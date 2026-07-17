INE aprueba multa a México Tiene Vida por participación de 98 ministros de culto en actividades partidistas

El pleno del INE aprobó sancionar a la organización México Tiene Vida con una multa de 113 mil 140 pesos, por acreditar la participación de 98 ministros de culto (INE México)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un proyecto para sancionar a la organización México Tiene Vida (MTV) con una multa de 113 mil 140 pesos, luego de acreditar la participación de 98 ministros de culto en diversas actividades relacionadas con su proceso para obtener el registro como partido político nacional.

El proyecto fue aprobado por mayoría de dos votos a favor y uno en contra, con el respaldo de las consejeras Rita Bell López y Frida Gómez Puga, mientras que el consejero Arturo Castillo, presidente de la comisión, emitió un voto en contra.

PUBLICIDAD

Además de la sanción económica, el documento establece que se dará vista a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que determine lo conducente en el ámbito de sus atribuciones.

Investigación confirmó la participación de ministros de culto

Las asambleas de "México tiene vida" tuvo la participación de ministros de culto (México Tiene VIDA Nacional/FB)

De acuerdo con la investigación realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, se comprobó que 98 personas registradas como ministros de culto participaron activamente en asambleas distritales y eventos de afiliación organizados por México Tiene Vida.

PUBLICIDAD

El expediente detalla que estas personas fueron identificadas con su nombre completo y número de registro ante la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se acreditó que ocho ministros colaboraron directamente en la recolección de afiliaciones, mientras que dos fueron electos como integrantes de la Asamblea Nacional Constitutiva de la organización.

El documento aprobado señala que esta conducta vulnera el principio constitucional de laicidad, ya que la Constitución mexicana establece que los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos ni intervenir en actividades partidistas.

PUBLICIDAD

Consejero Arturo Castillo votó en contra del proyecto

Durante la discusión del asunto, el consejero Arturo Castillo manifestó su desacuerdo con el proyecto al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar una participación gremial organizada de los ministros de culto que tuviera un impacto determinante en la validez de las asambleas realizadas por México Tiene Vida.

No obstante, la mayoría de los integrantes de la comisión concluyó que las pruebas recabadas sí eran suficientes para acreditar la infracción y respaldar la imposición de la multa.

PUBLICIDAD

El proyecto aún deberá ser analizado y votado por el Consejo General del INE, instancia que tendrá la última palabra sobre la sanción administrativa.

México Tiene Vida ya había perdido el registro como partido político

México Tiene Vida quedó fuera del registro como partido político nacional tras ser rechazado por el INE.

Cabe recordar que el pasado 25 de junio, el Consejo General del INE resolvió negar el registro como partido político nacional a México Tiene Vida.

PUBLICIDAD

La decisión no solo se sustentó en la participación de ministros de culto, sino también en la recepción de recursos provenientes de un ente no autorizado, una irregularidad que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Actualmente, la organización mantiene una impugnación ante el Tribunal Electoral, por lo que las investigaciones y resoluciones del INE adquieren especial relevancia de cara a la sentencia definitiva que emitirá la autoridad jurisdiccional.

PUBLICIDAD

Denuncia también señalaba a otras organizaciones

La investigación inició tras una denuncia presentada por seis personas, quienes afirmaron que varias organizaciones en proceso de conformación como partidos políticos habían permitido la participación de ministros de culto.

En el escrito se señalaba que México Tiene Vida habría contado con la participación de mil 255 ministros de culto; Personas Sumando en 2025, con 878; Construyendo Sociedades de Paz, con mil 140; y Que Siga la Democracia, con mil seis.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tras el análisis de las pruebas documentales, testimonios y registros oficiales, el INE únicamente pudo acreditar la participación activa de los ministros de culto en el caso de México Tiene Vida.

Respecto a Construyendo Sociedades de Paz, organización impulsada por integrantes vinculados a los extintos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, la autoridad electoral únicamente detectó un caso de inscripción de un ministro de culto mediante una aplicación digital y no durante una asamblea, por lo que concluyó que este hecho no tuvo un impacto sustancial en el procedimiento de constitución.

PUBLICIDAD