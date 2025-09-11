México Deportes

David Faitelson y Andrés Vaca aplauden la llegada de Memo Ochoa al Limassol de Chipre: “Imposible juzgarlo”

El arquero de 40 años buscará competir para ganarse un puesto en la próxima Copa del Mundo

Por César Márquez

Guillermo Ochoa por fin encontró
Guillermo Ochoa por fin encontró equipo y se convirtió en nuevo jugador del Limassol de Chipre Foto: Jovani Pérez

Después de varios meses de incertidumbre, Guillermo Ochoa por fin encontró equipo y se convirtió en nuevo jugador del Limassol de Chipre. El día de hoy, el propio club hizo oficial el traspaso a través de sus redes sociales.

“La Asociación Atlética de Limassol se complace en anunciar el acuerdo de principio con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa”, anunció el conjunto.

El club, con 94 años de historia , mantiene su estatus como una de las plantillas más destacadas del país y, aunque su último título nacional corresponde a la temporada 2011-2012 , sigue figurando como uno de los equipos más exitosos del campeonato chipriota.

Con 40 años de edad, el guardameta mexicano marcará otro capítulo en su carrera profesional luego de haber pasado por equipos de México, España, Francia, Portugal, Bélgica e Italia con la meta puesta en disputar su sexta Copa del Mundo.

El portero tendrá la oportunidad
El portero tendrá la oportunidad de competir en torneos europeos y consolidar su legado internacional con UAL Limassol. (Facebook / UAL Limassol de Chipre)

Faitelson y Vaca aplauden la llegada de Memo Ochoa al Limassol de Chipre

La llegada del arquero nacional a un nuevo equipo causó críticas, pero también aplausos por parte de algunos expertos del deporte, pues David Faitelson y Andrés Vaca reaccionaron de manera positiva y destacaron la trayectoria del guardameta.

“Nos puede gustar o no Guillermo Ochoa, pero una verdad tajante es que siempre trata de salir de su ‘zona de confort’. La historia le reconocerá, entre otras cosas, por eso. Para mí, uno de los 3 mejores porteros mexicanos de todos los tiempos”, escribió Faitelson.

Foto de archivo del portero
Foto de archivo del portero Guillermo Ochoa durante un partido de la liga portuguesa entre Sporting y AVS. Estadio José Alvalade, Lisboa, Portugal. 22 de septiembre de 2024. REUTERS/Pedro Nunes

Por su parte, Andrés Vaca aseguró que Memo eligió ese equipo para priorizar la calidad de vida y a su familia, y señaló que por todo lo que ha conseguido, es imposible juzgarlo.

“A Ochoa le dijeron que agarrara algún equipo para ir al Mundial. Escogió esta ciudad, priorizando la calidad de vida, la privacidad y el bienestar de su familia. Encima por todo lo conseguido en su carrera, tiene su futuro y el de su familia asegurado. Imposible juzgarlo”, publicó el narrador de TUDN.

Ochoa en busca de disputar su sexta Copa del Mundo

Para luchar por un lugar en el próximo Mundial, Memo Ochoa tendrá que enfrentar la competencia de Luis Ángel Malagón, Raúl “Tala” Rangel o incluso Alex Padilla, considerados candidatos para ocupar el arco de la selección nacional. Y es que cabe recordar que Javier Aguirre aseguró que para que el guardameta se pudiera ganar un lugar, tendría que tener equipo.

En caso de que el Vasco decida incluirlo en la lista definitiva, Ochoa podría convertirse en el primer futbolista mexicano en participar en seis Copas del Mundo, una cifra que lo pone a la par de figuras como Antonio “La Tota” Carbajal y Andrés Guardado, quienes también comparten ese récord de permanencia en la Selección Mexicana.

