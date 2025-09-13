Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Dirty Dom obligó a su padre a poner el título en su cintura y celebró con sus amigos de The Judgment Day.

La noche del viernes 12 de septiembre en Las Vegas quedará marcada en la historia de la lucha libre profesional, luego de que se celebró Worlds Collide, un evento conjunto entre WWE y AAA, donde Dominik Mysterio sorprendió al mundo al derrotar a Hijo del Vikingo para proclamarse como nuevo Megacampeón de AAA.

El resultado significó el fin del segundo reinado del Vikingo, quien sostuvo el campeonato por apenas 104 días. A pesar de su calidad en el ring, fue un monarca resistido por gran parte de la afición, que nunca terminó de aceptarlo como la cara de la empresa. Desde que recibió el cinturón, se especulaba que su reinado sería corto, y la profecía se cumplió ante un rival inesperado: el hijo del legendario Rey Mysterio Jr.

Dominik Mysterio celebra con su nuevo megacampeonato AAA (Captura de Pantalla)

A sus 28 años, Dominik logró lo que su padre nunca consiguió: conquistar el título más importante de la AAA. Con esta victoria, demostró ser más que una promesa, consolidándose como una figura que ya brilla en el main roster de WWE, donde además porta el Campeonato Intercontinental. El momento más emotivo llegó cuando Rey Mysterio Jr. fue obligado por su propio hijo a colocarle el cinturón en la cintura, en una postal que dividió opiniones entre los fanáticos presentes.

Tras su coronación, Dominik Mysterio lanzó un mensaje directo a los seguidores de la lucha libre mexicana.

“Fiesta se sigue el 27 de septiembre nos vemos ahí (Gimnasio Juan de la Barrera) porque se acaba de coronar un nuevo rey, un nuevo megacampeón. Los veo el 27”, expresó el luchador, autodenominándose como “el rey de los luchadores”. De esta manera, confirmó su próxima visita a la Ciudad de México, donde buscará consolidar su imagen como nuevo estandarte de AAA.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Durante la previa de Worlds Collide, Penta Zero Miedo hizo su regreso a los cuadriláteros de AAA y dejó en claro sus intenciones: su meta es conquistar el Megacampeonato. El enmascarado ya tuvo enfrentamientos con Dominik en el pasado, incluyendo una recordada lucha en WrestleMania 41 y recientes episodios de RAW por el título Intercontinental, donde no pudo salir vencedor debido a la intervención de The Judgment Day, la facción liderada por Dominik.

Dominik retuvo el título tras la ayuda de JD McDonagh. (YouTube / WWE)

El escenario parece estar listo para una nueva rivalidad entre Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio, que podría convertirse en uno de los duelos más atractivos del año para la lucha libre mexicana e internacional. El choque no solo representaría un encuentro entre dos estilos diferentes, sino también entre dos generaciones de gladiadores que buscan consolidarse como referentes mundiales.

El 27 de septiembre, en el Gimnasio Juan de la Barrera, la afición mexicana tendrá la oportunidad de ver en vivo al nuevo megacampeón y comenzar un capítulo inédito en la relación entre WWE y AAA, marcada ahora por la figura de Dominik Mysterio.