Pumas vs Chivas en vivo Jornada 12 del Apertura 2025 Liga MX: atrasan el inicio del juego por lluvias

Los auriazules reciben al rebaño sagrado en el Estadio Olímpico Universitario en un duelo directo por la zona de play-in

Por Luz Coello

01:11 hsHoy

Salen los jugadores a calentar

Tanto Pumas como Chivas salen a la cancha para calentar

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Guadalajara - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 5, 2025 Pumas UNAM's Keylor Navas during the warm up before the match REUTERS/Henry Romero
01:03 hsHoy

Protección Civil confirma hora de inicio del Pumas vs Chivas

De acuerdo con la Liga MX, se determinó que el partido comience a las 19:35 hrs.

“La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @PumasMX vs @Chivas iniciará a las 19:35 horas en el Estadio Olímpico Universitario”, informaron.

(X/ @LigaBBVAMX)
(X/ @LigaBBVAMX)
00:55 hsHoy

Atrasan el partido por lluvias en CDMX

El encuentro que debía celebrarse en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 hrs fue pospuesto a raíz de las condiciones climatológicas registradas en la zona del estadio. La nueva hora de inicio se comunicará una vez que las autoridades y la Liga BBVA MX realicen una nueva evaluación del entorno.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

“El partido @PumasMX vs @Chivas a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 19:00 hrs. Esto debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio”, publicaron las autoridades.

Las autoridades de la liga decidieron aplazar el inicio del juego a las 19:35 horas.

Por lluvias, se atrasa el
Por lluvias, se atrasa el inicio del partido (X/ @LigaBBVAMX)
00:53 hsHoy

Alineación Chivas

Milito presentó su alineación inicial

(X/ @Chivas)
(X/ @Chivas)
00:51 hsHoy

Alineación Pumas

Este es el once inicial de Efraín Juárez, Luis Pérez se encargará de reemplazar al técnico.

(X/ @PumasMX)
(X/ @PumasMX)
00:34 hsHoy

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Los Universitarios fueron goleados en el clásico capitalino, por su parte el Rebaño viene de altibajos dentro del Apertura 2025

Por Gerardo Lezama

La Jornada 12 del Apertura
La Jornada 12 del Apertura 2025 enfrenta a Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara en un duelo clave para la clasificación.

La Jornada 12 del Apertura 2025 enfrentará a Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara en uno de los duelos más esperados del torneo. El partido se jugará el domingo 5 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, con ambos equipos en busca de puntos clave para mantenerse en zona de clasificación.

Leer la nota completa
00:20 hsHoy

¿Cómo llegan Pumas y Chivas a la Jornada 12?

El conjunto universitario viene de ser goleado cuatro a uno por América en el clásico capitalino y, en la fecha anterior, sufrió otro tropiezo por tres a uno ante Juárez. Estos resultados lo relegaron al décimo puesto de la tabla, con trece puntos, ocupando la última plaza que da acceso al repechaje.

Efraín Juárez, técnico auriazul, no podrá estar en el banquillo, fue expulsado en el clásico y recibió dos partidos de suspensión. Además, la fractura sufrida por Memo Martínez priva al equipo de un arma ofensiva.

Efraín Juárez, técnico auriazul, no
Efraín Juárez, técnico auriazul, no podrá estar en el banquillo, fue expulsado (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El equipo dirigido por Gabriel Milito encadenó dos victorias importantes frente a Necaxa y Puebla, resultados que lo impulsaron al noveno lugar de la Liga MX, con catorce puntos. Su presente contrasta con la irregularidad de su rival y le permite imaginar un futuro inmediato más alentador en el campeonato. El hecho de medirse ante un rival directo, solo un punto por debajo, agrega presión y expectativa al choque.

Las buenas noticias para los rojiblancos pasan por la recuperación de nombres clave. Javier Chicharito Hernández y Daniel Aguirre vuelven a estar disponibles tras superar lesiones, lo que robustece el esquema de Chivas en busca de su primer trío de triunfos consecutivos en el año.

Ambos equipos llegan al choque conscientes de las implicancias en la tabla: con solo un punto de diferencia, el ganador no solo afianzará su posición, sino que condicionará el cierre de torneo de su adversario.

00:15 hsHoy

Pumas vs Chivas, la pelea por seguir en zona de Play-In

Pumas llega golpeado tras perder
Pumas llega golpeado tras perder 4-1 ante América y se mantiene en la décima posición con 13 puntos, mientras que Chivas suma dos victorias consecutivas, incluyendo el Clásico Nacional, y ocupa la novena posición con 14 unidades; (Ilustración: Jovani Pérez)

Pumas necesita sumar frente a unas Chivas en ascenso para defender su lugar en la reclasificación de la Liga MX. La Jornada 12 llega con una presión creciente para los locales, que atraviesan un momento complejo tras caer en sus últimos dos compromisos y ven amenazada su continuidad en puestos de repesca.

  • Fecha y Hora: Domingo 5 de octubre, 12:00 (horario local no especificado, modifícalo si lo deseas)
  • Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
  • Árbitro: Daniel Quintero
  • Transmisión: TUDN, Canal 5

Posibles alineaciones:

Pumas: Keylor Navas; Bennevendo, Nathan, Duarte, Angulo; Vite, Caicedo, Carrasquilla, Medina; José Juan Macías, Ruvalcaba.

Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Tapias, Bryan González; Rubén González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval, Armando González.

