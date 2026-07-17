Festival Amigo 2026: cartel oficial, boletos y todo sobre la sexta edición

El Festival Amigo llega a su sexta edición con el cartel más ambicioso de su historia. (Facebook DLD / Julieta Venegas / Porter)

El Festival Amigo regresa al Estado de México con su sexta edición el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Campo Los Alcanfores de Cuautitlán Izcalli, con un cartel que encabeza Caifanes junto a Julieta Venegas, DLD, Porter, Los Amigos Invisibles, Los Mesoneros, por mencionar solo algunos. La venta general de boletos arrancó este jueves 16 de julio a las 10:00 horas, exclusivamente a través de la plataforma Boletia, con precios desde 950 pesos en la primera fase.

Caifanes y Julieta Venegas encabezan el cartel del Festival Amigo 2026

El anuncio del lineup llegó después de que la preventa Amigo Fiel se agotara sin que los organizadores revelaran el cartel. Para la sexta edición, el festival apuesta por la banda más reconocida del rock mexicano: Caifanes, que recientemente cerró una serie de presentaciones en el estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

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Julieta Venegas suma su repertorio a la jornada. La cantautora tijuanense es una de las figuras más sólidas del pop alternativo en español y regresa a los escenarios del Edomex tras años de ausencia en el circuito de festivales de la región.

El festival del Estado de México regresa el 7 de noviembre. (Julieta Venegas/Instagram)

Este es el cartel completo de Festival Amigo

Los ocho actos confirmados para el Festival Amigo 2026 son:

Caifanes (Ciudad de México)

Julieta Venegas (Tijuana / radicada en el extranjero)

DLD (Satélite, Estado de México)

Porter (Guadalajara)

Los Amigos Invisibles (Venezuela)

Los Mesoneros (Venezuela)

Disco Bahía (León, Guanajuato)

Fármacos (Chile)

El cartel combina dos generaciones venezolanas: Los Mesoneros con su pop rock y Los Amigos Invisibles con su mezcla de funk y electrónica. Desde Chile llega Fármacos, liderada por Diego Ridolfi. Disco Bahía, el proyecto de electropop oriundo de León, cierra la representación latinoamericana.

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DLD y Porter son los únicos actos que ya han pisado el escenario del festival en ediciones anteriores. La banda de Satélite y el proyecto tapatío regresan como viejos conocidos de los amigos mexiquenses.

Ocho bandas del rock en español, una sola fecha y una sola sede: el Festival Amigo 2026 se realiza el 7 de noviembre en Cuautitlán Izcalli con Caifanes y Julieta Venegas al frente, y boletos disponibles desde este jueves en Boletia. (Festival Amigo)

Precios y dónde comprar boletos para el Festival Amigo 2026

La venta se realiza únicamente en línea a través de Boletia. Los organizadores confirmaron que por el momento no habrá puntos de venta físicos.

Los precios se dividen en dos fases:

Fase 1 (primeros 1,000 boletos por categoría): General a 950 pesos y Preferente a 1,800 pesos .

Fase 2 (del boleto 1,001 en adelante, hasta agotar existencias): General a 1,200 pesos y Preferente a 1,950 pesos.

El festival que nació en 2020 y creció en el Edomex

El Festival Amigo celebra su sexta edición desde que arrancó en febrero de 2020 con bandas como Bengala, División Minúscula, Siddhartha y Enjambre, entre otras. En aquel momento el objetivo era acercar conciertos de gran formato al público del Estado de México, alejado del circuito habitual de la Ciudad de México.

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Caifanes, Julieta Venegas y seis actos más conforman el lineup del 7 de noviembre, con accesos desde 950 pesos únicamente en Boletia. (Festival Amigo 2026)

Edición a edición el festival fue creciendo. En 2023 trajo a León Larregui y Los Bunkers. En 2024 mudó su sede al Campo Los Alcanfores para dar cabida a más asistentes, con Enjambre y Hello Seahorse! como cabezas de cartel. En 2025 la alineación incluyó a Siddhartha, Caloncho, Jumbo y Liquits.

¿Dónde queda el Campo Los Alcanfores?

El venue se ubica en Cuautitlán Izcalli, municipio del norte del Estado de México con acceso desde la autopista México-Querétaro. Es la misma sede que albergó las ediciones 2024 y 2025 del festival.

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