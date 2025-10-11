DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

México y Colombia se medirán este sábado en lo que será un partido amistoso (X@miseleccionmx)

La Selección Mexicana de Futbol comandada por Javier “Vasco” Aguirre se medirá ante Colombia este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en lo que será un partido amistoso internacional.

México regresa a la actividad luego de su participación a inicios de septiembre, donde igualó en ambos partidos disputados ante Japón y Corea del Sur. El equipo no logró mostrar un desempeño convincente en esos encuentros; sin embargo, esto no generó preocupación para Javier Aguirre.

Este duelo representa para el combinado azteca otra grande prueba de cara a la próxima justa mundialista que se llevará a cabo en México, Estados y Canadá. Y aunque la Selección de Colombia parte como favorita, Néstor Lorenzo, entrenador del conjunto sudamericano, destacó la relevancia del Tricolor en el área de la Concacaf.

Foto de archivo del director técnico Javier Aguirre dando indicaciones durante un partido de la Copa Oro entre las selecciones de México y República Dominicana. Estadio SoFi, Inglewood, California, EEUU. 14 de junio de 2025. CREDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Gary A. Vasquez

Néstor Lorenzo destaca el partido contra México

Esta tarde en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, Néstor Lorenzo aseguró que aunque México no disputó un encuentro de eliminatoria, viene de ganar la Copa Oro, situación que lo coloca entre lo mejor de la Concacaf. El director técnico también destacó la experiencia de Javier Aguirre y la calidad que tienen los futbolistas mexicanos.

“No jugó la eliminatoria pero viene de ganar la Copa Oro (México). Eso le da la categoría de los mejor de Concacaf. Es un hombre con muchísima experiencia mundialista (Javier Aguirre), arma buenos grupos también y va a aprovechar la calidad de futbolistas mexicanos que tiene”, comentó el entrenador en parte de la conferencia.

Cabe recordar que la última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue el 16 de diciembre de 2023, cuando el cuadro sudamericano ganó 3 goles por 2 en el Los Angeles Memorial Coliseum. Las anotaciones por parte del conjunto azteca las hicieron Omar Govea y Guillermo Martínez, mientras que por parte de Colombia descontaron Andrés Felipe, Roger Martínez y Carlos Andrés.

El entrenador argentino se refirió a las declaraciones del exjugador samario, sobre las expectativas que él tiene del papel de la “Tricolor” en el Mundial 2026

¿Qué sigue para la Selección Mexicana después del partido ante Colombia?

El siguiente martes 14 de octubre, la Selección Nacional se enfrentará a Ecuador en el Estadio Akron, según el calendario de compromisos de la actual fecha FIFA. Después de este encuentro, el equipo dirigido por Vasco no tendrá partidos hasta el mes siguiente, cuando está previsto que dispute encuentros contra selecciones de alto perfil internacional.

El 15 de noviembre, el Tricolor jugará ante Uruguay en el Estadio Corona, mientras que el 18 de noviembre, se medirá frente a Paraguay en el Alamodome. Con estos compromisos, el equipo nacional sumará minutos ante rivales de jerarquía internacional en el cierre del año competitivo.