Ochoa queda fuera de la convocatoria y AEL Limassol avanza en la Copa de Chipre

El portero mexicano no fue incluido en la lista del equipo chipriota durante el triunfo ante Ethnikos Latsion, lo que genera especulación sobre el futuro del guardameta

Por Gerardo Lezama

Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria de AEL Limassol en la Copa de Chipre tras un inicio complicado en el club. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria durante el triunfo de AEL Limassol por 2-1 ante Ethnikos Latsion en la Copa de Chipre, situación que ha generado interrogantes sobre su futuro en el club.

La exclusión del portero se produce tras un inicio complicado en el fútbol chipriota y poco después del cambio de entrenador en la escuadra.

El debut de Ochoa con AEL Limassol ocurrió el 22 de septiembre de 2025 frente a Omonia Nicosia, encuentro en el que el equipo recibió una goleada de 5-0, según registran crónicas nacionales e internacionales.

Las críticas se concentraron en la fragilidad defensiva y la falta de coordinación colectiva. El guardameta disputó también el siguiente compromiso, que se saldó con una caída por 0-2 ante Akritas Chlorakas. Estos resultados ubicaron al club en la parte baja de la tabla y elevaron la presión sobre el plantel y la dirección técnica.

Cambio de entrenador y presión sobre Ochoa

La exclusión de Ochoa coincide con el cambio de entrenador y genera dudas sobre su futuro en el fútbol chipriota. Imagen cuenta de X @aelfc_official

Ante los resultados negativos, la directiva tomó la decisión de cesar al técnico Paolo Tramezzani. En su lugar, fue designado Hugo Martins como nuevo estratega del conjunto chipriota, decisión que marca un giro dentro de la temporada y obliga a varios jugadores, incluido el portero titular, a adaptarse a disposiciones tácticas distintas.

La llegada del nuevo entrenador coincidió con la exclusión de Ochoa de la convocatoria para el partido de Copa, sin que la institución confirmara lesión o castigo disciplinario.

De acuerdo con las prácticas habituales en torneos coperos, los equipos suelen rotar la plantilla y dar oportunidad a futbolistas menos habituales ante rivales de baja jerarquía.

Sin embargo, la ausencia de Ochoa resalta por tratarse de uno de los fichajes más experimentados y porque todavía no suma victorias oficiales con el equipo.

Expectativas y próximos pasos para el guardameta mexicano

AEL Limassol avanzó en la Copa de Chipre sin la presencia de su portero más experimentado. Imagen cuenta de X @aelfc_official

La directiva contrató a Guillermo Ochoa como refuerzo internacional con el objetivo de aportar liderazgo y estabilidad bajo los tres palos.

Pese a su experiencia y a su trayectoria en la selección mexicana, el guardameta no logró evitar las derrotas en sus dos primeras presentaciones.

Ahora, con el avance del AEL Limassol a la próxima ronda de la Copa de Chipre y el reciente cambio de técnico, la atención se centra en la decisión que tomará Hugo Martins respecto al futuro del mexicano.

Hasta ahora, el club no ha informado sobre posibles molestias físicas de Ochoa ni sobre un descenso formal al banquillo. El siguiente cotejo de la liga chipriota podría definir si el experimentado portero recupera su lugar o si la rotación se mantiene como parte del nuevo proyecto técnico.

El desempeño del arquero nacional en esta etapa tendrá impacto en sus aspiraciones de cara a 2026, cuando buscaría disputar su sexto Mundial.

Temas Relacionados

Memo OchoaAEL LimassolChipreFutbolFutbol de Chipremexico-deportes

