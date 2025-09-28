México Deportes

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Pese al récord, la incertidumbre sobre su estado físico crece en Fulham y la afición espera el parte médico oficial antes del próximo partido

Por Mariana Campos

El queretano pasó de poner
El queretano pasó de poner arriba en el marcador a su equipo a preocupar a su cuerpo técnico. (Reuters/Andrew Boyers)

Raúl Jiménez inscribió su nombre en la historia de la Premier League al alcanzar los 60 goles en la máxima categoría del fútbol inglés. El delantero mexicano abrió el marcador para el Fulham en su visita al Aston Villa, pero la celebración se vio empañada por una lesión que lo obligó a dejar el campo poco después, lo que generó inquietud sobre su estado físico y el futuro inmediato del equipo.

El tanto de Jiménez llegó al tercer minuto de juego en Villa Park, Birmingham. Un remate de cabeza, validado tras la intervención del VAR, desató la euforia entre los seguidores del Fulham, quienes vieron en ese momento la posibilidad de una victoria importante como visitantes.

La anotación no solo significó una ventaja temprana, sino que también marcó un logro personal para el atacante, consolidándolo como uno de los máximos referentes del fútbol mexicano en Europa.

El conjunto inglés inició el
El conjunto inglés inició el encuentro con la ventaja. (Reuters/Andrew Boyers)

Antes que el exdelantero de las Águilas, Javier ‘Chicharito’ Hernández marcó 53 dianas en total, repartidas en 2 equipos: 37 con el Manchester United y 16 con el West Ham durante sus dos etapas en la Premier League. Aunado a ello, el título del tapatío en goles con la Selección Mexicana también peligra por el ‘Lobo de Tepeji’ quien buscará pasar el récord del mayor goleador que también ostenta el ex del Real Madrid.

Una lesión que preocupa en el Tri

La alegría resultó efímera. Ocho minutos después de su gol, Jiménez se recostó sobre el césped y mostró claros signos de dolor. El cuerpo técnico decidió sustituirlo, dando ingreso al español Adama Traoré. La naturaleza exacta de la lesión aún no se ha determinado, lo que mantiene en vilo tanto al club como a la afición.

Tras la salida del delantero, el Fulham perdió el control del partido. El Aston Villa aprovechó la situación y se adueñó del encuentro, logrando revertir el marcador con goles de Ollie Watkins, John McGinn y Emiliano Buendía. El resultado final, 3-1, dejó al Fulham con la única satisfacción del gol inicial de Jiménez, mientras que el equipo local consolidó su dominio en la séptima fecha de la Premier League.

Hasta el momento, el Fulham
Hasta el momento, el Fulham no ha informado sobre la gravedad de la lesión del mexicano. (Reuters/Andrew Boyers)

La incertidumbre sobre la gravedad de la lesión de Jiménez persiste, a la espera de un parte médico oficial que determine el alcance del problema físico. No solo afecta a su club, sino que enciende las alarmas de Javier Aguirre y su cuerpo técnico de cara a la Copa Mundial 2026 pues se perfila para ser el delantero inicial del conjunto azteca.

Mientras tanto, el Fulham ya tiene en el horizonte su próximo compromiso: enfrentará al Bournemouth el viernes 3 de octubre a las 13:00 (hora del centro de México), en un duelo que podría estar marcado por la ausencia de su goleador.

