Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez antes de su pelea este 13 de septiembre: “Soy un gran fan”

Terence Crawford subirá dos divisiones de peso para retar a Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

Terence Bud Crawford tendrá quizá el reto más importante en su carrera este sábado 13 de septiembre cuando se enfrente a Saúl Canelo Álvarez en la búsqueda de los cuatro cinturones de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB).

El estadounidense no solamente tendrá el desafío de pelear contra uno de los pugilistas más destacados de la última década, sino también el de subir dos categorías más de peso. Sin embargo, a pesar de esto, el combate será su oportunidad de oro para que pase a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos en caso de ganar.

La cita de la función es en el Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL, donde se espera que haya más de 60 mil personas. El escenario será testigo de uno de los combates más esperados del año que puede pasar a la historia del pugilismo internacional y que cambiará la carrera ya sea del mexicano o del estadounidense.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se medirán este fin de semana por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

Crawford se rinde ante Canelo Álvarez previo a su combate del 13 de septiembre

En entrevista con The Ring, Terence Crawford se rindió ante Canelo Álvarez y destacó todas las cualidades que tiene el tapatío. De acuerdo con las declaraciones del campeón estadounidense, Álvarez tiene una gran capacidad para contragolpear, tiene también fintas, poder, gran gancho de izquierda y una gran mano derecha. Además, añadió que es fan del mexicano y que lo ha seguido por años.

“Él hace mucho me impresiona, soy un gran fan de Canelo, lo he estado siguiendo por años, y no puedo decir algo que no haga bien. Tiene un gran equilibrio, gran capacidad de contraataque, excelente defensa, selección de golpes, fintas, poder, gran gancho de izquierda, gran mano derecha” comentó el estadounidense.

Estas declaraciones suman una voz de peso al reconocimiento internacional que ha alcanzado Canelo, quien continúa consolidándose como una de las principales figuras del boxeo mundial, tanto dentro como fuera del ring.

Terence Crawford presumió si increíble físico (Instagram | tbudcrawford)

Terence Crawford no es favorito en las apuestas sobre Canelo

Las apuestas no dan como favorito a Crawford y ponen encima al oriundo de Guadalajara, Jalisco. Y es que existen varios factores como la diferencia de peso, la inactividad de más de un año con la que llegará el estadounidense y la inexperiencia que tiene al no haber enfrentado a peleadores más grandes.

A pesar de estos factores y del pronóstico adverso, Bud apuesta por lograr una proeza que nadie ha conseguido en la llamada “era de los cuatro organismo”, que es convertirse en el primer boxeador que unifica todos los títulos en tres divisiones diferentes.