla)

El encuentro entre América y Puebla terminó con una fuerte dosis de tensión luego de que Hernán Cristante, director técnico del conjunto camotero, fuera expulsado en los minutos finales por sus constantes reclamos al árbitro central. Sin embargo, lo más polémico llegó después: el argentino perdió por completo la compostura al ir rumbo a los vestidores y se enfrentó verbalmente con la afición azulcrema.

Durante su salida del campo, Cristante volteó hacia la tribuna donde se encontraban seguidores del América y realizó gestos provocativos, incluyendo los tradicionales “cuernos” y sacando la lengua, lo que claramente fue una referencia a los Diablos Rojos del Toluca, club con el que alcanzó la gloria como jugador y entrenador.

Ramón Juárez fue el salvador de las Águilas al meter el gol de la victoria. (X / Club América)

La reacción no pasó desapercibida y generó abucheos inmediatos, sumando más tensión a un partido ya cargado de dramatismo. La acción fue interpretada como un recordatorio reciente y doloroso para el conjunto de Coapa: la Final perdida ante Toluca, que dejó cicatrices todavía frescas en la afición americanista.

Ahora, más allá de la tarjeta roja recibida, se espera el informe arbitral para determinar si el estratega deberá enfrentar un castigo adicional por su conducta antideportiva al provocar a los seguidores locales.

Auxiliar DT de Puebla explica por qué fue expulsado Hernán Cristante

El argentino se fue al vestidor, no sin antes provocar a la afición del América. (Captura de pantalla)

En conferencia de prensa, Joaquín Velázquez, auxiliar técnico del Puebla, detalló la razón que detonó la molestia en el banquillo camotero y, posteriormente, la expulsión de su entrenador. Según indicó, una decisión arbitral que consideraban clave en el partido fue el origen del estallido.

Velázquez expresó su frustración de manera clara:

“¿Cómo no vamos a estar molestos? Creemos que merecíamos más. El esfuerzo del equipo fue enorme, respetando el plan de juego y logrando un gol muy bueno. Pero el saque de banda era nuestro, pedíamos que se revisara. Esa fue la molestia”.

El auxiliar destacó que, pese al orden táctico y el sacrificio mostrado en la cancha, Puebla se fue con las manos vacías en su visita al Estadio Azulcrema.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 21, 2025 Puebla coach Hernan Cristante reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Además, reconoció el complicado momento que atraviesa la Franja, pues siguen en el último lugar de la tabla general y no han logrado levantar el rumbo del torneo. Pero, a pesar de ello, mantienen esperanzas matemáticas de pelear por un boleto al Play-In del Apertura 2025, restando aún tres partidos por disputar.

Velázquez dejó claro que el plantel no bajará los brazos y que el objetivo es cerrar fuerte la fase regular para intentar una hazaña que los mantenga con vida.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Puebla - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 21, 2025 Club America's Ramon Juarez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

Mientras tanto, la controversia alrededor de Cristante apenas comienza, pues la Comisión Disciplinaria analizará su comportamiento y definirá si la expulsión será su único castigo o si enfrentará un sanción más severa por conducta inapropiada.

