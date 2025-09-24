Chivas vs Necaxa EN VIVO minuto a minuto: partido correspondiente a la jornada 10

Min. 17: Casi un autogol de las Chivas, Luis Romo retrasó la pelota a “Tala” Rangel y la pelota pasó cerca de la portería del Guadalajara.
Min. 13: Pelota al posteeeeeeee tras un remate de Richard Ledezma, el balón le cae al portero del Necaxa a las manos, cerca el Rebaño de marcar el primero.
Min. 8: Cercaaaaaaaaaaaaaaa Miguel Gómez de marcar el primero del partido, tras una buena jugada en conjunto el cuadro de las Chivas llegó cerca del área del Necaxa y Gómez disparó de pierna derecha que se va encima de la portería.
Arrancan los primeros 45 minutos en el estadio Akron, Chivas y Necaxa se miden en el encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX.
Alineación de las Chivas: Raúl Rangel, Jesús Castillo, Brayan González, Roberto Ledezma, Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo, Óscar Govea, Érick Álvarez, Sebastián Sandoval, Alejandro González.
Alineación del Necaxa: Ezequiel Unsain, Kevin Rosero, Diego de Buen, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Cristian Calderón, Iván Rodríguez, Agustín Palavecino, Tomás Badaloni, Ricardo Monreal, Pavel Pérez.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara llegaron al estadio Akron para su compromiso con el Necaxa, entrenados por Fernando Gago.
Las Chivas del Guadalajara reciben en el estadio Akron al Necaxa, que tiene de entrenador a un viejo conocido del equipo.