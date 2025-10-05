México Deportes

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil

El ex jugador permanecerá en prisión preventiva a la espera de su audiencia y su posible vinculación a proceso

Por Luz Coello

La Fiscalía del Estado imputó
La Fiscalía del Estado imputó a Omar 'N' por el delito de abuso sexual infantil (Fernando Carranza García/ Cuartoscuro)

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este domingo 5 de octubre que Omar ‘N’, ex jugador de Chivas, fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual agradavo. El ex goleador fue fue arrestado la noche del sábado 4 de octubre en Zapopan, Jalisco y fue trasladado al penal de Puente Grande a la espera de determinar su situación legal.

Un Juzgado de la Fiscalía del Estado determinó la imputación del acusado, quien se le acusa de abusar de una adolescente, por lo que la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia intervendrá en el caso.

"Omar ‘N’, señalado en el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado la mañana de este domingo, 5 de octubre, tras ser puesto a disposición de un Juzgado por parte de la Fiscalía del Estado", informaron las autoridades en un boletín de prensa.

Además, agregaron que cuentan con pruebas suficientes para seguir el caso. “Con una carpeta de investigación integrada de manera adecuada, se expusieron los suficientes datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que la defensa del señalado se acogió a la duplicidad del término constitucional: 144 horas”.

Omar ‘N’ permanecerá en prisión preventiva

El imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa hasta la audiencia programada para el 10 de octubre, fecha en que se definirá si será vinculado a proceso penal conforme a lo establecido en el artículo 142-L, fracción I y II, en relación con el artículo 142-Ñ, fracción I, III, IV, V y VI, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

