Tunden a Linet Puente por negarse a dar declaraciones del caso Pedro Sola: “No es lo mismo estar del otro lado, ¿verdad?”

(Captura Ventaneando)

La controversia que rodea a Pedro Sola por sus declaraciones sobre los perros en establecimientos pet-friendly sigue generando reacciones, pero ahora el foco también alcanzó a Linet Puente, conductora de Ventaneando, quien fue criticada en X —anteriormente Twitter— tras evitar responder preguntas de la prensa sobre el caso.

La periodista fue abordada por reporteros a las afueras de las instalaciones de TV Azteca. En videos difundidos en plataformas digitales se observa que continúa su camino mientras escucha los cuestionamientos relacionados con la polémica de su compañero, sin ofrecer declaraciones.

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Su actitud provocó comentarios entre usuarios, quienes recordaron la postura crítica que Ventaneando ha mantenido durante años hacia las celebridades que optan por no responder a los medios.

La cuenta de X La Tía Sandra publicó un mensaje que rápidamente ganó difusión: “QUÉ IRONÍA: Ahora es la gente de VENTANEANDO la que huye de la prensa y evita responder entrevistas. ¿No es lo mismo estar del otro lado verdad? Cómo criticaban cuando algún famoso no contestaba. Incluso decían: ‘¿Qué les cuesta pararse y responder?’”.

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El perfil de X 'La Tía Sandra' publica un video de la periodista Linet Puente, usado para criticar a figuras públicas que evaden preguntas de la prensa. (X)

Entre las respuestas también aparecieron mensajes como: “No es lo mismo ser borracho que ser cantinero”, “Es el karma, tanto daño que han hecho con sus palabras” y “Cuando me toque enseñarles a mis hijos la lección del karma, les enseñaré esto”.

Hasta ahora, Linet Puente no ha fijado una postura pública sobre las declaraciones de Pedro Sola.

TV Azteca anuncia medidas tras la controversia

La polémica comenzó después de que Pedro Sola expresara en Ventaneando su rechazo a la presencia de perros en comercios y restaurantes.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, dijo durante una transmisión.

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Un hombre y una mujer aparecen sentados en un set de televisión, con flores en primer plano y elementos decorativos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones provocaron críticas de usuarios, organizaciones defensoras de los animales y patrocinadores, algunos de los cuales anunciaron el retiro de su publicidad del programa.

En respuesta, TV Azteca difundió el comunicado “Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente”, donde aseguró que las expresiones del conductor “no reflejan lo que promovemos como organización”.

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Un comunicado de TV Azteca y Grupo Salinas detalla su compromiso permanente con la protección y el bienestar animal, incluyendo acciones de sensibilización. (Instagram: TV Azteca)

La televisora informó que impulsará un programa interno de sensibilización y educación sobre bienestar animal para sus equipos corporativos y de producción. También recordó que Pedro Sola ofreció una disculpa pública y sostuvo que su compromiso con la protección animal permanece vigente.

Mientras tanto, el debate continúa en redes sociales. Una parte de la audiencia considera suficiente la disculpa del conductor, mientras otra mantiene la exigencia de sanciones más severas.

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Jorge Carbajal, conductor del programa En Shock, informó que directivos del canal decidieron no renovar el contrato de Pedro Sola, que concluye en diciembre próximo. De concretarse, la salida de “Pedrito” marcaría el fin de 30 años en el programa de televisión.