México Deportes

¿Quién ganará el Querétaro vs Chivas de acuerdo a la IA?

La Inteligencia Artificial analizó rendimiento, estadísticas y contexto previo al partido, el modelo predictivo revela qué equipo tiene ventaja y cuál es el marcador más probable en esta jornada clave

Por Gerardo Lezama

Guardar
La Jornada 14 del Apertura
La Jornada 14 del Apertura 2025 enfrenta a Querétaro y Chivas en un duelo clave para ambos equipos. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México

La Jornada 14 del torneo Apertura 2025 presenta uno de los duelos más esperados por la afición, Querétaro recibe a Chivas en el Estadio Corregidora, en un encuentro que podría definir el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase regular.

Mientras el Rebaño Sagrado busca consolidarse entre los primeros lugares, los Gallos Blancos intentan salir del fondo de la tabla y recuperar terreno en la clasificación.

Ante la incertidumbre que rodea cada partido, la Inteligencia Artificial ha sido consultada para ofrecer un pronóstico basado en datos estadísticos, tendencias recientes y modelos predictivos.

De acuerdo con el análisis realizado por Copilot, el equipo con mayor probabilidad de triunfo es Chivas Guadalajara, con un 59 por ciento de posibilidades de llevarse los tres puntos. El empate aparece como segunda opción con un 24 por ciento, mientras que la victoria de Querétaro se estima en apenas un 17 por ciento.

Querétaro enfrenta el partido con
Querétaro enfrenta el partido con solo 11 puntos y una de las peores diferencias de goles del torneo. REUTERS/Raquel Cunha

El marcador más probable, según la IA, es un 1-2 a favor de Chivas, lo que coincide con la racha positiva que atraviesa el conjunto tapatío. En sus últimos cuatro partidos, el equipo dirigido por Gabriel Milito ha conseguido victorias consecutivas, mostrando solidez defensiva y efectividad en el ataque.

Por su parte, Querétaro llega con apenas 11 puntos en el torneo y una de las peores diferencias de goles, lo que complica sus aspiraciones de acceder al Play-In.

Además del resultado, la Inteligencia Artificial proyecta que ambos equipos podrían marcar durante el encuentro, con una probabilidad del 53 por ciento. Este dato sugiere un partido dinámico, con oportunidades en ambas áreas, aunque con ligera superioridad para el visitante.

La IA también considera factores como el rendimiento individual de los jugadores, el historial reciente entre ambos clubes y el impacto de la localía, que en este caso no parece suficiente para inclinar la balanza hacia los Gallos.

Chivas llega con una racha
Chivas llega con una racha de cuatro victorias consecutivas y busca consolidarse en los primeros lugares. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Inteligencia Artificial no garantiza resultados, pero ofrece una perspectiva basada en patrones y datos que pueden anticipar tendencias. En este caso, el favoritismo de Chivas se sustenta en su momento futbolístico, la calidad de su plantilla y la debilidad mostrada por Querétaro en jornadas anteriores.

Aunque el balón aún no rueda, la IA ya tiene su veredicto. Chivas parte como favorito en el papel, pero el futbol siempre guarda espacio para la sorpresa. El resultado final dependerá de lo que ocurra en los 90 minutos, donde las estadísticas pueden quedar atrás y la pasión definir el marcador.

Temas Relacionados

Club QuerétaroClub ChivasApertura 2025Liga MXJornada 14mexico-deportes

Más Noticias

Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta

A partir de este martes 21 de octubre comienza la doble fecha que habrá esta semana

Liga MX: qué partidos de

¿Cómo quedará el Necaxa vs Cruz Azul de acuerdo a la IA?

La Inteligencia Artificial analizó estadísticas, tendencias y rendimiento previo para anticipar el desenlace del duelo en Aguascalientes

¿Cómo quedará el Necaxa vs

Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN

El técnico de la selección mexicana habría influenciado la llegada del periodista a TUDN

Por qué Javier Aguirre estaría

América vs Puebla, IA revela al ganador del partido

La Inteligencia Artificial analizó datos recientes, rendimiento colectivo y escenarios probables para anticipar el desenlace del encuentro

América vs Puebla, IA revela

Julia Hart, estrella de AEW, emocionada por luchar en la Arena México y advierte que conquistará el Grand Prix de Amazonas 2025

La joven luchadora estadounidense asegura que su grupo buscará dominar la Arena México y quedarse con la copa internacional

Julia Hart, estrella de AEW,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva contra Donovan

Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Chapos vs Mayos: por qué hay tantos brotes de violencia en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, contaba con un escolta el día de su asesinato, informa SSPC

Extraditan a mexicano requerido por EEUU por presunto lavado de dinero al narco con empresas fantasma

ENTRETENIMIENTO

Niurka defiende a Juan Osorio

Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre a los 68 años

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre

Quién es la mujer que presuntamente denunciará a Eleazar Gómez por violencia tras su salida de La Granja VIP

Bárbara Mori reacciona a la participación de su hijo Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el cuarto capítulo de este martes 21 de octubre

DEPORTES

IA revela al ganador entre

IA revela al ganador entre Pumas y Atlético San Luis de la jornada 14

Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta

¿Cómo quedará el Necaxa vs Cruz Azul de acuerdo a la IA?

Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN

América vs Puebla, IA revela al ganador del partido