América vs Pumas: este el precio de los boletos para el clásico capitalino

El club América recibirá la visita de Pumas para protagonizar una edición más del clásico capitalino, como parte de las actividades de la Jornada 11, el conjunto de André Jardine se medirá ante los dirigidos de Efraín Juárez. El partido del próximo 27 de septiembre ha generado expectativas.

Y para que el Estadio Ciudad de los Deportes se pinte de amarillo, la directiva de Coapa ya dio a conocer el precio de los boletos para el clásico capitalino. Fue por medio de redes sociales que compartieron la información sobre la preventa y venta general para el público.

A través de redes sociales compartieron detalles de los precios y fecha en la que se estarán ofertando los boletos. A partir de este 21 de septiembre empezó la preventa azulcrema; sin embargo, habrá más fechas de venta.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pumas?

De acuerdo con lo que compartió la directiva azulcrema, a partir del 22 de septiembre empieza la preventa Azulcrema, para el lunes 22 de septiembre se realizará la preventa compradores AP25, mientras que la venta general será a partir del martes 23 de septiembre.

Todas las ventas serán por internet, no habrá boletos en taquilla, por lo que le pidieron a la afición considerar esa situación. A continuación, estos son los precios de los boletos dependiendo de la sección, cabe recordar que no incluye los cargos por servicio.

Preferente sur - 400 pesos ($400 MXN)

Cabecera norte - 450 pesos ($450 MXN)

Cabecera sur - 450 pesos ($450 MXN)

Preferente lateral - 500 pesos ($500 MXN)

Platea lateral (esquinas) - 550 pesos ($550 MXN)

Platea lateral (central alta) - 650 pesos ($650 MXN)

Platea lateral (centra baja) - 700 pesos ($700 MXN)

Especial club (techado) - mil 400 pesos ($1,400. MXN)

Historia de la rivalidad de América y Pumas

Pumas y América han protagonizado una de las rivalidades más intensas de la Liga MX. Ambos equipos, radicados en la Ciudad de México, suelen enfrentarse en partidos de alta tensión que convocan a grandes audiencias dentro y fuera del estadio. La rivalidad comenzó a tomar fuerza en la década de 1980, cuando ambos clubes pelearon títulos y compartieron protagonismo en la liga.

El Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Azteca han sido escenarios de enfrentamientos memorables, incluidos partidos definitorios de Liguilla y finales. América, conocido por su inversión y plantilla amplia, suele ser percibido como un club de poder, mientras que Pumas representa la identidad universitaria y la cantera.

Tanto los felinos como las Águilas buscarán a como de lugar la victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Ilustración: Jesús Avilés)

Ambos equipos han sumado victorias significativas en la serie directa, alternando triunfos en temporada regular y en fases de eliminación directa. Los partidos suelen implicar marcadores ajustados y también han registrado goleadas históricas para ambos lados. Algunos futbolistas han pasado de un club al otro, lo que ha añadido más tensión a la rivalidad.

Los encuentros entre Pumas y América no solo son relevantes por los puntos en disputa, sino por su impacto en la afición y por el legado que construyen en cada enfrentamiento. Esta rivalidad continúa vigente y cada partido suma nuevos episodios a la historia del futbol mexicano.