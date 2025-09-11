Bandido revela que su familia es la base de su éxito en la lucha libre: “Ellos estuvieron en las buenas, malas y peores”

Además de defender sus títulos, el gladiador busca abrir puertas en CMLL y New Japan, consolidando su legado como referente internacional. (Ilustración: Jovani Pérez)

Este viernes 12 de septiembre, la Arena México recibirá de nueva cuenta a Bandido, luchador mexicano que junto a su compañero Brody King defenderá los campeonatos en pareja de AEW frente a Zandokan Jr. y El Difunto, integrante de la facción El Galeón Fantasma. El regreso del gladiador poblano emociona a la afición, no solo por su desempeño sobre el ring, sino por la forma en que ha hecho de su familia el pilar más importante de su carrera.

Bandido vive uno de los mejores momentos de su trayectoria. Apenas el 7 de abril, en el evento AEW Dynasty, logró una de sus victorias más significativas al conquistar el Campeonato Mundial de Ring of Honor (ROH) tras vencer a Chris Jericho. Sin embargo, lo que quedó grabado en la memoria de los fanáticos no solo fue la victoria, sino sus palabras de agradecimiento. Con micrófono en mano, entre lágrimas y emoción, gritó:

A sus 29 años, el luchador coahuilense reafirma su legado al vencer a una leyenda como Chris Jericho y posicionarse entre los grandes del circuito internacional. (Especial)

“Hija... hija mía, tu papi es campeón mi reina. Padre, padre mío, lo logramos. Abuelita... ¡yo gané! ¡soy campeón abuelita! México: ¡somos campeones esta noche! ¡Arriba México, cabrones! ¡Nunca se rindan!”.

Aquel discurso conmovió al público y se volvió viral en redes sociales. Bandido no solo celebró un título, sino que compartió su triunfo con quienes han estado a su lado desde el inicio: su familia.

La abuelita de Bandido es su símbolo de fortaleza

El luchador poblano compartió una foto de su abuela levantando sus campeonatos y aseguró que su familia siempre está pendiente de su bienestar. (Instagram / Bandido)

En entrevista con Infobae México, el luchador reveló que su familia es la base de todo lo que ha conseguido, en especial su abuela, a quien recientemente dedicó una fotografía en redes sociales levantando los campeonatos de ROH y de parejas de AEW.

“Mi familia es todo, es todo y está conmigo en las buenas, malas y peores y eso es lo que me queda de enseñanza después de esta gran lesión que tuve de estos dos años ausente. Mucha gente se retiró de mi vida y los únicos que se quedaron fueron mi familia”, confesó.

El gladiador relató cómo, en los momentos más difíciles, fue su abuela quien lo animó a no rendirse: “Así como lo vieron, mi abuelita ahí echándome a patadas que ándale, que apúrense, que échale y no te me des por vencido. Ella siempre está detrás, igual que mis tías, mi madre y mi padre. No importa en dónde esté, siempre recibo mensajes preguntando si estoy bien después de cada lucha. Gracias a ellos es que he salido adelante”.

“Brodido” busca consolidarse

El recinto más emblemático de la lucha libre albergará por primera vez el Campeonato Mundial de Parejas de All Elite Wrestling. (Cortesía CMLL)

El dúo conformado por Bandido y Brody King, conocido como “Brodido”, ya ha defendido exitosamente los campeonatos de parejas de AEW frente a Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta en AEW Dynamite. Ahora, frente a El Galeón Fantasma, la pareja buscará consolidarse como una de las más fuertes del panorama internacional.

“Con el Galeón Fantasma hemos tenido encuentros explosivos. Son diferentes, están innovando el estilo mexicano. Vamos a dejar todo en el ring, Brody y yo, con toda nuestra artillería. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. Después de estar ausente, el recibimiento ha sido fenomenal. Estoy muy agradecido con la vida. Más allá de dormirme en los laureles, entreno el doble”, declaró.

El encuentro será un desafío especial no solo para Bandido, sino también para la afición mexicana, que lo verá defender títulos de una empresa internacional en la Arena México, uno de los recintos más emblemáticos de la lucha libre.

La función del Viernes Espectacular del CMLL en la Arena México tendrá como platillo fuerte el regreso de Bandido, campeón mundial de ROH y monarca en parejas de AEW, quien hará equipo con Místico, reciente ganador del Grand Prix Internacional 2025, para enfrentar a Ángel de Oro y Hechicero, también figura de AEW. (X / CMLL)

Sueños por cumplir

Bandido también compartió que este combate es solo el inicio de una nueva etapa. Sus planes van más allá de la AEW y ROH: “Se abre una puerta nueva. Me encantaría encabezar aniversarios, buscar campeonatos individuales en el CMLL, representar a México en New Japan. Tengo una lista enorme de sueños por cumplir”.

Bandido y Místico se reconocieron mutuamente por su gran cálidad luchística. (Instagram / CMLL)

El luchador reconoce que su trayectoria ha estado marcada por obstáculos, especialmente la lesión que lo mantuvo fuera de acción por dos años. Sin embargo, en ese tiempo entendió que su familia era el verdadero motor para regresar al ring con más fuerza que nunca.

El mensaje es claro: para Bandido, los títulos, los aplausos y las giras internacionales valen la pena porque siempre terminan compartiéndose con su hija, sus padres y su abuelita, quienes representan la victoria más importante en su vida.