Chivas vs Necaxa EN VIVO minuto a minuto: partido correspondiente a la jornada 10

Las Chivas del Guadalajara reciben en el estadio Akron al Necaxa , que tiene de entrenador a un viejo conocido del equipo.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara llegaron al estadio Akron para su compromiso con el Necaxa , entrenados por Fernando Gago.

Arrancan los primeros 45 minutos en el estadio Akron , Chivas y Necaxa se miden en el encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Liga MX.

Min. 8: Cercaaaaaaaaaaaaaaa Miguel Gómez de marcar el primero del partido, tras una buena jugada en conjunto el cuadro de las Chivas llegó cerca del área del Necaxa y Gómez disparó de pierna derecha que se va encima de la portería.

Min. 13: Pelota al posteeeeeeee tras un remate de Richard Ledezma, el balón le cae al portero del Necaxa a las manos, cerca el Rebaño de marcar el primero.

Min. 17: Casi un autogol de las Chivas , Luis Romo retrasó la pelota a “Tala” Rangel y la pelota pasó cerca de la portería del Guadalajara.

