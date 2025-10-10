¿Cuándo regresa la Liga MX tras la Fecha FIFA de octubre 2025?

La Liga MX reanuda actividades tras la Fecha FIFA con una jornada 13 compacta y decisiva para el Apertura 2025. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

La Liga MX detuvo su actividad durante la segunda semana de octubre debido a la Fecha FIFA, periodo en el que las selecciones nacionales disputan partidos oficiales y amistosos rumbo al Mundial 2026.

Esta pausa permite que los jugadores convocados se integren a sus representativos, mientras los clubes ajustan tácticas, recuperan lesionados y afinan detalles para la recta final del torneo.

El regreso está programado para el viernes 17 de octubre, con el inicio de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025, que se disputará de forma compacta: solo viernes y sábado concentrarán todos los partidos, a diferencia de otras fechas que se extienden hasta lunes o martes. Este formato comprimido busca mantener el ritmo competitivo sin afectar el calendario internacional.

La jornada 13 de la Liga MX se jugará en solo dos días, con partidos clave para el play-in y la clasificación final. (Página oficial Liga MX)

Los encuentros del viernes 17 son:

Puebla vs. Xolos , a las 19:00 horas por Caliente TV

Tigres vs. Necaxa , a las 21:00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network

Atlético San Luis vs. Atlas, a las 21:00 horas por ESPN 2 y Disney+ Premium

El sábado 18 se jugarán seis partidos consecutivos:

Toluca vs. Querétaro , a las 17:00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network

FC Juárez vs. Pachuca , a las 17:00 horas por Caliente TV

Santos Laguna vs. León , a las 17:00 horas por ViX Premium

Monterrey vs. Pumas , a las 19:00 horas por ViX Premium

Chivas vs. Mazatlán , a las 19:07 horas por Amazon Prime Video

Cruz Azul vs. América, a las 21:05 horas por ViX Premium

Cabe destacar que puede tener un cambio de último momento en las plataformas que transmitirán los partidos de la jornada 13.

Entre los duelos más atractivos destaca el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, que podría definir posiciones en la parte alta de la tabla.

El Clásico Joven entre Cruz Azul y América destaca en el regreso de la Liga MX, que define posiciones rumbo a la liguilla. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

También genera expectativa el Monterrey vs. Pumas, enfrentamiento entre dos plantillas con estilos contrastantes, y el Chivas vs. Mazatlán, por el momento que atraviesan ambos equipos en la zona media.

Hasta la jornada 12, Toluca lidera el torneo con 26 puntos, seguido por Monterrey, América y León. En contraste, Mazatlán, Juárez y Querétaro pelean por evitar el sótano. La jornada 13 será decisiva para definir posiciones rumbo al play-in y la liguilla.

La Liga MX retoma así su calendario regular, con partidos distribuidos en dos días. La expectativa crece entre aficiones, analistas y clubes, que ven en esta jornada una oportunidad para consolidar su posición y definir su destino en el campeonato.

Además, esta jornada comprimida exige máxima eficiencia táctica, rotación inteligente y lectura precisa del rival desde el primer minuto. Cada decisión técnica será clave para sumar puntos y evitar sorpresas en el cierre del torneo.