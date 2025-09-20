México Deportes

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

La Federación Ecuatoriana de Fútbol expresó condolencias por el asesinato del jugador en Esmeraldas

Por Jesús F. Beltrán

El mediocampista ecuatoriano falleció en Esmeraldas; otra persona murió tras resultar herida en el incidente.

El fútbol ecuatoriano se encuentra de luto tras la muerte de Jonathan “Speedy” González, mediocampista del club 22 de Julio de la segunda división de Ecuador y exjugador del León de México, quien fue asesinado la noche del viernes en la ciudad de Esmeraldas.

La noticia fue confirmada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a través de un comunicado oficial en el que se expresaron condolencias a su familia, compañeros de equipo y a toda la institución deportiva.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol expresó condolencias por el asesinato del jugador en Esmeraldas.

De acuerdo con la información policial, González, de 31 años, fue atacado a tiros en su domicilio, ubicado en el sector Vista al Mar de Esmeraldas. Durante el atentado, otra persona resultó herida y falleció mientras era trasladada a un centro médico, lo que incrementa la tragedia alrededor del hecho violento que ha conmocionado al deporte ecuatoriano.

El jugador se mantenía en plena actividad profesional, ya que apenas el martes pasado participó en el encuentro que su equipo disputó frente a Cumbayá en Quito. Tras el compromiso, se encontraba entrenando con el club 22 de Julio en Esmeraldas, de cara al próximo partido programado para este domingo como visitante frente a Imbabura.

Jonathan González fue considerado en su momento como una de las promesas más importantes del fútbol ecuatoriano. Formó parte de la selección sub-20 y recibió convocatorias para integrar la selección absoluta. En 2015 disputó la Copa América celebrada en Chile, lo que representó uno de los puntos más altos de su trayectoria internacional.

El exjugador del León de México y actual mediocampista del 22 de Julio fue atacado a tiros en su domicilio.

Su carrera profesional inició en 2013 con Independiente del Valle, club que lo proyectó al exterior. Posteriormente, tuvo un paso por el fútbol mexicano, vistiendo las camisetas de Leones Negros de la UdeG, León y Dorados de Sinaloa. En Paraguay defendió al Olimpia, uno de los equipos más importantes de Sudamérica.

Después de sus experiencias internacionales, González regresó a Ecuador, donde jugó en varios equipos de la Serie A y la Serie B, como Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y finalmente 22 de Julio, donde cerraba su carrera en activo.

El comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol señaló: “La FEF lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Jonathan González, jugador del Club 22 de Julio. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas en este difícil momento”.

La violencia que golpea a diversas regiones de Ecuador ha tenido repercusiones también en el ámbito deportivo. El asesinato de González se suma a una serie de episodios que reflejan el complejo escenario de inseguridad que atraviesa el país.

