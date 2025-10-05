México Deportes

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

El arquero mexicano fue clave en el triunfo del AEL Limassol, con una asistencia, una atajada decisiva y continuidad como titular en Chipre

Por Gerardo Lezama

Memo Ochoa logra su primera
Memo Ochoa logra su primera victoria en la Primera División de Chipre con el AEL Limassol. (AEL Limassol)

Guillermo Ochoa consiguió su primer triunfo en la Primera División de Chipre con el AEL Limassol, tras vencer 4-1 al Anorthosis Famagusta en la jornada 6 del torneo.

El arquero mexicano fue titular por tercera vez consecutiva y tuvo una actuación destacada, en un partido que marcó un punto de inflexión para su equipo, que venía de cuatro encuentros sin ganar.

El duelo se disputó en el Alphamega Stadium, donde el AEL abrió el marcador al minuto 6 con gol de Christoforos Frantzis.

Sin embargo, el empate llegó al 19’ por medio de Stefan Vukic, quien remató de cabeza un centro desde la derecha. Ochoa alcanzó a tocar el balón, pero no logró desviarlo por completo.

A pesar del tanto recibido, el guardameta mexicano se mantuvo firme y realizó una atajada clave al minuto 61, cuando el partido aún estaba 2-1, evitando el empate y sosteniendo la ventaja.

El arquero mexicano fue clave
El arquero mexicano fue clave en el triunfo 4-1 sobre Anorthosis Famagusta, cortando una racha de cuatro partidos sin ganar. Imagen cuenta de X @aelfc_official

El segundo gol del AEL fue obra de Sergio Conceição al 50’, quien no celebró por respeto a su exequipo. Andreas Makris amplió la ventaja al 77’ tras un despeje largo de Ochoa que se convirtió en asistencia, y Morgan Ferrier cerró la cuenta al 90+4’ con un contragolpe letal.

El resultado no solo significó la primera victoria de Ochoa en el futbol chipriota, sino también un respiro para el equipo, que se encontraba en la parte baja de la tabla.

Durante el segundo tiempo, Ochoa fue atendido por molestias en la pierna derecha, pero pudo continuar sin mayores complicaciones. Su desempeño fue sólido, mostrando liderazgo y experiencia bajo los tres palos.

Este triunfo llega en un momento particular para el arquero, quien no fue convocado por la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de octubre, lo que le permitió enfocarse completamente en su adaptación al futbol europeo.

Contexto y próximos retos

El AEL Limassol suma cinco
El AEL Limassol suma cinco puntos en seis jornadas y busca escalar posiciones en la liga chipriota. Imagen cuenta de X @aelfc_official

El AEL Limassol suma ahora cinco puntos en seis jornadas, y buscará mantener el impulso en su próximo compromiso ante el Aris Limassol, programado para el 19 de octubre.

El partido será clave para escalar posiciones y consolidar el proyecto deportivo en el que Ochoa ha apostado a sus 40 años.

La llegada del arquero mexicano al futbol chipriota ha generado expectativa, no solo por su trayectoria internacional, sino por el impacto que puede tener en una liga menos mediática.

Su primera victoria representa un paso firme en ese camino, y deja abierta la posibilidad de que su experiencia contribuya al crecimiento del equipo y al cierre digno de una carrera marcada por cinco Copas del Mundo y múltiples títulos en América y Europa.

