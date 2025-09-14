América vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del clásico nacional más importante de la Liga MX

Inicia el clásico nacional desde el Estadio Ciudad de los Deportes, América y Chivas disputan el partido de la jornada 8 del Apertura 2025. Se guardo un minuto de silencio por las víctima de la explosión de una Pipa en Iztapalapa.
Alineación de Chivas: José Rangel, Míguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado.
Alineación del América: Luis Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.
El Clásico Nacional entre América y Chivas, programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, llega en un momento de contrastes.
Las Águilas del América buscarán hacer valer su localía contra las Chivas Rayadas de Guadalajara.