Prensa de Chipre tunde a “Memo” Ochoa tras recibir 5 goles en su debut

La prensa local e internacional critica duramente la actuación de Ochoa y la defensa del AEL (REUTERS/John Sibley)

Guillermo Ochoa vivió un estreno para el olvido en la Primera División de Chipre. El arquero mexicano, de 40 años, debutó como titular con el AEL Limassol y recibió cinco goles en la derrota 5-0 ante el Omonia Nicosia, en duelo correspondiente a la jornada 4 del campeonato local.

El resultado no solo marcó su presentación oficial en el fútbol chipriota, sino que también generó críticas severas en medios locales e internacionales.

El partido se disputó en el Estadio GSP, donde el equipo local impuso condiciones desde el arranque. El primer tanto llegó al minuto 21, cuando Senou Coulibaly remató sin marca en un tiro de esquina.

En la segunda mitad, la presión ofensiva del Omonia se intensificó y el marcador se amplió con goles de Willy Semedo (50’), Evangelos Andreou (75’), Ioannis Kousoulos (78’) y Angelos Neofytou (83’), completando una goleada que dejó expuesta a la defensa del AEL.

Ochoa, quien llegó al club tras cuatro meses de inactividad, fue presentado como refuerzo apenas once días antes del encuentro.

El arquero mexicano recibió cinco goles en su primer partido oficial ante Omonia Nicosia (Captura de pantalla)

Su incorporación al AEL Limassol representa su séptima experiencia en Europa, tras haber militado en Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal.

Sin embargo, su debut en Chipre fue calificado como “un incendio” por el medio Match Cyprus, mientras que Phileleftheros lo describió como “un debut de pesadilla”.

La prensa local también señaló al técnico Paolo Tramezzani como responsable del planteamiento táctico, aunque las críticas se centraron en la fragilidad defensiva del equipo.

Con esta derrota, el AEL cayó hasta la novena posición de la tabla, con apenas cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos descalabros. El diferencial de goles pasó a -5, lo que complica sus aspiraciones en el torneo.

En redes sociales, aficionados mexicanos reaccionaron con ironía y cuestionamientos sobre el futuro del guardameta en la selección nacional.

El AEL Limassol cae a la novena posición tras la goleada y complica sus aspiraciones en el torneo (AEL Limassol)

Algunos usuarios señalaron que Ochoa busca mantenerse activo para aspirar a su sexto Mundial en 2026, mientras otros pidieron su retiro definitivo del combinado tricolor. La conversación se amplió con comparaciones a otros porteros mexicanos y llamados a renovar el arco nacional.

El próximo compromiso del AEL Limassol será el sábado 27 de septiembre ante el Akritas Chlorakas, equipo que también suma cuatro unidades.

El encuentro se disputará en el Alphamega Stadium, donde Ochoa buscará reivindicarse y mostrar su liderazgo bajo los tres palos. El cuerpo técnico confía en que su experiencia internacional aporte solidez en los próximos encuentros.