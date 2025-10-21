¿Quién ganará el Querétaro vs Chivas de acuerdo a la IA?

La Jornada 14 del Apertura 2025 enfrenta a Querétaro y Chivas en un duelo clave para ambos equipos. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México

La Jornada 14 del torneo Apertura 2025 presenta uno de los duelos más esperados por la afición, Querétaro recibe a Chivas en el Estadio Corregidora, en un encuentro que podría definir el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase regular.

Mientras el Rebaño Sagrado busca consolidarse entre los primeros lugares, los Gallos Blancos intentan salir del fondo de la tabla y recuperar terreno en la clasificación.

Ante la incertidumbre que rodea cada partido, la Inteligencia Artificial ha sido consultada para ofrecer un pronóstico basado en datos estadísticos, tendencias recientes y modelos predictivos.

De acuerdo con el análisis realizado por Copilot, el equipo con mayor probabilidad de triunfo es Chivas Guadalajara, con un 59 por ciento de posibilidades de llevarse los tres puntos. El empate aparece como segunda opción con un 24 por ciento, mientras que la victoria de Querétaro se estima en apenas un 17 por ciento.

Querétaro enfrenta el partido con solo 11 puntos y una de las peores diferencias de goles del torneo. REUTERS/Raquel Cunha

El marcador más probable, según la IA, es un 1-2 a favor de Chivas, lo que coincide con la racha positiva que atraviesa el conjunto tapatío. En sus últimos cuatro partidos, el equipo dirigido por Gabriel Milito ha conseguido victorias consecutivas, mostrando solidez defensiva y efectividad en el ataque.

Por su parte, Querétaro llega con apenas 11 puntos en el torneo y una de las peores diferencias de goles, lo que complica sus aspiraciones de acceder al Play-In.

Además del resultado, la Inteligencia Artificial proyecta que ambos equipos podrían marcar durante el encuentro, con una probabilidad del 53 por ciento. Este dato sugiere un partido dinámico, con oportunidades en ambas áreas, aunque con ligera superioridad para el visitante.

La IA también considera factores como el rendimiento individual de los jugadores, el historial reciente entre ambos clubes y el impacto de la localía, que en este caso no parece suficiente para inclinar la balanza hacia los Gallos.

Chivas llega con una racha de cuatro victorias consecutivas y busca consolidarse en los primeros lugares. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Inteligencia Artificial no garantiza resultados, pero ofrece una perspectiva basada en patrones y datos que pueden anticipar tendencias. En este caso, el favoritismo de Chivas se sustenta en su momento futbolístico, la calidad de su plantilla y la debilidad mostrada por Querétaro en jornadas anteriores.

Aunque el balón aún no rueda, la IA ya tiene su veredicto. Chivas parte como favorito en el papel, pero el futbol siempre guarda espacio para la sorpresa. El resultado final dependerá de lo que ocurra en los 90 minutos, donde las estadísticas pueden quedar atrás y la pasión definir el marcador.