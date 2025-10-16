México Deportes

Tuca Ferretti y su advertencia sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026: “Están dejando la puerta abierta al muerto”

Ferretti reavivó la discusión sobre la portería y puso en el centro la presión que enfrentan los aspirantes rumbo a la máxima cita internacional

Por César Márquez

Ricardo “Tuca” Ferretti, conocido por su franqueza, analizó la situación de los arqueros del Tri y no dudó en señalar las carencias que percibe en los dos principales aspirantes. ESPN

Una de las incertidumbres en la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 es quién será el arquero titular, pues cabe mencionar que durante el proceso de Javier Aguirre ningún guardameta se ha adueñado indiscutiblemente del puesto.

Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón o Raúl “Tala” Rangel son los tres candidatos que más fuerte suenan para ganarse ese puesto en el once inicial durante el partido inaugural. Y es que a tan solo unos meses de que inicie la máxima justa mundialista, aún no hay un panorama claro de quién estará bajo los tres postes.

Tuca Ferretti y su opinión sobre Ochoa rumbo al Mundial 2026

Ricardo “Tuca” Ferretti, conocido por su franqueza, analizó la situación de los arqueros del Tri y no dudó en señalar las carencias que percibe en los dos principales aspirantes. Durante un programa de ESPN, el ex entrenador manifestó su escepticismo respecto al desempeño de los actuales candidatos, Luis Ángel Malagón y Raúl “Tala” Rangel, y sugirió que la falta de solidez de ambos podría abrir la puerta para el regreso de Guillermo Ochoa como titular en la máxima justa internacional.

“Ni Malagón, ni Tala (Rangel) han demostrado que valen. Están dejando la puerta abierta al muerto”, comentó Tuca.

El análisis de Ferretti se inclinó ligeramente a favor de Rangel, portero de Chivas, a quien reconoció ventajas sobre Malagón por su habilidad con los pies y su eficacia en el juego aéreo. Sin embargo, el propio Rangel ha sido objeto de críticas tras su actuación en el reciente partido ante Ecuador.

Foto de archivo de Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la selección de México. Estadio NRG, Houston, Texas, EEUU. 6 de julio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Mark J. Rebilas

La lucha por ser el portero titular de México en la Copa del Mundo 2026

La posibilidad de que Guillermo Ochoa retome la titularidad ha cobrado fuerza en este contexto. La experiencia y el liderazgo del veterano guardameta siguen siendo argumentos de peso para quienes consideran que el Tri necesita seguridad bajo los tres palos en una cita tan exigente como la Copa del Mundo.

El guardameta de 40 años que suma cinco participaciones mundialistas y una amplia trayectoria internacional, sigue siendo una opción de peso gracias a su experiencia. No obstante, su continuidad en el máximo nivel ha sido tema de debate dentro del cuerpo técnico y la afición, considerando tanto su rendimiento reciente como la necesidad de renovar el plantel.

Javier Aguirre aceptó que Luis Malagón no es el portero titular de la selección mexicana para el Mundial (FMF)

En tanto, Luis Ángel Malagón ha ganado protagonismo debido a sus actuaciones tanto en clubes como en las pocas oportunidades con la selección. Su juventud y reflejos lo posicionan como un contendiente serio, aunque el reto de pelear el puesto frente a un arquero histórico como Ochoa añade presión al proceso de selección.

Por su parte, Raúl “Tala” Rangel, cuya inclusión responde al impulso de talento joven. Aunque menos experimentado en el ámbito internacional, se ha destacado en encuentros recientes, poniendo sobre la mesa la posibilidad de una apuesta fresca y atrevida en el arco nacional.

