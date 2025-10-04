César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube

El Chelito utiliza la frase viral de Chicharito para invitar a sus seguidores a ver sus próximos contenidos.

César “Chelito” Delgado, exfutbolista argentino y una de las figuras más reconocidas de la Liga MX en la década pasada, ha decidido incursionar en el mundo digital con un nuevo podcast, en el que emula la célebre frase “interesante” de Javier “Chicharito” Hernández para promocionar su contenido.

En uno de los videos publicados, Delgado comenta: “Entonces, te tatuaste mi cara, pero todavía no te suscribes a mi canal de YouTube, que piola ¿No?, una caricia al alma”, y cierra con la leyenda “Se vienen cositas”, generando expectativa entre sus seguidores.

Los fanáticos de Cruz Azul fueron los primeros en responder a la convocatoria del Chelito, dejando comentarios de apoyo y entusiasmo en la publicación. Sin embargo, no todos los aficionados celestes consideran a Delgado un ídolo de la institución, lo que refleja la polarización que genera su figura tras su paso por el club.

César Delgado al estilo inigualable del Chicharito Hernández dio a conocer su proyecto en YouTube Crédito: TikTok / ChelitoDelgado

El recorrido de César Delgado en México inició en 2003, cuando arribó procedente de Rosario Central para incorporarse a Cruz Azul. Durante su estancia con La Máquina, Delgado militó cuatro años, disputando un total de 154 partidos, en los que anotó 62 goles y registró 49 asistencias, convirtiéndose en un referente ofensivo para el equipo capitalino. Su desempeño le permitió dar el salto al fútbol europeo, donde fichó con Olympique de Lyon de 2008 a 2011.

Tras su etapa en Francia, Delgado regresó a la Liga MX, sumándose a Rayados de Monterrey entre 2011 y 2015. En la Sultana del Norte disputó 132 encuentros, marcó 27 goles y aportó 33 asistencias, consolidándose como un elemento destacado en el ataque del conjunto regiomontano. Su paso por Monterrey fue recordado por su técnica y capacidad de generar juego ofensivo, características que lo hicieron querido por parte de la afición.

Chelito Delgado adelantó a los celestes en el juego de vuelta, el cual al final las Águilas se llevaron el triunfo. (AFP)

La etapa mexicana de Delgado concluyó en 2015, tras su salida de Rayados. Posteriormente regresó a Argentina para jugar con Rosario Central durante dos temporadas. Sin embargo, su carrera tuvo un tropiezo al dar positivo en un control de dopaje por el uso de betametasona, situación que derivó en una suspensión temporal. Una vez cumplida la sanción, Delgado fichó con Central Córdoba, equipo con el que disputó 34 partidos, anotando cuatro goles en dos temporadas, antes de finalizar su carrera profesional.

Con la llegada de su podcast, César Delgado busca conectar con sus seguidores de una manera más cercana, usando su carisma y referencias al fútbol mexicano para atraer a la audiencia. La estrategia de imitar la frase viral de “Chicharito” demuestra su conocimiento de las tendencias digitales y su intención de mantenerse vigente dentro del ámbito mediático, incluso después de su retiro como futbolista profesional.