Liga MX, derby madrileño, béisbol y NFL, el menú deportivo del fin de semana

La temporada regular de la MLB está a punto de terminar y hay cuatro equipos de la Liga Americana que buscan los últimos tres boletos a los Play Offs (Dan Hamilton-Imagn Images)

El último fin de semana de septiembre reúne una oferta amplia de eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales, entre el 26 y el 29 de septiembre. Destacan partidos de las principales ligas de futbol profesional de América, así como etapas decisivas de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y la Major League Baseball (MLB).

Las actividades en la Liga MX varonil y femenil continúan este fin de semana con una amplia cantidad de partidos

A continuación, en Infobae presentamos la agenda de los eventos deportivos más relevantes para el fin de semana.

Liga MX: todos los juegos de la Jornada 11

Hugo González celebran la victoria de su equipo frente a los Rayados (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El fútbol mexicano inicia el viernes 26 a las 19:00, con Bravos enfrentando a León por FOX. Más tarde, a las 21:00, Puebla recibe a Chivas, con transmisión por Azteca 7. El sábado 27, la jornada arranca a las 17:00 con dos partidos: Pachuca ante Atlético San Luis por FOX y Atlas frente a Necaxa por Azteca 7. A las 19:00, Toluca se mide a Mazatlán y Rayados recibe a Santos Laguna, ambos por TUDN. El día culmina a las 21:05 con el clásico entre América y Pumas, también por TUDN.

El domingo 28, Gallos Blancos se enfrenta a Tigres a las 17:00, con transmisión por FOX. Más tarde, a las 21:05, Xolos recibe a Cruz Azul, partido que cierra la jornada y se podrá ver por FOX.

Derby Madrileño en LaLiga

Este sábado se jugará el derby madrileño (Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press)

El fútbol español inicia el viernes 26 de septiembre a las 13:00, cuando Girona reciba a Espanyol por Sky Sports. El sábado 27, la jornada comienza a las 06:00 con Getafe frente a Levante, también por Sky Sports. A las 08:15, Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid, uno de los duelos más esperados del fin de semana, disponible en Sky Sports. Más tarde, a las 10:30, Mallorca se mide a Alavés, y a las 13:00, Villarreal recibe a Athletic, ambos encuentros por el mismo canal.

El domingo 28, la acción continúa a las 06:00 con Rayo Vallecano ante Sevilla. A las 08:15, Elche se enfrenta a Celta, y a las 10:30, Barcelona recibe a la Real Sociedad. Finalmente, Betis y Osasuna cierran la jornada a las 13:00, todos los partidos por Sky Sports.

Premier League

La liga inglesa inicia el sábado 27 a las 05:30, con Brentford recibiendo a Manchester United por FOX. A las 08:00, cuatro partidos se juegan en simultáneo: Crystal Palace vs Liverpool, Manchester City vs Burnley y Leeds vs Bournemouth, todos por HBO MAX, mientras que Chelsea enfrenta a Brighton por FOX. El día sigue a las 13:00 con Tottenham ante Wolves, también por FOX.

El domingo 28, Aston Villa se mide a Fulham a las 07:00 por DAZN, y Newcastle recibe a Arsenal a las 09:30, con transmisión por Sky Sports.

Serie A

Santiago Giménez metió su primer gol de la temporada con el Milán (AP Foto/Luca Bruno)

La liga italiana comienza el sábado 27 a las 07:00, con Como 1907 ante Cremonese por ESPN y Disney+. A las 10:00, Juventus recibe a Atalanta, y a las 12:45, Cagliari enfrenta a Inter, ambos por ESPN y Disney+. El domingo 28, Sassuolo se mide a Udinese a las 04:30, Pisa enfrenta a Fiorentina y Roma recibe a Verona, todos a las 07:00. Lecce y Bolonia juegan a las 10:00, mientras que Milan se enfrenta a Nápoles a las 12:45, todos por ESPN y Disney+.

Fin de temporada regular MLB

Boston Red Sox necesitan sólo una victoria este fin de semana para clasificarse a postemporada (John E. Sokolowski-Imagn Images)

Las Grandes Ligas entraron en su recta final y a partir de este viernes se van a definir los últimos boletos de la postemporada en la Nacional, mientras que en la Liga Americana ya están definidas las posiciones en Play Offs.

En la Nacional faltan tres boletos por definirse: Red Sox, Guardians, Astros y Tigers son los cuatro equipos que van a buscar hacerse con un boleto. En estos próximos tres días se esperan serie de alta intensidad antes de entrar de lleno a los playoffs.

Semana 4 de la NFL

Seattle Seahawks vencieron 23-20 a los Arizona Cardinals en un juego divisional bastante cerrado (Mark J. Rebilas-Imagn Images vía Reuters)

Las actividades en los emparrillados continúan este fin de semana después de la victoria de Seattle Seahawks sobre Arizona Cardinals de anoche. Las primeras semanas de la NFL han dejado varias sorpresas y se espera que no ésta no paren de llegar conforme avanzan las fechas en el calendario.

Estos son todos los partidos programados para este fin de semana:

Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers | 28 de septiembre | 7:30 horas

Washington Commanders vs Atlanta Falcons | 28 de septiembre | 11:00 horas | ViX

New Orleans vs Buffalo Bills | 28 de septiembre | 11:00 horas | Fox Sports

Cleveland Browns vs Detroit Lions | 28 de septiembre | 11:00 horas

Carolina Panthers vs New England Patriots | 28 de septiembre | 11:00 horas

Los Ángeles Chargers vs New York Giants | 28 de septiembre | 11:00 horas

Philadelphia Eagles vs Tampa Bay Buccaneers | 28 de septiembre | 11:00 horas | Fox Sports

Indianapolis Colts vs Los Ángeles Rams | 28 de septiembre | 14:05 horas | Fox Sports

Jacksonville Jaguars vs San Francisco 49ers | 28 de septiembre | 14:05 horas | Canal Nueva

Baltimore Raves vs Kansas City Chiefs | 28 de septiembre | 14:25 horas | Fox Sports

Chicago Bears vs Las Vegas Raiders | 28 de septiembre | 14:25 horas

Green Bay Packers vs Dallas Cowboys | 28 de septiembre | 18:20 horas | ESPN y Disney Plus

New York Jets vs Miami Dolphins | 29 de septiembre | 17:15 horas | ESPN y Disney Plus

Cincinnati Bengals vs Denver Broncos | 29 de septiembre | 18:15 horas | ESPN y Disney Plus