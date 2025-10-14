Chicote Calderón confirma que regreso con su exesposa tras más de un año separados: usuarios lo tachan de ‘migajero’

La pareja, que estuvo marcada por la polémica separación, celebra su reencuentro frente a sus seguidores en redes sociales. (Especial)

El defensor mexicano Cristian ‘Chicote’ Calderón, jugador del Necaxa, sorprendió a sus seguidores al anunciar su reconciliación con la modelo Adriana Castillo, con quien estuvo más de un año separado. La noticia se confirmó en redes sociales durante la celebración del cumpleaños de la influencer, donde Calderón dedicó un emotivo mensaje a su pareja.

La relación entre Calderón y Castillo había generado gran controversia en meses anteriores, especialmente cuando el futbolista decidió poner fin a su matrimonio mientras jugaba en el América, provocando especulaciones y comentarios negativos entre sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram, el defensor aprovechó el cumpleaños de Adriana para confirmar públicamente su reencuentro. En la publicación, Calderón compartió una fotografía en la que ambos aparecen tomados de la mano, rodeados de rosas rojas y bolsas de diseñador, probablemente como regalo de cumpleaños.

El futbolista del Necaxa compartió una fotografía con rosas y bolsas de diseñador, confirmando su reconciliación. (Especial)

“Hoy es tu día mi chiquita, no sabes lo feliz que me siento de tenerte en mi vida… Gracias al destino que nos dio la oportunidad de estar juntos… Muchas felicidades amor mío. Que sean muchos años más a tu lado y de mi mano... no sabes cuánto te amamos tus hijos y yo mi amor. Que Dios te siga llenando de alegrías y bendiciones eternamente muñeca. Felices 28 mi reina. Te amo amor de mi alma”, escribió Calderón.

A pesar de la romántica dedicatoria, los comentarios en la publicación fueron críticos y negativos, debido a la forma en que había terminado la relación previamente y las numerosas indirectas públicas que intercambiaron ambos personajes durante su separación. Algunos usuarios expresaron desaprobación y cuestionaron la decisión de retomar la relación, mientras otros felicitaron la reconciliación y le desearon lo mejor a la pareja.

A pesar del emotivo mensaje, los seguidores expresan su desaprobación debido a la polémica separación anterior. (Especial)

Cristian Calderón contrajo matrimonio con Adriana Castillo en 2020, y juntos tienen dos hijos: Iván, hijo adoptivo del futbolista de una relación anterior de Castillo, y Paula Daniela, su hija biológica que aún es una bebé. Durante el tiempo separados, ambos continuaron con sus vidas personales, pero la reciente publicación confirma que han decidido dar una nueva oportunidad a su relación, priorizando la unidad familiar y el bienestar de sus hijos.

El regreso de Chicote Calderón y Adriana Castillo evidencia que, pese a los conflictos y la polémica mediática, la pareja ha decidido retomar su vínculo afectivo, mostrando a sus seguidores que el amor puede encontrar una segunda oportunidad. Sin embargo, la recepción en redes sociales refleja que no todos aprueban su reconciliación, y la pareja continuará enfrentando la opinión pública sobre su historia de amor.

Anteriormente, su ex esposa le mandaba indirectas en redes sociales. (Especial)

El mensaje de Calderón demuestra su intención de compartir públicamente la felicidad por su reencuentro, fortaleciendo su relación y proyectando una imagen de unidad familiar junto a Adriana y sus hijos. La publicación se suma a otras historias de parejas del deporte que han decidido superar conflictos y retomar su vínculo, a pesar de la controversia y la exposición mediática.