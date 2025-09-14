México Deportes

América vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del clásico nacional más importante de la Liga MX

Las Águilas buscarán mantener la hegemonía sobre el Rebaño Sagrado en la fase regular del torneo mexicano

Por Gerardo Lezama

03:20 hsHoy

Inicia el clásico nacional desde el Estadio Ciudad de los Deportes, América y Chivas disputan el partido de la jornada 8 del Apertura 2025. Se guardo un minuto de silencio por las víctima de la explosión de una Pipa en Iztapalapa.

02:48 hsHoy
Alineación de las Chivas para
Alineación de las Chivas para el clásico nacional. Imagen Cuenta de X @Chivas

Alineación de Chivas: José Rangel, Míguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado.

02:44 hsHoy
Alineación de las Águilas del
Alineación de las Águilas del América para el clásico nacional. Imagen cuenta de X @ClubAmerica

Alineación del América: Luis Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

02:09 hsHoy

América vs Chivas, IA predice al ganador del clásico nacional

Copilot analiza rendimiento, contexto emocional y antecedentes para anticipar el desenlace del duelo más intenso del torneo mexicano

Por Gerardo Lezama

La Inteligencia Artificial Copilot predice
La Inteligencia Artificial Copilot predice una victoria del América en el Clásico Nacional ante Chivas. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

El Clásico Nacional entre América y Chivas, programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, llega en un momento de contrastes.

Leer la nota completa
01:49 hsHoy
América recibirá al Rebaño Sagrado
América recibirá al Rebaño Sagrado en el estadio Ciudad de los Deportes. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las Águilas del América buscarán hacer valer su localía contra las Chivas Rayadas de Guadalajara.

