Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil

Una de las grandes figuras históricas del Club Deportivo Guadalajara se enfrentan a un proceso legal. La Fiscalía Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) informó sobre el arresto y la imputación de Omar ‘N’, ex goleador de Chivas

El también director técnico fue detenido la noche del 4 de octubre en Zapopan, Jalisco y trasladado al penal de Puente Grande. El ex goleador fue imputado por abuso sexual infantil agravado, según informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) en un comunicado emitido el 5 de octubre.

Un juzgado de la Fiscalía determinó la imputación del ex jugador, quien es acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente en varias ocasiones durante los últimos meses.

En el boletín oficial, la Fiscalía del Estado comunicó: “Omar ‘N’, señalado en el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado la mañana de este domingo, 5 de octubre, tras ser puesto a disposición de un Juzgado por parte de la Fiscalía del Estado”.

¿Quién es Omar Bravo?

Omar Bravo Tordecillas es un exfutbolista mexicano reconocido por ser el goleador histórico de las Chivas de Guadalajara. Nació en Los Mochis, Sinaloa, el 4 de marzo de 1980, desde joven mostró interés por el futbol así que se acercó a las fuerzas básicas del Guadalajara.

Bravo debutó con el primer equipo del Chivas en 2001. Durante su trayectoria con las Chivas, anotó 132 goles en partidos oficiales, cifra que le permitió superar a Salvador Chava Reyes como máximo anotador en la historia del club, por lo que se quedó con el título de goleador histórico del Rebaño Sagrado.

Desde que debutó con los rojiblancos hasta el 2008 fungió como una figura importante del club por su capacidad goleadora, además se convirtió en campeón de Primera División en el Apertura 2006.

En el Clausura 2007 ganó el título de goleo con 11 anotaciones, superó a Javier Cámpora de Jaguares de Chiapas. Hasta ese momento, ningún futbolista había recibido ese nombramiento, el último en hacerlo fue Jared Borgetti en 2001.

Bravo destacó por su capacidad de definición, movilidad y liderazgo dentro del campo. Además de sus ciclos con el Guadalajara, jugó en equipos como Deportivo La Coruña de España, en 2008 llegó como fichaje estelar por su éxito en la Liga MX.

En 2009 regresó a México y jugó con Tigres UANL tras tener un esporádico paso por Europa. En 2010 jugó en el Sporting Kansas City de Estados Unidos MLS, además de otros clubes mexicanos también tuvo un paso por Atlas y Santos Laguna.

En la selección mexicana desde la sub-23 en Atenas 2004 jugó con el Tricolor, participó en la Copa del Mundo de 2006 y sumando más de 60 partidos. También participó en la Copa de Oro 2003, 2005, 2007 y 2009.