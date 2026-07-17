¿Irina Baeva aún tiene el tatuaje de Gabriel Soto? Esto respondió la actriz

La actriz rusa y Gabriel Soto se realizaron un tatuaje igual durante su relación como símbolo de unión. (IG: @irinabaeva // @gabrielsoto)

La actriz rusa Irina Baeva confirmó en 2026, al ser abordada por la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México junto a su actual apreja, el empresario Giovanni Medina y su hijo Emmanuel, que aún no se borra el tatuaje que comparte con su expareja, el actor Gabriel Soto.

El diseño, un símbolo maya que significa “Unidad” y que ambos se hicieron en la espalda durante su relación, sigue intacto en la piel de la actriz, quien aseguró que la tecnología disponible aún no la convence para dar ese paso.

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Irina Baeva sobre el tatuaje compartido con Gabriel Soto

Cuando los reporteros le preguntaron si ya había iniciado el proceso de remoción del tatuaje, Baeva respondió con humor y sin rodeos: “Esperamos que aparezca una mejor tecnología próximamente”.

La declaración marca un giro respecto a lo que la propia actriz sostuvo en septiembre de 2024, cuando en una entrevista con el programa El gordo y la flaca de Univisión fue categórica al respecto: “Ay no, para nada me lo voy a quitar”.

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En esa ocasión, Baeva explicó que el diseño tiene un peso simbólico que va más allá de la relación con Soto. “Ese tatuaje es con México, más que nada se queda en mí como algo muy mexicano”, afirmó entonces.

La actriz dejó en claro que el símbolo maya que comparte con su ex sigue intacto y condicionó su remoción a los avances tecnológicos. (@gabrielsoto)

La actriz, enfocada en Giovanni Medina y su nueva etapa

El encuentro con la prensa ocurrió en el aeropuerto, donde Baeva fue fotografiada al lado de Giovanni Medina y del hijo de este, Emmanuel. La actriz no ocultó la felicidad que le genera este nuevo vínculo y dejó claro que su atención está puesta en ese presente.

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Sobre la polémica entre Gabriel Soto y la cantante Ana Carla Sinclair —quien lo acusó públicamente de violencia emocional y vinculó esas acusaciones con los señalamientos que la propia Baeva hizo en su momento— la actriz fue tajante: “No tengo ningún punto de vista sobre los temas que no me competen”.

Irina Baeva cierra el capítulo de Gabriel Soto

La postura de Baeva ante la disputa entre Soto y Sinclair fue coherente con el distanciamiento que ha mantenido desde que se separó del actor. “La verdad es que no son cosas que tengan que ver conmigo, entonces ahora sí que lo que yo en su momento tuve que platicarles del tema creo que ya lo hemos hablado muchas veces, yo ahorita estoy enfocada en lo mío”, dijo la actriz ante los micrófonos.

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El diseño es una alusión maya que significa "Unidad" (Foto: Archivo)

¿Qué significa el tatuaje que Irina Baeva comparte con Gabriel Soto?

El diseño es una figura de origen maya que representa el concepto de “Unidad”. Ambos se lo realizaron en la espalda durante su relación de cinco años, como símbolo del vínculo que los unía. Tras la ruptura, anunciada por Soto en redes sociales, la pregunta sobre el destino del tatuaje se convirtió en uno de los temas recurrentes en las entrevistas a Baeva.

¿Quién es Giovanni Medina, el nuevo romance de Irina Baeva?

Giovanni Medina es un empresario mexicano con quien la actriz rusa, Irina Baeva ha sido vista en múltiples ocasiones en 2026. La actriz no profundizó en los detalles de la relación durante el encuentro en el aeropuerto, pero sí habló de la felicidad que le genera este nuevo romance.

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