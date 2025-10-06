México Deportes

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil

El máximo anotador del Rebaño Sagrado permanecerá en prisión preventiva a la espera de su audiencia y situación legal

Por Luz Coello

Guardar
Quién es Omar Bravo, ex
Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

Una de las grandes figuras históricas del Club Deportivo Guadalajara se enfrentan a un proceso legal. La Fiscalía Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) informó sobre el arresto y la imputación de Omar ‘N’, ex goleador de Chivas

El también director técnico fue detenido la noche del 4 de octubre en Zapopan, Jalisco y trasladado al penal de Puente Grande. El ex goleador fue imputado por abuso sexual infantil agravado, según informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) en un comunicado emitido el 5 de octubre.

Un juzgado de la Fiscalía determinó la imputación del ex jugador, quien es acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente en varias ocasiones durante los últimos meses.

En el boletín oficial, la Fiscalía del Estado comunicó: “Omar ‘N’, señalado en el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado la mañana de este domingo, 5 de octubre, tras ser puesto a disposición de un Juzgado por parte de la Fiscalía del Estado”.

¿Quién es Omar Bravo?

Quién es Omar Bravo, ex
Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador de Chivas que fue imputado por abuso sexual infantil agravado. (Cuartoscuro)

Omar Bravo Tordecillas es un exfutbolista mexicano reconocido por ser el goleador histórico de las Chivas de Guadalajara. Nació en Los Mochis, Sinaloa, el 4 de marzo de 1980, desde joven mostró interés por el futbol así que se acercó a las fuerzas básicas del Guadalajara.

Bravo debutó con el primer equipo del Chivas en 2001. Durante su trayectoria con las Chivas, anotó 132 goles en partidos oficiales, cifra que le permitió superar a Salvador Chava Reyes como máximo anotador en la historia del club, por lo que se quedó con el título de goleador histórico del Rebaño Sagrado.

Desde que debutó con los rojiblancos hasta el 2008 fungió como una figura importante del club por su capacidad goleadora, además se convirtió en campeón de Primera División en el Apertura 2006.

En el Clausura 2007 ganó el título de goleo con 11 anotaciones, superó a Javier Cámpora de Jaguares de Chiapas. Hasta ese momento, ningún futbolista había recibido ese nombramiento, el último en hacerlo fue Jared Borgetti en 2001.

Las medidas cautelares funcionan cuando
Las medidas cautelares funcionan cuando hay alta probabilidad de fuga. (Especial)

Bravo destacó por su capacidad de definición, movilidad y liderazgo dentro del campo. Además de sus ciclos con el Guadalajara, jugó en equipos como Deportivo La Coruña de España, en 2008 llegó como fichaje estelar por su éxito en la Liga MX.

En 2009 regresó a México y jugó con Tigres UANL tras tener un esporádico paso por Europa. En 2010 jugó en el Sporting Kansas City de Estados Unidos MLS, además de otros clubes mexicanos también tuvo un paso por Atlas y Santos Laguna.

En la selección mexicana desde la sub-23 en Atenas 2004 jugó con el Tricolor, participó en la Copa del Mundo de 2006 y sumando más de 60 partidos. También participó en la Copa de Oro 2003, 2005, 2007 y 2009.

Temas Relacionados

Omar BravoChivasabusoOmar Nabuso sexualmexico-deportes

Más Noticias

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

En la segunda parte del partido, ambos equipos se hicieron daño y cayeron los primeros goles

Chivas vence a Pumas en

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

El equipo comandado por Eduardo Arce se prepara para el siguiente duelo ante los anfitriones de la Copa Mundial

Chile vs México cambia de

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

El boxeador tijuanense perdió el control e ignoró la presencia del réferi al patear a " Bombi" Cordero

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil

El ex jugador permanecerá en prisión preventiva a la espera de su audiencia y su posible vinculación a proceso

Omar “N”, ex futbolista de

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’ con Checo Pérez durante concierto en Guadalajara | Video

La velada reunió a personalidades del deporte, la música y el espectáculo en un ambiente de lujo y complicidad

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Mapa” en Michoacán,

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre, votaciones cerradas

Cuánto cuesta el boleto más barato para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Top 10 Netflix México: “Las guerreras k-pop” dominan el listado de las mejores películas de la plataforma

Por esta razón los fans de Chespirito están indignados con ‘El Chavo del 8′ que presentó Bad Bunny en Saturday Night Live

Top 10 K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X arrasa el ranking de las canciones más populares hoy

DEPORTES

Chivas vence a Pumas en

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’ con Checo Pérez durante concierto en Guadalajara | Video