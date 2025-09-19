Esto dijeron los luchadores protagonistas previo al 92 aniversario del CMLL

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

Este viernes 19 de septiembre, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) celebrará su 92 aniversario en la emblemática Arena México, en una velada que combinó tradición, riesgo y la promesa de nuevas leyendas.

Con entradas agotadas y la cartelera oficial confirmada por la propia promotora, el evento ofreció desde combates de apuestas hasta la disputa por la Copa Independencia 2025, además de la presencia de figuras internacionales cuya llegada amplía la mirada global hacia el pancracio mexicano. En rueda de prensa previa, los protagonistas dejaron claras sus intenciones y el público se preparó para una noche de altas emociones.

La apuesta femenina: Lluvia y La Jarochita vs Persephone y Reyna Isis

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

Las Campeonas Mundiales Femeniles de Parejas, Lluvia y La Jarochita, llegaron con la convicción de defender un reinado que, según ellas, ha marcado una pauta. “Ha habido muchas buenas parejas antes, pero en la actualidad, nosotras somos las mejores”, dijo La Jarochita, frase recogida en el espacio informativo CMLL Informa. Sus palabras sintetizan una estrategia de trabajo conjuntas: “Con solo mirarnos, ya sabemos qué hacer”, añadió, remarcando la sincronía que caracteriza a su alianza dentro del ring.

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

Lluvia destacó el componente reivindicativo de su rol dentro de la lucha libre: “Queremos ser ejemplo para las nuevas generaciones, demostrar que se puede trabajar en conjunto si ambas ponen el corazón en el ring”. La petición de más espacios para las Amazonas fue explícita: “Lo dijo Isis y lo repito: está prohibido bajar el nivel. Queremos más espacios para las Amazonas en la lucha libre”, señaló. Reyna Isis, por su parte, reconoció la responsabilidad de formar parte de una élite cada vez más amplia: “En este momento es algo muy especial, lo que estoy viviendo. Todas las que estamos aquí, formamos parte de la élite de las amazonas. Un roster que es muy amplio. Tanto Jarochita como yo marcamos la pauta en aquel duelo de apuestas. El roster ha ido para arriba. Las leyendas como Marcela y Amapola me dieron muchos consejos y es muy respetable. Y las que estamos aquí nos encantaría posteriormente tener ese rol de enseñar”, comentó Reyna Isis.

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

En lo deportivo, el duelo planteó una mezcla de técnica, velocidad y coordinación por parte de las campeonas frente a la rudeza y ambición de Persephone y Reyna Isis, quienes llegaban dispuestas a destronar a las monarcas. La expectativa fue alta, no sólo por el título, sino por la lectura del episodio como un termómetro de la consolidación del circuito femenil en México. La mesa de comentarios y la cobertura previa situaron a esta contienda como una de las llamadas a marcar el rumbo del calendario femenil en los próximos meses.

Los campeonatos de parejas en juego: Los Villanos vs Los Hermanos Chávez

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

La división de parejas masculinas ofreció otro de los focos del aniversario. Los actuales campeones, Ángel de Oro y Niebla Roja, defendieron con la palabra y la confianza su legado:

“Quien diga eso que estamos confiados, y cada una de las defensas nos ha costado. Hemos tenido jóvenes, leyendas y luchadores internacionales. Pero estamos aquí para trabajar y conquistar. Primero romper el récord de 18 defensas y ahora igualar otro de 29 de Rey Bucanero y Último Guerrero en general. No demeritar a los villanos sino al contrario. Solo le pido que abran bien los ojos para que vean quienes tienen enfrente. Unos campeones con 23 de defensas”, dijo Ángel de Oro, marcando la ambición estadística del bando defensor.

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

Frente a ellos, Los Villanos —Villano III Jr. y Hijo de Villano III— se presentaron con la furia de quien reclama espacio generacional.

“La gente en cada presentación ha dicho que somos los mejores. Y este viernes vamos a prenderle fuego a la Arena México y vamos hacer que los 20 mil espectadores vean a los nuevos campeones de pareja mundiales del CMLL”, declararon, asumiendo un discurso beligerante que busca sacudir al bando rival. Niebla Roja, desde la vereda de los campeones, recalcó la vigencia de su esfuerzo y la voluntad de prolongar un reinado que consideran histórico.

El choque no sólo puso en disputa cinturones; fue una lectura de estilos y de cómo se construyen las dinastías en el pancracio moderno: veteranía, técnica y la respuesta de la afición fueron factores que inclinaron la balanza en la narrativa previa. Para los analistas, el combate ofertaba la posibilidad de ver a una nueva generación tomar la estafeta o, por el contrario, la confirmación de campeones que resisten la presión de nuevos retadores.

Copa Independencia 2025: El Galeón Fantasma contra la experiencia

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

La Copa Independencia 2025, en su versión por equipos, trazó un enfrentamiento generacional entre El Galeón Fantasma —Barboza y El Difunto— y la pareja formada por Templario y Titán. Barboza resumió la narrativa juvenil con una frase que evoca orígenes y superación.

“Se acabaron esos viejos tiempos donde luchábamos en un parque allá en Guadalajara. Hoy vamos por la Copa Independencia”. El combate tuvo además un trasfondo emotivo: un homenaje a Huichol II, mentor de la nueva generación. “Esta lucha es para él, nos enseñó a nunca rendirnos, ni dentro ni fuera del ring”, afirmó Barboza, mientras su compañero añadió que “hemos estado trabajando arduamente y el verdadero ganador será el público. Queremos demostrar que El Galeón Fantasma es el presente y el futuro”.

