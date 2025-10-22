Hernán Cristante, provoca al público del América con polémico gesto: su auxiliar técnico aclara su expulsión

Cristante fue el protagonista del encuentro en los últimos minutos tras el gol del triunfo del América. (Captura de pantalla)

El encuentro entre América y Puebla terminó con una fuerte dosis de tensión luego de que Hernán Cristante, director técnico del conjunto camotero, fuera expulsado en los minutos finales por sus constantes reclamos al árbitro central. Sin embargo, lo más polémico llegó después: el argentino perdió por completo la compostura al ir rumbo a los vestidores y se enfrentó verbalmente con la afición azulcrema.

Durante su salida del campo, Cristante volteó hacia la tribuna donde se encontraban seguidores del América y realizó gestos provocativos, incluyendo los tradicionales “cuernos” y sacando la lengua, lo que claramente fue una referencia a los Diablos Rojos del Toluca, club con el que alcanzó la gloria como jugador y entrenador.

La reacción no pasó desapercibida y generó abucheos inmediatos, sumando más tensión a un partido ya cargado de dramatismo. La acción fue interpretada como un recordatorio reciente y doloroso para el conjunto de Coapa: la Final perdida ante Toluca, que dejó cicatrices todavía frescas en la afición americanista.

Ahora, más allá de la tarjeta roja recibida, se espera el informe arbitral para determinar si el estratega deberá enfrentar un castigo adicional por su conducta antideportiva al provocar a los seguidores locales.

Auxiliar DT de Puebla explica por qué fue expulsado Hernán Cristante

En conferencia de prensa, Joaquín Velázquez, auxiliar técnico del Puebla, detalló la razón que detonó la molestia en el banquillo camotero y, posteriormente, la expulsión de su entrenador. Según indicó, una decisión arbitral que consideraban clave en el partido fue el origen del estallido.

Velázquez expresó su frustración de manera clara:

“¿Cómo no vamos a estar molestos? Creemos que merecíamos más. El esfuerzo del equipo fue enorme, respetando el plan de juego y logrando un gol muy bueno. Pero el saque de banda era nuestro, pedíamos que se revisara. Esa fue la molestia”.

El auxiliar destacó que, pese al orden táctico y el sacrificio mostrado en la cancha, Puebla se fue con las manos vacías en su visita al Estadio Azulcrema.

Además, reconoció el complicado momento que atraviesa la Franja, pues siguen en el último lugar de la tabla general y no han logrado levantar el rumbo del torneo. Pero, a pesar de ello, mantienen esperanzas matemáticas de pelear por un boleto al Play-In del Apertura 2025, restando aún tres partidos por disputar.

Velázquez dejó claro que el plantel no bajará los brazos y que el objetivo es cerrar fuerte la fase regular para intentar una hazaña que los mantenga con vida.

Mientras tanto, la controversia alrededor de Cristante apenas comienza, pues la Comisión Disciplinaria analizará su comportamiento y definirá si la expulsión será su único castigo o si enfrentará un sanción más severa por conducta inapropiada.