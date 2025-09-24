México Deportes

Chivas vs Necaxa EN VIVO minuto a minuto: partido correspondiente a la jornada 10

El Rebaño Sagrado buscará reponerse de la derrota con los Diablos Rojos, por su parte Fernando Gago técnico de los Rayos regresa al Akron

Por Gerardo Lezama

01:28 hsHoy

Min. 17: Casi un autogol de las Chivas, Luis Romo retrasó la pelota a “Tala” Rangel y la pelota pasó cerca de la portería del Guadalajara.

01:23 hsHoy

Min. 13: Pelota al posteeeeeeee tras un remate de Richard Ledezma, el balón le cae al portero del Necaxa a las manos, cerca el Rebaño de marcar el primero.

01:19 hsHoy

Min. 8: Cercaaaaaaaaaaaaaaa Miguel Gómez de marcar el primero del partido, tras una buena jugada en conjunto el cuadro de las Chivas llegó cerca del área del Necaxa y Gómez disparó de pierna derecha que se va encima de la portería.

01:09 hsHoy

Arrancan los primeros 45 minutos en el estadio Akron, Chivas y Necaxa se miden en el encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX.

00:57 hsHoy
Alineación de las Chivas para
Alineación de las Chivas para enfrentar al Necaxa. Imagen cuenta de X @Chivas.

Alineación de las Chivas: Raúl Rangel, Jesús Castillo, Brayan González, Roberto Ledezma, Miguel Gómez, Diego Campillo, Luis Romo, Óscar Govea, Érick Álvarez, Sebastián Sandoval, Alejandro González.

00:52 hsHoy
Alineación del Necaxa para enfrentarse
Alineación del Necaxa para enfrentarse a Chivas. Imagen cuenta de X @ClubNecaxa.

Alineación del Necaxa: Ezequiel Unsain, Kevin Rosero, Diego de Buen, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Cristian Calderón, Iván Rodríguez, Agustín Palavecino, Tomás Badaloni, Ricardo Monreal, Pavel Pérez.

00:17 hsHoy
Las Chivas Rayadas del Guadalajara arribaron al estadio Akron para su partido contra los Rayos del Necaxa. Crédito: Cuenta de X @Chivas

Las Chivas Rayadas del Guadalajara llegaron al estadio Akron para su compromiso con el Necaxa, entrenados por Fernando Gago.

23:59 hsAyer
Las Chivas del Guadalajara buscarán
Las Chivas del Guadalajara buscarán llevarse la victoria ante el Necaxa de Fernando Gago. Imagen cuenta de X @Chivas.

Las Chivas del Guadalajara reciben en el estadio Akron al Necaxa, que tiene de entrenador a un viejo conocido del equipo.

Chivas de GuadalajaraRayos del NecaxaLiga MXJornada 10Apertura 2025Fernando Gagomexico-deportes

