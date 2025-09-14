América vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del clásico nacional más importante de la Liga MX

Las Águilas del América buscarán hacer valer su localía contra las Chivas Rayadas de Guadalajara.

El Clásico Nacional entre América y Chivas , programado para el sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes , llega en un momento de contrastes.

Inicia el clásico nacional desde el Estadio Ciudad de los Deportes , América y Chivas disputan el partido de la jornada 8 del Apertura 2025 . Se guardo un minuto de silencio por las víctima de la explosión de una Pipa en Iztapalapa.

