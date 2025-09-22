México Deportes

América vs Pumas: este el precio de los boletos para el clásico capitalino

El partido que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes será el más importante de la Jornada 11 del Apertura 2025

Por Luz Coello

Guardar
este el precio de los
este el precio de los boletos para el clásico capitalino América vs Pumas (X/@LigaBBVAMx)

El club América recibirá la visita de Pumas para protagonizar una edición más del clásico capitalino, como parte de las actividades de la Jornada 11, el conjunto de André Jardine se medirá ante los dirigidos de Efraín Juárez. El partido del próximo 27 de septiembre ha generado expectativas.

Y para que el Estadio Ciudad de los Deportes se pinte de amarillo, la directiva de Coapa ya dio a conocer el precio de los boletos para el clásico capitalino. Fue por medio de redes sociales que compartieron la información sobre la preventa y venta general para el público.

A través de redes sociales compartieron detalles de los precios y fecha en la que se estarán ofertando los boletos. A partir de este 21 de septiembre empezó la preventa azulcrema; sin embargo, habrá más fechas de venta.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pumas?

¿Cuánto cuestan los boletos para
¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pumas? REUTERS/Eloisa Sánchez

De acuerdo con lo que compartió la directiva azulcrema, a partir del 22 de septiembre empieza la preventa Azulcrema, para el lunes 22 de septiembre se realizará la preventa compradores AP25, mientras que la venta general será a partir del martes 23 de septiembre.

Todas las ventas serán por internet, no habrá boletos en taquilla, por lo que le pidieron a la afición considerar esa situación. A continuación, estos son los precios de los boletos dependiendo de la sección, cabe recordar que no incluye los cargos por servicio.

  • Preferente sur - 400 pesos ($400 MXN)
  • Cabecera norte - 450 pesos ($450 MXN)
  • Cabecera sur - 450 pesos ($450 MXN)
  • Preferente lateral - 500 pesos ($500 MXN)
  • Platea lateral (esquinas) - 550 pesos ($550 MXN)
  • Platea lateral (central alta) - 650 pesos ($650 MXN)
  • Platea lateral (centra baja) - 700 pesos ($700 MXN)
  • Especial club (techado) - mil 400 pesos ($1,400. MXN)
Estos son los precios de
Estos son los precios de los boletos para el América vs Pumas (X/ @ClubAmerica

Historia de la rivalidad de América y Pumas

Pumas y América han protagonizado una de las rivalidades más intensas de la Liga MX. Ambos equipos, radicados en la Ciudad de México, suelen enfrentarse en partidos de alta tensión que convocan a grandes audiencias dentro y fuera del estadio. La rivalidad comenzó a tomar fuerza en la década de 1980, cuando ambos clubes pelearon títulos y compartieron protagonismo en la liga.

El Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Azteca han sido escenarios de enfrentamientos memorables, incluidos partidos definitorios de Liguilla y finales. América, conocido por su inversión y plantilla amplia, suele ser percibido como un club de poder, mientras que Pumas representa la identidad universitaria y la cantera.

Tanto los felinos como las
Tanto los felinos como las Águilas buscarán a como de lugar la victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Ilustración: Jesús Avilés)

Ambos equipos han sumado victorias significativas en la serie directa, alternando triunfos en temporada regular y en fases de eliminación directa. Los partidos suelen implicar marcadores ajustados y también han registrado goleadas históricas para ambos lados. Algunos futbolistas han pasado de un club al otro, lo que ha añadido más tensión a la rivalidad.

Los encuentros entre Pumas y América no solo son relevantes por los puntos en disputa, sino por su impacto en la afición y por el legado que construyen en cada enfrentamiento. Esta rivalidad continúa vigente y cada partido suma nuevos episodios a la historia del futbol mexicano.

Temas Relacionados

club AméricaPumasAmérica vs PumasLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

El presidente del CMB resaltó lo que ha logrado Saúl en el boxeo profesional

Mauricio Sulaimán sale en defensa

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

El cronista deportivo agradeció las muestras de cariño que recibió durante el tiempo que estuvo delicado de salud

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

El triunfo del nadador mexicano inspira a nuevas generaciones y refuerza el liderazgo nacional en el deporte adaptado

Arnulfo Castorena gana el oro

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

El encuentro entre Guadalajara y los Rayos será transmitido en vivo con cobertura completa desde el estadio tapatío este martes por la noche

¿Cuándo, dónde y a qué

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

El patinador mexicano continúa refrendando su título como el mejor en nuestro país y buscará mejorar su marca en una nueva justa olímpica

Donovan Carrillo gana bronce en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche,

Reportan enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, habría al menos cuatro muertos

Ataque armado en Guanajuato deja siete muertos, es diputa entre dos grupos asegura secretario de Gobierno

Aseguran 16 áreas donde eran almacenados más de cuatro mil litros de químicos para la creación de drogas en Sinaloa

Cae “El Orejas”, objetivo prioritario en Edomex ligado a extorsiones: sería miembro de un brazo armado de la Unión Tepito

Vinculan a proceso a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero del CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo de Nigris se salva de la eliminación; Shiky, Guana y Dalílah Polanco en riesgo de salir

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: Aldo y Guana se preparan para el robo de salvación

Enorme árbol cae sobre el auto de Arturo Carmona en CDMX, así se encuentra el actor

Muerte de Débora Estrella: la vez que su ex esposo, José Luis García, habló de su divorcio “en menos de cinco minutos”

Captan a Bárbara de Regil huyendo de sus fans en Tlalnepantla

DEPORTES

Mauricio Sulaimán sale en defensa

Mauricio Sulaimán sale en defensa de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026