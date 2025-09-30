México Deportes

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

Cambio inesperado sacude el entorno del arquero mexicano en Europa, ajustes internos podrían modificar su rol competitivo actual

Por Gerardo Lezama

Guillermo Ochoa enfrenta presión tras
Guillermo Ochoa enfrenta presión tras dos derrotas y cambio de técnico en el AEL Limassol. Imagen cuenta de X @aelfc_official

Guillermo Ochoa enfrenta un nuevo desafío en su carrera internacional tras un inicio adverso en el fútbol chipriota. El arquero mexicano, quien llegó al AEL Limassol con la intención de mantenerse en activo rumbo al Mundial de 2026, ha recibido siete goles en sus dos primeros partidos.

Dicha situación derivó en un cambio de entrenador que podría modificar su rol competitivo en el equipo y condicionar su continuidad en el once titular.

En su debut oficial, Ochoa fue titular en la derrota 5-0 ante el Omonia Nicosia, un resultado que encendió las alarmas en el club por la fragilidad defensiva.

En la jornada siguiente, el AEL cayó 0-2 frente al Akritas Chlorakas, también con el mexicano bajo los tres palos. Las dos goleadas consecutivas dejaron al equipo en la parte baja de la tabla y precipitaron la salida del técnico Paolo Tramezzani, quien había respaldado la incorporación de Ochoa como refuerzo internacional.

La llegada de Hugo Martins
La llegada de Hugo Martins como entrenador podría afectar la titularidad de Ochoa. Imagen cuenta de X @aelfc_official

La directiva del AEL Limassol anunció la llegada de Hugo Martins como nuevo estratega, un perfil más reservado que podría replantear la titularidad en la portería.

El cambio de timonel representa un giro inesperado para Ochoa, quien necesita sumar minutos de forma constante para mantenerse en la conversación mundialista.

A sus 40 años, el arquero sabe que la continuidad en el campo será determinante para aspirar a una convocatoria, especialmente en un ciclo donde la competencia interna se ha intensificado.

Javier Aguirre, director de selecciones nacionales, fue claro al señalar que “nadie tiene el lugar asegurado” y que “los jugadores deben tener actividad regular para ser considerados”.

La declaración refuerza el reto que enfrenta Ochoa: convencer a un nuevo cuerpo técnico en un entorno desconocido, tras un arranque complicado y con la presión institucional de mejorar resultados.

El arquero mexicano recibió siete
El arquero mexicano recibió siete goles en sus dos primeros partidos en Chipre. (AEL Limassol)

Aunque su trayectoria incluye cinco Copas del Mundo, el camino hacia la sexta no está garantizado. El arquero deberá demostrar que puede aportar liderazgo y rendimiento en una liga que exige adaptación inmediata.

El entorno del AEL Limassol también influye: el club busca reposicionarse y evitar una crisis prolongada, por lo que cada decisión técnica será evaluada con lupa.

Memo Ochoa no solo enfrenta un nuevo ciclo en Europa, sino una prueba de resiliencia profesional. El cambio de entrenador y la exigencia de actividad constante lo colocan ante un reto decisivo: mantenerse vigente y competitivo para aspirar a una histórica sexta participación mundialista, en un contexto donde cada minuto cuenta y cada actuación podría definir su futuro internacional. La presión deportiva y el entorno institucional exigen resultados inmediatos.

