Pumas vs Chivas en vivo Jornada 12 del Apertura 2025 Liga MX: atrasan el inicio del juego por lluvias

“La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @PumasMX vs @Chivas iniciará a las 19:35 horas en el Estadio Olímpico Universitario”, informaron.

“El partido @PumasMX vs @Chivas a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 19:00 hrs. Esto debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio”, publicaron las autoridades.

Este es el once inicial de Efraín Juárez, Luis Pérez se encargará de reemplazar al técnico.

La Jornada 12 del Apertura 2025 enfrentará a Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara en uno de los duelos más esperados del torneo. El partido se jugará el domingo 5 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario , con ambos equipos en busca de puntos clave para mantenerse en zona de clasificación.

¿Cómo llegan Pumas y Chivas a la Jornada 12?

El conjunto universitario viene de ser goleado cuatro a uno por América en el clásico capitalino y, en la fecha anterior, sufrió otro tropiezo por tres a uno ante Juárez. Estos resultados lo relegaron al décimo puesto de la tabla, con trece puntos, ocupando la última plaza que da acceso al repechaje.

Efraín Juárez, técnico auriazul, no podrá estar en el banquillo, fue expulsado en el clásico y recibió dos partidos de suspensión. Además, la fractura sufrida por Memo Martínez priva al equipo de un arma ofensiva.

Efraín Juárez, técnico auriazul, no podrá estar en el banquillo, fue expulsado (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El equipo dirigido por Gabriel Milito encadenó dos victorias importantes frente a Necaxa y Puebla, resultados que lo impulsaron al noveno lugar de la Liga MX, con catorce puntos. Su presente contrasta con la irregularidad de su rival y le permite imaginar un futuro inmediato más alentador en el campeonato. El hecho de medirse ante un rival directo, solo un punto por debajo, agrega presión y expectativa al choque.

Las buenas noticias para los rojiblancos pasan por la recuperación de nombres clave. Javier Chicharito Hernández y Daniel Aguirre vuelven a estar disponibles tras superar lesiones, lo que robustece el esquema de Chivas en busca de su primer trío de triunfos consecutivos en el año.