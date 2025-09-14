David Failtelson reacciona contundente ante la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez con Terence Crawford

David Faitelson reaviva el debate sobre el legado de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford.

David Faitelson, uno de los periodistas deportivos más críticos del boxeo mexicano, volvió a encender el debate tras la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el analista lanzó una serie de mensajes que cuestionan no solo el desempeño del tapatío en el ring, sino también la narrativa que ha rodeado su carrera en los últimos años.

“El Canelo dice que toma riesgos… ¿Cuál riesgo? ¿Hacer subir a un boxeador dos divisiones? ¿Cobrar una bolsa de más de 100 millones de dólares?”, escribió Faitelson en una publicación reciente.

En ese mismo mensaje, calificó a Álvarez como “un boxeador limitado con una gran capacidad de mercadotecnia” y sentenció que “el mito se está acabando”.

Minutos antes, el periodista ya había anticipado su postura con otro comentario contundente: “Ninguna pelea cerrada: ‘El Canelo’ fue dominado por Crawford”.

El periodista deportivo cuestiona la narrativa y las decisiones estratégicas en la carrera del boxeador mexicano.

La afirmación se suma a una larga lista de críticas que Faitelson ha dirigido al púgil mexicano, especialmente en combates donde, según él, se han favorecido condiciones para mantener la imagen de invencibilidad del campeón.

La pelea, celebrada en el Allegiant Stadium ante más de 70 mil espectadores, terminó con una decisión unánime a favor del estadounidense, quien se coronó como campeón indiscutido del peso supermediano.

Las tarjetas de los jueces marcaron 116-112, 115-113 y 115-113, reflejando un dominio técnico por parte de Crawford, quien logró neutralizar el estilo de Álvarez durante los doce asaltos.

Faitelson ha sido consistente en su crítica hacia las decisiones estratégicas del equipo de Álvarez, encabezado por Eddy Reynoso.

En ocasiones anteriores, ha señalado que el mexicano evita enfrentar a rivales en su peso natural o con condiciones equitativas.

La derrota de Álvarez en Las Vegas pone fin a una racha de seis victorias y abre interrogantes sobre su futuro en el boxeo profesional.

En esta ocasión, Crawford tuvo que subir dos divisiones para concretar el combate, lo que para muchos representaba una desventaja física.

Sin embargo, el estadounidense logró imponer su ritmo y precisión, dejando sin argumentos a quienes anticipaban una victoria cómoda para el mexicano.

La derrota de Álvarez marca el fin de una racha de seis triunfos consecutivos y abre la puerta a cuestionamientos sobre su futuro en el boxeo profesional.

Crawford se impone por decisión unánime y se corona campeón indiscutido del peso supermediano ante más de 70 mil espectadores.

Aunque el propio Canelo declaró tras el combate que “una derrota no lo define” y que “seguirá tomando riesgos”, las voces críticas como la de Faitelson insisten en que el momento de replantear su carrera ha llegado.

En redes sociales, las reacciones se dividieron entre quienes respaldan la trayectoria del mexicano y quienes coinciden con el periodista en que el legado de Álvarez necesita una revisión profunda. La discusión sobre su retiro, su estrategia deportiva y su impacto en el boxeo continúa abierta.