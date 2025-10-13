Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre: CMB confirma su participación en torneo conmemorativo

Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo, peleará en diciembre (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

Julio César Chávez Jr. alista su regreso al boxeo mexicano, a pesar de estar vinculado a proceso por su posible participación con grupos delictivos y tráfico de armas, el Junior tendrá una pelea en diciembre. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó que Chávez Jr. participará en una exhibición, además reconocerán su carrera en el marco de un torneo conmemorativo.

En conferencia de prensa, Julio César Chávez González y Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, dieron detalles del regreso del Junior al ring. De acuerdo con lo que explicó Julio César, su hijo se está alistando para volver al cuadrilátero, participará en una cartelera en San Luis Potosí.

El regreso de Julio César Chávez Jr. al ring será el sábado 13 de diciembre, por lo que el César del boxeo se alegró al compartir que su hijo se mantiene limpio y saludable, así que están alistando el evento que protagonizará antes de que termine el 2025.

Chávez Jr. volverá al box el 13 de diciembre (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

“Ya que estamos aquí, Julio mi hijo va a reaparecer el 13 de diciembre en San Luis Potosí y me ha dicho va a ser algo bien chin**n”, compartió Chávez González.

CMB homenajeará a Julio César Chávez Jr.

El presidente del CMB explicó ante los medios que el consejo diseñará un cinturón guadalupano para la pelea del Junior, esto para reconocer los problemas de adicciones y legales que recientemente ha afrontado Chávez Jr.

“Cuando Julio me comentó que el 13 de diciembre en San Luis Potosí, el Junior va a regresar, le prometimos hacer un cinturón guadalupano para acompañarlo en este proceso tan importante, porque el boxeo es el único que te puede mantener vivo, el que te mantiene con ilusión y esperanza”, compartió Mauricio Sulaimán.

Por otra parte, calificó a Julio César Chávez Jr. como un héroe por superar su problema de adicciones y recuperación, por ello el CMB quiere premiar la trayectoria e historia de vida del Junior.

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos tras recibir la libertad condicional en México luego de ser deportado de Estados Unidos. (Crédito: IG/ coliseoboxingclub)

“Chávez Junior ha sido un héroe para todos después de sus adicciones. Ha pasado por un gran proceso de recuperación y estamos con él en su esquina. Entonces, con esa amistad de la que hablábamos y con gran honor, vamos a hacer un cinturón precioso, conmemorativo para esta gente”, agregó.

Según detalló Mauricio Sulaimán, el boxeo mexicano y la virgen de Guadalupe tienen un vínculo histórico, esto por la devoción que tienen los boxeadores a esta imagen, así que como parte de las celebraciones guadalupanas harán un torneo especial, el cual contará con la participación de Chávez Jr.

“Hemos estado trabajando con un equipo en algo que se va a anunciar en algunos días, que es el Torneo Guadalupano. Estamos por cumplir 500 años de las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe en el año 2031. A partir de allá, fuimos invitados a un comité en el que estamos haciendo diversas actividades. Y precisamente uno es el Torneo Guadalupano de Boxeo. ¿Por qué un torneo guadalupano? Porque cada boxeador, cada gimnasio, cada entrenador, cada abuelita que veía Ratón Macías, todos tienen un altar. Es algo en común todos los boxeados de boxeo, la Virgen de Guadalupe están ligados íntimamente", finalizó.