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

Del lado de Templario y Titán, la respuesta fue la temperancia de quienes han forjado su carrera en la dureza: “El respeto se gana con golpes, no con palabras. Demostraremos por qué seguimos siendo fundamentales en la lucha libre mexicana”, dijo Templario. Titán añadió la ecuación experiencia-juventud: “Ellos tienen juventud; nosotros, años de batalla. No hay margen de error, saldremos a darlo todo”.

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

La Copa se presentó como una oportunidad de legitimar a nuevos proyectos y, al mismo tiempo, de certificar la resistencia de figuras consagradas. Las coberturas especializadas la señalaron como una de las pruebas más feroces del calendario y un semillero de historias para el resto del año.

Cabellera contra cabellera: Rey Bucanero vs El Felino

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

La apuesta de apuestas llegó con la confrontación entre Rey Bucanero y El Felino, en un duelo clásico que recupera viejas rencillas y añade una página al historial de ambos. Bucanero habló con humildad táctica.

“Bucanero ha sido un gran rival y si me ha costado trabajo darle unas revolcadas en el ring. Y si recuerdan han sido muchas. Creo que tengo una buena condición física de la cual espero en este 92 aniversario poder manifestarme más y por fortuna me siento confiado en ganar su cabellera. En lo personal vamos a demostrar lo mejor de nosotros y que gane el mejor”.

El Felino, por su parte, apeló a la trayectoria como argumento moral.

“Yo sé que yo soy el mejor. Son tantos años de trayectoria de mi parte. La calidad ha estado todo el tiempo aquí. No necesito echarme flores y lo sabe el público. Sin duda alguna, en este duelo se demostrara toda la calidad y la trayectoria que hemos tenido. Los records que ambos tenemos. Los dos tenemos carreras muy fuertes. Tengo un buen récord en cabelleras y hay que demostrarlo en el 92 aniversario del CMLL”, dijo Bucanero en una entrevista concedida de cara al aniversario. La rivalidad entre ambos trae recuerdos de decisiones pasadas y finales polémicos; ahora se juega un nuevo capítulo con todo en la balanza.

Místico y la hora de la verdad frente a MJF: máscara, título y legado

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

Quizá la narrativa más cargada de simbolismo fue la que involucró a Místico y al estadounidense Maxwell Jacob Friedman (MJF), cuyo duelo quedó marcado como máscara vs Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL. La posibilidad de que Místico pierda su máscara, uno de los códigos más sagrados de la lucha libre mexicana, condensó preguntas sobre identidad, carrera y retiro. En la conferencia, Místico fue contundente al recordar su primer exposición de máscara contra Black Warrior en el 73 aniversario de la Arena México, y afirmó que de perder su máscara podría contemplar el retiro: “Yo siempre he dicho que cuando tú amas algo y encarnas algo y lo vives día a día, yo creo que no es lo mismo. Yo creo que en ese momento me perdería por completo de la lucha libre... por un respeto, pero yo creo que siempre es probar cosas diferentes”.

Místico quiere recuperar el título semicompleto del CMLL y MJF quiere su máscara. (Cortesía: CMLL)

La confrontación con un talento extranjero como MJF, que ha ganado notoriedad en All Elite Wrestling, aportó una lectura sobre la era interpromocional: nombres foráneos que arriesgan prestigio ante íconos locales, y la conversación sobre cómo la globalización modifica las apuestas tradicionales. Además, la disputa incluía el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL, lo que añadió la tensión deportiva a la carga simbólica del enmascarado. Las coberturas y la propia promotora subrayaron la trascendencia del enfrentamiento dentro del contexto del aniversario y la escena internacional.

El triangular estelar y la promesa de apuestas mayores

(Cortesía CMLL / Diego Cedrix)

La lucha estelar presentó un triangular de parejas increíbles: Último Guerrero y Averno; Esfinge y El Valiente; Dragón Rojo Jr. y Bárbaro Cavernario. La pareja ganadora obtendría el derecho a una gran apuesta posterior —una lucha en la que podría perderse una máscara o una cabellera—, lo que elevó aún más la apuesta emocional del card. Averno y Último Guerrero mostraron respeto mutuo y ambición: Averno evocó enseñanzas y la memoria de su padre como motor para entregar todo en el ring, mientras Último Guerrero habló de la dureza y la exigencia propia de su trayectoria.

Desde la vereda técnica, Esfinge y El Valiente reclamaron su derecho a cerrar una rivalidad que no se ha apagado: “La tercera es la vencida... y si no es la vencida, yo voy a seguir trabajando porque esta rivalidad no pare aquí”, dijo Valiente, dejando abierta la posibilidad de futuras funciones. Dragón Rojo Jr., con un tono provocador, lanzó su correspondiente advertencia: “Espero la fortuna juegue a mi favor y me ayude a filmar una película llamada ‘Cómo rapar a un Cavernario’”, frase que, entre la ironía y la amenaza, busca tensar aún más la lucha.

Cartel oficial del 92 aniversario del CMLL

La mecánica del triangular no sólo aceleró el ritmo de la velada; funcionó como dispositivo narrativo para tejer nuevas historias, marcar alianzas tácticas y preparar el terreno para apuestas mayores que podrían redefinir trayectorias en las semanas siguientes.

A lo largo del día, la Organización confirmó boletos agotados para la Arena México y puso a disposición plataformas de transmisión para quienes no pudieron asistir en persona, una muestra de la intención de llevar el aniversario más allá de la lona. Además, la oferta de señales y transmisión en pago por evento amplió la cobertura a mercados extranjeros, permitiendo a seguidores fuera de México seguir la función en vivo.