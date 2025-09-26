Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Este jueves 25 de septiembre, la Arena México se transformó en la “Arena Pokémon” para recibir una función especial organizada por Pokémon Company y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), como antesala al estreno del videojuego Leyendas Pokémon ZA, que llegará el 16 de octubre a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
Lo que más destacó de la noche fue la creatividad y el ingenio de los luchadores, quienes personificaron a diversos Pokémon con sus atuendos, sorprendiendo a los más de 20 mil aficionados que abarrotaron el recinto. Cada gladiador llevó su propia versión de un Pokémon, fusionando la lucha libre con la cultura pop japonesa.
Luchadores caracterizados como Pokémon
- Místico – Hawlucha: máscara y alas verdes, homenaje al Pokémon luchador.
- Hechicero – Machamp: atuendo azul y gris, inspirado en el Pokémon de cuatro brazos.
- Fuego – Moltres: traje rojo y amarillo, evocando al Pokémon legendario de fuego.
- Soberano Jr. – Gengar: colores morados y detalles fantasmas, entregó el cinturón especial.
- La Catalina – Sylveon: traje rosado con cintas alusivas al hada.
- Kira – Togepi: máscara blanca con triángulos de colores, muy ovacionada.
- Skadi – Mega Charizard: alas y tonos anaranjados que imitan al Pokémon dragón.
Resultados de las luchas Pokémon
- Lucha estelar: Team Hawlucha (Místico, Máscara Dorada, Titán) vence a Team Machamp (Hechicero, Volador Jr., Bárbaro Cavernario).
- Semifinal: Team Machamp (Ángel de Oro, Villanos) vence a Team Hawlucha (Dulce Gardenia, Fuego, Templario).
- Lucha de Amazonas: Team Hawlucha (La Catalina, Kira, Skadi) vence a Team Machamp (Persephone, Candela, Reyna Isis).
- Combate inicial: Team Hawlucha (Max Star, Futuro) vence a Team Machamp (Felino Jr., Stuka Jr.).
La función marcó un precedente histórico en el CMLL, mostrando la combinación perfecta de creatividad, espectáculo y fandom Pokémon en el ring, con luchadores que no solo brillaron por su talento, sino también por la originalidad de sus trajes.