Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Una noche en que la creatividad y la lucha libre se unieron con los icónicos personajes del universo Pokémon

Por Jesús F. Beltrán

Místico y Hechicero se enfrentaron
Místico y Hechicero se enfrentaron frente a frente: el Rey de Plata y Oro con su estilo Hawlucha y alas verdes, y Hechicero transformado en Machamp con su icónico traje azul y gris, listos para la batalla estelar en la Arena Pokémon. (Cortesía: CMLL)

Este jueves 25 de septiembre, la Arena México se transformó en la “Arena Pokémon” para recibir una función especial organizada por Pokémon Company y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), como antesala al estreno del videojuego Leyendas Pokémon ZA, que llegará el 16 de octubre a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

La Mística le dio el
La Mística le dio el triunfo a Hawlucha. (Foto: Cortesía CMLL)

Lo que más destacó de la noche fue la creatividad y el ingenio de los luchadores, quienes personificaron a diversos Pokémon con sus atuendos, sorprendiendo a los más de 20 mil aficionados que abarrotaron el recinto. Cada gladiador llevó su propia versión de un Pokémon, fusionando la lucha libre con la cultura pop japonesa.

Luchadores caracterizados como Pokémon

  • MísticoHawlucha: máscara y alas verdes, homenaje al Pokémon luchador.
“Místico deslumbró con su máscara
“Místico deslumbró con su máscara verde y alas inspiradas en Hawlucha, liderando al Team Hawlucha con movimientos aéreos espectaculares.” (Cortesía: CMLL)
  • HechiceroMachamp: atuendo azul y gris, inspirado en el Pokémon de cuatro brazos.
“Hechicero apareció con traje azul
“Hechicero apareció con traje azul y gris que simulaba los cuatro brazos de Machamp, capitaneando al Team Machamp en la lucha estelar.” (Cortesía: CMLL)
  • FuegoMoltres: traje rojo y amarillo, evocando al Pokémon legendario de fuego.
Fuego impactó con un traje
Fuego impactó con un traje rojo y amarillo y llamas en los hombros, representando al legendario Pokémon de fuego. (Cortesía: CMLL)
  • Soberano Jr.Gengar: colores morados y detalles fantasmas, entregó el cinturón especial.
“Soberano Jr. sorprendió al público
“Soberano Jr. sorprendió al público con su atuendo inspirado en Gengar al entregar el cinturón especial Pokémon, sin participar en los combates.” (Cortesía: CMLL)
  • La CatalinaSylveon: traje rosado con cintas alusivas al hada.
La Catalina brilló con un
La Catalina brilló con un traje rosado y cintas alusivas al hada Sylveon durante la lucha de Amazonas. (Cortesía: CMLL)
  • KiraTogepi: máscara blanca con triángulos de colores, muy ovacionada.
Kira se robó las ovaciones
Kira se robó las ovaciones con su máscara blanca y triángulos de colores, encarnando a Togepi en la Arena Pokémon.” (Cortesía: CMLL)
  • SkadiMega Charizard: alas y tonos anaranjados que imitan al Pokémon dragón.
Skadi impresionó con alas y
Skadi impresionó con alas y tonos anaranjados que representaban a Mega Charizard en la lucha de Amazonas (Cortesía: CMLL)

Resultados de las luchas Pokémon

  • Lucha estelar: Team Hawlucha (Místico, Máscara Dorada, Titán) vence a Team Machamp (Hechicero, Volador Jr., Bárbaro Cavernario).
  • Semifinal: Team Machamp (Ángel de Oro, Villanos) vence a Team Hawlucha (Dulce Gardenia, Fuego, Templario).
  • Lucha de Amazonas: Team Hawlucha (La Catalina, Kira, Skadi) vence a Team Machamp (Persephone, Candela, Reyna Isis).
  • Combate inicial: Team Hawlucha (Max Star, Futuro) vence a Team Machamp (Felino Jr., Stuka Jr.).

La función marcó un precedente histórico en el CMLL, mostrando la combinación perfecta de creatividad, espectáculo y fandom Pokémon en el ring, con luchadores que no solo brillaron por su talento, sino también por la originalidad de sus trajes.

